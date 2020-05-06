Son Dakika | Fenerbahçe'de kritik gün! Nenad Bjelica...

Fenerbahçe’de yönetim kurulu bugün bir araya gelecek. Kulüp binasında öğleden sonra sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması beklenen toplantıdan sonra yaşanacak yansımalar camiada merakla bekleniyor.
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Gündemde yeni teknik direktör var
En önemli gündem maddesi, Ersun Yanal’ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı konusu...
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Toplantı bugün
Kulüp Başkanı Ali Koç’un yönetim kuruluna yeni teknik direktör konusunda bilgilendirme yapacağı, bugüne kadar teknik direktör seçimiyle alakalı olarak yürüttükleri çalışmaları aktaracağı belirtildi.
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İsim açıklanması beklenmiyor
Kulüpte teknik direktörlük koltuğu için en kuvvetli aday olarak öne çıkan Hırvat Nenad Bjelica’yla bizzat telefon görüşmesi yaptığı bilinen Başkan Ali Koç’un bu isimde karar kılsalar bile salgın nedeniyle içinde bulunulan olağanüstü koşullardan dolayı kararlarını bugün açıklaması beklenmiyor.
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Gelirse karantinaya alınacak
Bjelica’nın ismi açıklansa bile seyahat kısıtlaması olduğu için Türkiye’ye gelemeyecek. Gelse bile Hırvat teknik adamın KYK yurtlarında 14 günlük karantina süreci yaşamasını istemeyen yönetimin bu nedenle açıklamayı daha uygun bir zaman diliminde yapması muhtemel.
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Yardımcı antrenör Türk olacak
Bir başka önemli konu ise göreve getirilecek teknik adamın Türk yardımcısının kim olacağı.
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Alternatif isimler düşünülecek
Bu konuda çeşitli isimler ortaya atılırken, bugün bu isimlerin de masaya yatırılacağı biliniyor.
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Yıllık maaşı 2 milyon avro iddiası
İsabetli transfer haberleriyle bilinen ünlü gazeteci Nicolo Schira, deneyimli teknik adama yapılan teklifin detaylarını açıkladı.
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2 yıllık sözleşme
Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin 48 yaşındaki teknik adamla görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon avro ücret önerdiğini yazdı.
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Amatör şubeler de görüşülecek
Toplantıdaki bir diğer önemli konu ise koronavirüs krizinin ardından gelir gider dengesindeki sapmalar ve buna bağlı olarak amatör şubelerin bütçeleri...
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Öze dönüş
Toplantıda amatör şubelerin kaderi büyük oranda belli olacak. Kadın basketbol, erkek ve kadın voleybol başta olmak üzere tüm branşlarda pahalı transferlerin azaltılması, öze dönme çalımalarına ağırlık verilme kararının çıkması kesin gibi.