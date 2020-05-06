Son Dakika | Fenerbahçe'de kritik gün! Nenad Bjelica...

Gelirse karantinaya alınacak Bjelica’nın ismi açıklansa bile seyahat kısıtlaması olduğu için Türkiye’ye gelemeyecek. Gelse bile Hırvat teknik adamın KYK yurtlarında 14 günlük karantina süreci yaşamasını istemeyen yönetimin bu nedenle açıklamayı daha uygun bir zaman diliminde yapması muhtemel.