Son Dakika | Fenerbahçe'de kritik toplantı bitti! Yeni teknik direktör...
Fenerbahçe'de teknik direktör kararı için gerçekleştirilen zirve sona erdi. İşte sonuçlar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ersun Yanal’ın istifasının ardından Denizlispor ve Konyaspor maçına yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe’de tüm camianın yanıtını merakla beklediği soru yeni teknik direktörün kim olacağı.
2
ÖZSOY AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy konu hakkında "Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Fenerbahçe’ye en faydalı olacak isimle anlaşacağız. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok.
3
Fenerbahçe’yi ve Türkiye’nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye’de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir" şeklinde konuşmuştu.
4
İLK ADAYLAR...
Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe ile Lucescu, Daum, Abdullah Avcı, Erol Bulut, Tayfun Korkut, Zico ve Löw gibi teknik adamların ismi anılmıştı.
5
Zeki Murat Göle ise Konyaspor yenilgisi sonrası "Yönetimimiz teknik direktör konusunda gerekeni yapacak, çalışmalar devam ediyor. Lisans olarak ben 2 maça çıkabiliyorum, bu benim son maçımdı" diyerek durumu açıklamıştı.
6
Ajansspor'un haberine göre; Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra Denizlispor ve Konyaspor maçlarına antrenör Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu.
7
Haberde; Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildiği ve karar verildiği belirtildi.
8
SEZON SONUNA KADAR...
Sarı-lacivertli takımın sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edileceği kaydedildi.
9
Ancak prosedürü tamamlamak için Sarı Lacivertli yönetim Pro Lisans sahibi bir teknik direktörü maçlarda yedek kulübesinde bulunduracak. Sarı Lacivertlilerde Belözoğlu sezon sonuna kadar tam yetkili hoca olacak.