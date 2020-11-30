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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de korkulan oldu... Perotti'nin sözleşmesindeki o detay...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 22:20 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de korkulan oldu... Perotti'nin sözleşmesindeki o detay...

Dün oynanan Beşiktaş derbisinin ilk yarısında sakatlık yaşayan ve birkaç hafta sahalardan uzak kalması beklenen Perotti'nin, sözleşmesindeki detay ortaya çıktı.

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1LİGE GEÇ BAŞLADI
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LİGE GEÇ BAŞLADI

Sarı lacivertlilerin sezon başında İtalya Serie A takımlarından Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti, sakatlığı nedeniyle ilk haftalarda oynayamamıştı.

2SİFTAH ANTALYADA
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SİFTAH ANTALYA'DA

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan ve attığı golle galibiyeti getiren Arjantinli, bu performansını Gençlerbirliği maçında da sürdürmüştü.

3GALİBİYETTE BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDU
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GALİBİYETTE BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDU

Ankara'da oynanan maçta 2 kez sahneye çıkan Tangocu, alınan 5-1'lik galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.

4DERBİDE SAKATLANDI
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DERBİDE SAKATLANDI

Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de karşılaşmaya 11'de başlayan Perotti, ilk yarıyı tamamlayamadı.

5SAKATLIK DURUMU BELLİ OLDU
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SAKATLIK DURUMU BELLİ OLDU

Maçın 36. dakikasında sakatlanan yıldız futbolcunun yerine Caner Erkin dahil olurken, Perotti’nin durumu belli oldu.

6KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ
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KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Diego Perotti’nin çekilen MR’ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

71.5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
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1.5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Deneyimli oyuncunun yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

8ÖZEL MADDE İŞE YARAYACAK
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ÖZEL MADDE İŞE YARAYACAK

Ajansspor'un haberine göre, Türkiye’de transfer döneminin bittiği 5 Ekim’de Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncu, kulüp ile anlaşmasına göre maç başı ücret alıyor ve garanti ücreti bulunmuyor.

9GARANTİ ÜCRET YOK
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GARANTİ ÜCRET YOK

Zaman zaman sakatlık sorunu yaşayan Diego Perotti'nin sözleşmesinde garanti ücret bulunmaması Fenerbahçe'nin işine yarayacak.

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Sarı lacivertli forma ile 4 maça çıkan Perotti, 3 gol kaydetti.

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