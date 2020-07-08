Son Dakika | Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı yere fırlattı...
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Karşılaşma Stancu ve Emre Belözoğlu'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Ancak maçta yaşanan bir olay karşılaşmanın sonucunun önüne geçti.
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AKŞAM KİMSE FARK ETMEDİ
Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe cephesinde kaptanlık krizi yaşandı. Yıldız futbolcu kaptanlık pazubandını takmak istemezken teknik heyet takması için ısrar etti. Ancak bu kez de pazubant saha kenarına fırlattı. İşte yaşananlar...
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1 PUANA RAZI OLDU
Süper Lig'in 31. haftasında Avrupa umudunu koruyan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken iki taraf da bir puana razı oldu.
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KAPTAN GEMİSİNİ KURTARDI
Mücadelede Gençlerbirliği'nin golünü Stancu atarken, Rumen futbolcuya yanıt Emre Belözoğlu'dan geldi. Kaptan oldukça şık bir golle takımına 1 puanı kazandırdı.
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MAÇ SONU KONUŞTU
Attığı golle hem Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtaran hem de Süper Lig tarihine geçen Emre Belözoğlu, karşılaşma sonunda önemli açıklamalar yaptı.
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"YA KAHRAMAN, YA HAİN İLAN EDİLİYORUZ"
"Sevinmeli miyim üzülmeli miyim bilmiyorum. Karışık duygular var. Benim üzerimden fazlasıyla konuşulması rahatsız ediliyor. Kaderimizde var. Ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz."
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HEDEF 3 MAÇTA 3 GALİBİYET
"3 maç 3 galibiyet çok başka bir şeye götürecek bizi. İnşallah sağ salim bu sezonu bitirip bir an önce içimizdeki sıkıntılar dahil problemleri çözüp, önümüzdeki sezon Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edecek başarı, sistem oluştururuz. Futbolu bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum."
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EMRE BELÖZOĞLU TARİHE GEÇTİ
10 aylık suskunluğunu bozan Emre, 2020 yılında ilk kez gol sevinci yaşadı. 40 yaşındaki yıldız tek golünü 19 Ağustos'taki G.Antep maçında atmıştı.
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İNANILMAZ REKOR
Tecrübeli oyuncu bu golle Süper Lig tarihinde dört farklı on yılda (1990-2000-2010-2020) gol atan ilk oyuncu oldu.
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ZORAKİ KAPTAN
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, ayrılık için gün sayarken kaptanlık görevini de zoraki yaptığını her seferinde göstermeye devam ediyor.
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YENİ MALATYASPOR MAÇINDA UNUTMUŞTU...
Emre Belözoğlu'nun yedek soyunduğu maçlarda kaptan olarak sahaya çıkan Hasan Ali Kaldırım, Yeni Malatyaspor maçının devre arasında pazubandını soyunma odasında unutmuştu.
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KRİZİ ÜST BOYUTA TAŞIDI
Hasan Ali Kaldırım, Gençlerbirliği karşısında bu defa krizi üst boyuta taşıdı.
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TEKNİK HEYET VERDİ
Milli sol bek maça pazubandı olmadan çıktı. Bunu fark eden teknik heyet, takması için getirip kendisine verdi.
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KENARA ATTI
Ancak tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe kaptanlık pazubandını takmak yerine kenara atmayı tercih etti.