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Futbol
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 07:47,

Son Dakika | Fenerbahçe'de kritik gün! Nenad Bjelica...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bugün büyük gün...

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1Spor Arena - Süleyman Arat
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Spor Arena - Süleyman Arat

Fenerbahçe’de yönetim kurulu bugün bir araya gelecek. Kulüp binasında öğleden sonra sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması beklenen toplantıdan sonra yaşanacak yansımalar camiada merakla bekleniyor.

2Gündemde yeni teknik direktör var
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Gündemde yeni teknik direktör var

En önemli gündem maddesi, Ersun Yanal’ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı konusu...

3Toplantı bugün
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Toplantı bugün

Kulüp Başkanı Ali Koç’un yönetim kuruluna yeni teknik direktör konusunda bilgilendirme yapacağı, bugüne kadar teknik direktör seçimiyle alakalı olarak yürüttükleri çalışmaları aktaracağı belirtildi.

4İsim açıklanması beklenmiyor
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İsim açıklanması beklenmiyor

Kulüpte teknik direktörlük koltuğu için en kuvvetli aday olarak öne çıkan Hırvat Nenad Bjelica’yla bizzat telefon görüşmesi yaptığı bilinen Başkan Ali Koç’un bu isimde karar kılsalar bile salgın nedeniyle içinde bulunulan olağanüstü koşullardan dolayı kararlarını bugün açıklaması beklenmiyor.

5Gelirse karantinaya alınacak
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Gelirse karantinaya alınacak

Bjelica’nın ismi açıklansa bile seyahat kısıtlaması olduğu için Türkiye’ye gelemeyecek. Gelse bile Hırvat teknik adamın KYK yurtlarında 14 günlük karantina süreci yaşamasını istemeyen yönetimin bu nedenle açıklamayı daha uygun bir zaman diliminde yapması muhtemel.

6Yardımcı antrenör Türk olacak
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Yardımcı antrenör Türk olacak

Bir başka önemli konu ise göreve getirilecek teknik adamın Türk yardımcısının kim olacağı.

7Alternatif isimler düşünülecek
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Alternatif isimler düşünülecek

Bu konuda çeşitli isimler ortaya atılırken, bugün bu isimlerin de masaya yatırılacağı biliniyor.

8Yıllık maaşı 2 milyon avro iddiası
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Yıllık maaşı 2 milyon avro iddiası

İsabetli transfer haberleriyle bilinen ünlü gazeteci Nicolo Schira, deneyimli teknik adama yapılan teklifin detaylarını açıkladı.

92 yıllık sözleşme
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2 yıllık sözleşme

Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin 48 yaşındaki teknik adamla görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon avro ücret önerdiğini yazdı.

10Amatör şubeler de görüşülecek
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Amatör şubeler de görüşülecek

Toplantıdaki bir diğer önemli konu ise koronavirüs krizinin ardından gelir gider dengesindeki sapmalar ve buna bağlı olarak amatör şubelerin bütçeleri...

11Öze dönüş
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Öze dönüş

Toplantıda amatör şubelerin kaderi büyük oranda belli olacak. Kadın basketbol, erkek ve kadın voleybol başta olmak üzere tüm branşlarda pahalı transferlerin azaltılması, öze dönme çalımalarına ağırlık verilme kararının çıkması kesin gibi.

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