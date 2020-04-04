Son Dakika | Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni sportif direktör ve teknik adam...
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör sürprizi yaşanıyor.
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de daha önce kulüpten ayrılan Damien Comolli'nin yerine geçecek sportif direktörün bulunduğu belirtildi.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasıyla birlikte başlayan teknik direktör arayışları sürüyor. Birçok isim gündeme gelse de Corona virüsü salgın nedeniyle verilen arada bir anlaşma yapılmadı.
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SEZON SUNUNDA...
Fenerbahçe yönetimi Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu ve Altay'ı çalıştıran Yalçın Koşukavak ile ilgilenmişti. Koşukavak, görüşmelerin sezon sonunda tekrar yapılacağını açıklamıştı.
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Sarı-lacivertli ekipte gündeme gelen bir diğer isim ise Erol Bulut oldu. Başarılı teknik adam, sezon sonuna kadar Alanya'yı çalıştırmak istediğini dile getirmişti.
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EROL BULUT AÇIKLADI
Erol Bulut, "Şu an tek hedefim Alanya'da başarıya ulaşmak. Kupada final yapabiliriz. Ligde de ilk 4 şansımız var. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor ve ne olur bilemeyiz" demişti.
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin sportif direktör için ise liste başını koyduğu ismi İtalyanlar açıkladı.
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ALİ KOÇ GÖRÜŞTÜ
İtalyan medyası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, iki hafta önce Ariedo Braida ile görüştüğünü iddia etti.
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F.BAHÇE'DEN SÜRE İSTEDİ
FIFA menajeri Marko Kirdemir, Radyospor'da Eyüp Yıldız'ın Bahse Gireriz programına yaptığı bağlantıda, "Benim bildiğim kadarıyla 2 hafta önce Fenerbahçe yöneticileri iletişime geçmişler. Sportif direktörlük teklif edilmiş. Bana gelen habere göre Braida ise kendilerinden süre istemiş. Kararını daha sonra vermek üzere telefonu kapatmış. 2 hafta geçti aradan, düşünüyordur teklifi. Kabul eder mi etmez mi bilmem
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Braida 73 yaşında ve artık enerjisi kalmamış birisi. Bence Fenerbahçe'ye 73 yaşında, enerjisi kalmamış ve Barcelona'da da hiçbir yararı olmamış ve demode olmuş bir sportif direktörün olmaması lazım. İlla ki bir yabancı sportif direktör olacaksa daha genç ve dinamik, Türkiye'yi ve Avrupa'yı tanıyan bir kişi alınması lazım" dedi.
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MILAN VE BARCELONA...
Braida, sırasıyla Monza, ardından Milan ve sonra da Barcelona'da sportif direktör görevinde bulundu. Katalan kulübünde bir ara izleme ekibini de koordine etti. Tecrübeli isim, geçen yıl Barcelona'dan ayrıldı