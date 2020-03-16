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Futbol
Haber Giriş: 16 Mart 2020 - 19:47, /

Son Dakika | Fenerbahçe'de kritik toplantı bitti! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'de teknik direktör kararı için gerçekleştirilen zirve sona erdi. İşte sonuçlar...

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Ersun Yanal’ın istifasının ardından Denizlispor ve Konyaspor maçına yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe’de tüm camianın yanıtını merakla beklediği soru yeni teknik direktörün kim olacağı.

2ÖZSOY AÇIKLAMIŞTI

ÖZSOY AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy konu hakkında "Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Fenerbahçe’ye en faydalı olacak isimle anlaşacağız. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok.

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Fenerbahçe’yi ve Türkiye’nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye’de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir" şeklinde konuşmuştu.

4İLK ADAYLAR...

İLK ADAYLAR...

Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe ile Lucescu, Daum, Abdullah Avcı, Erol Bulut, Tayfun Korkut, Zico ve Löw gibi teknik adamların ismi anılmıştı.

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Zeki Murat Göle ise Konyaspor yenilgisi sonrası "Yönetimimiz teknik direktör konusunda gerekeni yapacak, çalışmalar devam ediyor. Lisans olarak ben 2 maça çıkabiliyorum, bu benim son maçımdı" diyerek durumu açıklamıştı.

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Ajansspor'un haberine göre; Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra Denizlispor ve Konyaspor maçlarına antrenör Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu.

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Haberde; Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildiği ve karar verildiği belirtildi.

8SEZON SONUNA KADAR...

SEZON SONUNA KADAR...

Sarı-lacivertli takımın sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edileceği kaydedildi.

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Ancak prosedürü tamamlamak için Sarı Lacivertli yönetim Pro Lisans sahibi bir teknik direktörü maçlarda yedek kulübesinde bulunduracak. Sarı Lacivertlilerde Belözoğlu sezon sonuna kadar tam yetkili hoca olacak.

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