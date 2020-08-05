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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 10:36,

Son Dakika | Fenerbahçe'de kahreden ayrılık! Harcama limitinden sonra 7 isim...

2020-21 sezonuna ait harcama limitlerinin açıklanmasının ardından Fenerbahçe'de gözler ayrılıklara çevrildi.

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1ZORUNLU AYRILIKLAR
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ZORUNLU AYRILIKLAR

Harcama limitlerinin açıklanmasının ardından oluşan tabloya Fenerbahçe'de 'zorunlu' ayrılıklar yaşanacak.

2YÜKSEK MAAŞLI İSİMLER GİDECEK
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YÜKSEK MAAŞLI İSİMLER GİDECEK

TFF'nin ilan ettiği harcama limiti nedeniyle transferde büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, takımdaki bazı yüksek maaşlı isimleri göndermeye karar verdi. İşte detaylar...

3ŞOK SÜRÜYOR
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ŞOK SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de, TFF'nin açıkladığı 154 milyon 411 bin TL'lik harcama limitinin şoku sürüyor.

4SAPMA PAYI İLE 180 MİLYON YAKLAŞIYOR
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SAPMA PAYI İLE 180 MİLYON YAKLAŞIYOR

Sarı lacivertliler, %15'lik sapma payı dahilken bile yeni sezon kadrosu için 177.573.089 TL (21,7M€) bütçe ayırabilecek.

5PUAN SİLME CEZASI İHTİMALİ
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PUAN SİLME CEZASI İHTİMALİ

Spor Ekonomisi Uzmanı Gazeteci Emrah Kayalıoğlu, dün Spor Arena'ya yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe için çok iç açıcı bir tablo olmadığını ve hatta puan silme cezası ihtimalinin bulunduğunu söylemişti.

6BÜTÇE YARI YARIYA DÜŞMELİ
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BÜTÇE YARI YARIYA DÜŞMELİ

Sarı lacivertli ekibin transfer yeni transfer açıklamasının mümkün olmadığı belirken Kayalıoğlu, mevcut maaş bütçecesinin yarı yarıya düşürülmesi gerektiğini ifade etmişti.

7FENERBAHÇE TRANSFER AÇIKLAYAMAZ
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"FENERBAHÇE TRANSFER AÇIKLAYAMAZ"

"Fenerbahçe için çok vahim bir tablo var, Fenerbahçe şu anda yeni bir transfer açıklayamaz, açıklasa bile Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilini yapamaz. Fenerbahçe mevcut maaş yükünü 22 milyon euro dolaylarına getiremezse puan silme cezasıyla karşı karşıya kalır."

8İŞTE AYRILIĞA EN YAKIN İSİMLER
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İŞTE AYRILIĞA EN YAKIN İSİMLER

Fenerbahçe bu oyunculardan hem bonservis geliri elde etmeyi hem de yüksek ücretlerinden kurtulmayı planlıyor. İşte o isimler...

9LUIZ GUSTAVO
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LUIZ GUSTAVO

Mevcut kadroda taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan Luiz Gustavo ile Fransız devi Lyon yakından ilgileniyor.

10TOLGAY ARSLAN
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TOLGAY ARSLAN

Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, "Tolgay Arslan kendisini ispatlamış bir futbolcu. Bundesliga görmüş yetenekli bir isim. Biz her şeye açığız ve gelecek sezon adına iyi bir takım kurmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

11MICHAEL FREY
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MICHAEL FREY

TFF 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak direkt Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'un Michael Frey'i 1 yıllığına kiralamak istediği konuşuluyor.

12ZANKA
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ZANKA

Danimarkalı stopere ülkesinden talipler olduğu ve Kopenhag'ın transfer için devreye girdiği öne sürülmüştü.

13MIHA ZAJC
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MIHA ZAJC

İtalya basınında yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcuyla, Bologna ve Hellas Verona ilgileniyor.

14ALPER POTUK
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ALPER POTUK

Fenerbahçe kariyerine bu yaz nokta koymasına kesin gözüyle bakılan Alper Potuk ile Göztepe ve BB Erzurumspor'un ilgilendiği kaydedildi.

15MEHMET EKİCİ
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MEHMET EKİCİ

Mert Hakan Yandaş'ı bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye kaptıran Sivasspor'un, başarılı oyuncunun yerini Mehmet Ekici ile doldurmak istediği iddia edilmişti.

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