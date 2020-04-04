Son Dakika | Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni sportif direktör ve teknik adam...

Braida 73 yaşında ve artık enerjisi kalmamış birisi. Bence Fenerbahçe'ye 73 yaşında, enerjisi kalmamış ve Barcelona'da da hiçbir yararı olmamış ve demode olmuş bir sportif direktörün olmaması lazım. İlla ki bir yabancı sportif direktör olacaksa daha genç ve dinamik, Türkiye'yi ve Avrupa'yı tanıyan bir kişi alınması lazım" dedi.