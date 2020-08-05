Son Dakika | Fenerbahçe'de kahreden ayrılık! Harcama limitinden sonra 7 isim...

"FENERBAHÇE TRANSFER AÇIKLAYAMAZ" "Fenerbahçe için çok vahim bir tablo var, Fenerbahçe şu anda yeni bir transfer açıklayamaz, açıklasa bile Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilini yapamaz. Fenerbahçe mevcut maaş yükünü 22 milyon euro dolaylarına getiremezse puan silme cezasıyla karşı karşıya kalır."