MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı yere fırlattı...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı yere fırlattı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 11:20,

Son Dakika | Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı yere fırlattı...

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Karşılaşma Stancu ve Emre Belözoğlu'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Ancak maçta yaşanan bir olay karşılaşmanın sonucunun önüne geçti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1AKŞAM KİMSE FARK ETMEDİ
Abone Olgoogle-news

AKŞAM KİMSE FARK ETMEDİ

Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe cephesinde kaptanlık krizi yaşandı. Yıldız futbolcu kaptanlık pazubandını takmak istemezken teknik heyet takması için ısrar etti. Ancak bu kez de pazubant saha kenarına fırlattı. İşte yaşananlar...

21 PUANA RAZI OLDU
Abone Olgoogle-news

1 PUANA RAZI OLDU

Süper Lig'in 31. haftasında Avrupa umudunu koruyan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken iki taraf da bir puana razı oldu.

3KAPTAN GEMİSİNİ KURTARDI
Abone Olgoogle-news

KAPTAN GEMİSİNİ KURTARDI

Mücadelede Gençlerbirliği'nin golünü Stancu atarken, Rumen futbolcuya yanıt Emre Belözoğlu'dan geldi. Kaptan oldukça şık bir golle takımına 1 puanı kazandırdı.

4MAÇ SONU KONUŞTU
Abone Olgoogle-news

MAÇ SONU KONUŞTU

Attığı golle hem Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtaran hem de Süper Lig tarihine geçen Emre Belözoğlu, karşılaşma sonunda önemli açıklamalar yaptı.

5YA KAHRAMAN, YA HAİN İLAN EDİLİYORUZ
Abone Olgoogle-news

"YA KAHRAMAN, YA HAİN İLAN EDİLİYORUZ"

"Sevinmeli miyim üzülmeli miyim bilmiyorum. Karışık duygular var. Benim üzerimden fazlasıyla konuşulması rahatsız ediliyor. Kaderimizde var. Ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz."

6HEDEF 3 MAÇTA 3 GALİBİYET
Abone Olgoogle-news

HEDEF 3 MAÇTA 3 GALİBİYET

"3 maç 3 galibiyet çok başka bir şeye götürecek bizi. İnşallah sağ salim bu sezonu bitirip bir an önce içimizdeki sıkıntılar dahil problemleri çözüp, önümüzdeki sezon Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edecek başarı, sistem oluştururuz. Futbolu bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum."

7
Abone Olgoogle-news
8EMRE BELÖZOĞLU TARİHE GEÇTİ
Abone Olgoogle-news

EMRE BELÖZOĞLU TARİHE GEÇTİ

10 aylık suskunluğunu bozan Emre, 2020 yılında ilk kez gol sevinci yaşadı. 40 yaşındaki yıldız tek golünü 19 Ağustos'taki G.Antep maçında atmıştı.

9İNANILMAZ REKOR
Abone Olgoogle-news

İNANILMAZ REKOR

Tecrübeli oyuncu bu golle Süper Lig tarihinde dört farklı on yılda (1990-2000-2010-2020) gol atan ilk oyuncu oldu.

10ZORAKİ KAPTAN
Abone Olgoogle-news

ZORAKİ KAPTAN

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, ayrılık için gün sayarken kaptanlık görevini de zoraki yaptığını her seferinde göstermeye devam ediyor.

11YENİ MALATYASPOR MAÇINDA UNUTMUŞTU...
Abone Olgoogle-news

YENİ MALATYASPOR MAÇINDA UNUTMUŞTU...

Emre Belözoğlu'nun yedek soyunduğu maçlarda kaptan olarak sahaya çıkan Hasan Ali Kaldırım, Yeni Malatyaspor maçının devre arasında pazubandını soyunma odasında unutmuştu.

12KRİZİ ÜST BOYUTA TAŞIDI
Abone Olgoogle-news

KRİZİ ÜST BOYUTA TAŞIDI

Hasan Ali Kaldırım, Gençlerbirliği karşısında bu defa krizi üst boyuta taşıdı.

13TEKNİK HEYET VERDİ
Abone Olgoogle-news

TEKNİK HEYET VERDİ

Milli sol bek maça pazubandı olmadan çıktı. Bunu fark eden teknik heyet, takması için getirip kendisine verdi.

14KENARA ATTI
Abone Olgoogle-news

KENARA ATTI

Ancak tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe kaptanlık pazubandını takmak yerine kenara atmayı tercih etti.

15İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Abone Olgoogle-news

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Fotoğraf: Sabah

16PAZUBAND YERDE
Abone Olgoogle-news

PAZUBAND YERDE

Fotoğraf: Sabah

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi