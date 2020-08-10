Son Dakika | Fenerbahçe'de kahreden ayrılık! Reddedilemeyecek çılgın teklif geldi...
Yeni transferleri arka arkaya duyuran Fenerbahçe'de şimdi ayrılık zamanı. Taraftarları kahreden karar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Fenerbahçe'de gözler bugün Kulüpler Birliği ve TFF arasında gerçekleşecek görüşmede. Limitlerin esnetilmemesi durumunda taraftarı çok üzecek bir ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar...
2
Abone Ol
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu beklentilerin uzağında tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon için düğmeye basıldı.
3
Abone Ol
Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u oturtan sarı lacivertli takım, transfer bombalarını da aynı gün içerisinde birkaç saat aralıkla patlattı.
4
Abone Ol
Fenerbahçe, şimdiye dek Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmen duyurdu.
5
Abone Ol
Öte yandan Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirildiğinin de kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
6
Abone Ol
Yeni imzaları arka arkaya duyuran sarı lacivertli camiada gözler şimdi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitlerinde.
7
Abone Ol
TFF ve Kulüpler Birliği'nin Riva'da bugün yapacağı görüşme sonrası harcama limiti konusunda beklenen esneklik sağlanmazsa Fenerbahçe'de arka arkaya ayrılıklar yaşanmak zorunda. İşte detaylar...
8
Abone Ol
Süper Lig'in 8 ekibi bugün TFF'yi ziyaret ederek belirlenen limitlerin değiştirilmesini isteyecek. Açıklanan limitlere %15'lik aşma payı bırakılırken kulüpler bu payın %40 olmasını teklif edecek.
9
Abone Ol
Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın yaptığı açıklamalar sonrasında alevlenen tartışma, sarı-lacivertlilerin yaptığı transferlerle daha da arttı.
10
Abone Ol
Bugün yapılacak toplantıda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Sivasspor, ve Göztepe yöneticileri yer alacak.
11
Abone Ol
Limitlerin hesaplanmasında değiştirilmek istenen bölüm de anlatılacak. Buna göre banka borçlarının ana parasının hesaplamaya dahil edilmesini istemeyen kulüpler bunu kabul ettirebilirse ellerini de rahatlatacak.
12
Abone Ol
Ancak TFF ve Kulüpler Birliği'nin Riva'da bugün yapacağı görüşme sonrası harcama limiti konusunda beklenen esneklik sağlanamaması durumunda sarı lacivertli taraftarları kahreden bir ayrılık yaşanacak.
13
Abone Ol
Fransız kulübü Olympique Lyon'un Luiz Gustavo ısrarı bitmiyor. Brezilyalı yıldız için temmuz ayı ortasında 8 milyon Euro'luk bir teklif sunulmuştu.
14
Abone Ol
Ancak Fenerbahçe yönetiminin ret yanıtı ile karşılaşan Lyon Kulübü, sarı-lacivertlilere ikinci bir teklif daha sundu ve tam 10 milyon Euro önerdi.
15
Abone Ol
Fenerbahçe yönetimi, teklife henüz yanıt vermedi. Başkan Ali Koç, Gustavo'nun kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Aynı şekilde Luiz Gustavo da Fenerbahçe'de çok mutlu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi yok.
16
Abone Ol
Teklifin reddedilmesi beklense de bugün yapılacak TFF-Kulüpler Birliği toplantısından çıkacak sonuç bu kararın yönünü değiştirebilir.
17
Abone Ol
Fenerbahçe 3.5 milyon Euro civarında garanti ücreti olan Gustavo'yu elden çıkarmak zorunda kalabilir. Oyuncuyla ilgili durumun hafta içerisinde netlik kazanacağı ifade ediliyor.
18
Abone Ol
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bu sezon 28'i ligde 35 maça çıkan Gustavo hem ikili mücadele hem de pas performansıyla öne çıktı. 33 yaşındaki Brezilyalı, yüzde 91 pas başarılı yüzdesi yakalarken, girdiği ikili mücadelelerin de yüzde 54'ünü kazandı. (Sabah)