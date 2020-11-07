Son Dakika | Fenerbahçe'de işler değişti! Konyaspor maçına saatler kala...

NELER DEDİ? Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu hatırlatan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimiz son haftalarda kötü sonuçlar alsa da bu sizi yanıltmasın. Çok dikkatli olmalı ve çıkışımızı sürdürmeliyiz. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için kazanmaktan başta yolumuz olamaz. Size güveniyorum. Bu ligin en iyisi olduğumuzu herkese gösterelim. Kazanalım ve 11 yıl sonra en iyi başlangıcımızı yapalım" diye konuştu.