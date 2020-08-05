Son Dakika | Fenerbahçe'de kahreden ayrılık! Harcama limitinden sonra 7 isim...
2020-21 sezonuna ait harcama limitlerinin açıklanmasının ardından Fenerbahçe'de gözler ayrılıklara çevrildi.
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ZORUNLU AYRILIKLAR
Harcama limitlerinin açıklanmasının ardından oluşan tabloya Fenerbahçe'de 'zorunlu' ayrılıklar yaşanacak.
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YÜKSEK MAAŞLI İSİMLER GİDECEK
TFF'nin ilan ettiği harcama limiti nedeniyle transferde büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, takımdaki bazı yüksek maaşlı isimleri göndermeye karar verdi. İşte detaylar...
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ŞOK SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de, TFF'nin açıkladığı 154 milyon 411 bin TL'lik harcama limitinin şoku sürüyor.
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SAPMA PAYI İLE 180 MİLYON YAKLAŞIYOR
Sarı lacivertliler, %15'lik sapma payı dahilken bile yeni sezon kadrosu için 177.573.089 TL (21,7M€) bütçe ayırabilecek.
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PUAN SİLME CEZASI İHTİMALİ
Spor Ekonomisi Uzmanı Gazeteci Emrah Kayalıoğlu, dün Spor Arena'ya yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe için çok iç açıcı bir tablo olmadığını ve hatta puan silme cezası ihtimalinin bulunduğunu söylemişti.
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BÜTÇE YARI YARIYA DÜŞMELİ
Sarı lacivertli ekibin transfer yeni transfer açıklamasının mümkün olmadığı belirken Kayalıoğlu, mevcut maaş bütçecesinin yarı yarıya düşürülmesi gerektiğini ifade etmişti.
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"FENERBAHÇE TRANSFER AÇIKLAYAMAZ"
"Fenerbahçe için çok vahim bir tablo var, Fenerbahçe şu anda yeni bir transfer açıklayamaz, açıklasa bile Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilini yapamaz. Fenerbahçe mevcut maaş yükünü 22 milyon euro dolaylarına getiremezse puan silme cezasıyla karşı karşıya kalır."
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İŞTE AYRILIĞA EN YAKIN İSİMLER
Fenerbahçe bu oyunculardan hem bonservis geliri elde etmeyi hem de yüksek ücretlerinden kurtulmayı planlıyor. İşte o isimler...
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LUIZ GUSTAVO
Mevcut kadroda taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan Luiz Gustavo ile Fransız devi Lyon yakından ilgileniyor.
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TOLGAY ARSLAN
Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, "Tolgay Arslan kendisini ispatlamış bir futbolcu. Bundesliga görmüş yetenekli bir isim. Biz her şeye açığız ve gelecek sezon adına iyi bir takım kurmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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MICHAEL FREY
TFF 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak direkt Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'un Michael Frey'i 1 yıllığına kiralamak istediği konuşuluyor.
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ZANKA
Danimarkalı stopere ülkesinden talipler olduğu ve Kopenhag'ın transfer için devreye girdiği öne sürülmüştü.
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MIHA ZAJC
İtalya basınında yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcuyla, Bologna ve Hellas Verona ilgileniyor.
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ALPER POTUK
Fenerbahçe kariyerine bu yaz nokta koymasına kesin gözüyle bakılan Alper Potuk ile Göztepe ve BB Erzurumspor'un ilgilendiği kaydedildi.
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MEHMET EKİCİ
Mert Hakan Yandaş'ı bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye kaptıran Sivasspor'un, başarılı oyuncunun yerini Mehmet Ekici ile doldurmak istediği iddia edilmişti.