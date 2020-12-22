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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 08:49 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa kararı! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, son dönemde gündemden düşmeyen Jose Sosa hakkında karar verdi.

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Fenerbahçe'de son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Jose Sosa için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Jose Sosa, bu sezonun flaş transferlerinden biri oldu. Tecrübeli oyuncu, gelir gelmez etkisini gösterdi. Daha ilk haftadaki Rize maçında sonradan oyuna girip galibiyeti getirdi.

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35 yaşındaki futbolcunun yükselen formuyla birlikte Sarı-Lacivertliler’in futbolu her geçen gün iyiye gitti, galibiyet serisi yakalandı. Ancak Sosa’da yaşanan düşüşün takıma yansıması da kötü oldu.

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Özel hayatında sorunları olduğu öne sürülen tecrübeli orta saha oyuncusu, üzerine bir de sakatlık yaşayınca her geçen hafta daha fazla hayal kırıklığı yaratmaya başladı.

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Jose Sosa transferi için büyük mesai harcayan sportif direktör Emre Belözoğlu, bu gidişe son vermek için kolları sıvadı.

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Erol Bulut’un ardından Emre Belözoğlu da Jose Sosa ile özel görüşmeler yapmaya başladı. İkili sadece tesislerde değil, dışarıda da sık sık bir araya geliyor.

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Emre Belözoğlu, her konuda Arjantinli yıldıza destek vermeye çalışıyor. Başarılı oyuncunun Instagram’dan İstanbul Boğazı’nın fotoğrafıyla birlikte ‘Daha iyi günler gelecek, hep güven’ mesajını paylaşması, bu çabaların sonuç vermeye başladığı şeklinde yorumlandı.

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Arjantinli futbolcu, Gaziantep FK maçı öncesi ısınırken isteksiz tavırlarıyla dikkat çekmiş ve oyuna alınmamıştı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 15.00’te başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos sahada özel program dahilinde bireysel çalıştı.

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Kasığında ağrı olan Jose Sosa ile Tolga Ciğerci’nin tedavisine devam edildi.

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Sarı-lacivertliler, bugün yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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