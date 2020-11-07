Son Dakika | Fenerbahçe'de işler değişti! Konyaspor maçına saatler kala...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Jose Sosa'nın yokluğunda sürpriz bir plan hazırladı ve ilk 11'ini belirledi. Maça saatler kala işler değişti ve işte o tehlike...
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LİDER SAHAYA ÇIKIYOR
Süper Lig 8. hafta mücadelesinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ile 16. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya gelecek.
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ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Serkan Ok üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilginç.
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MAÇ SAAT 19.00'DA
Zirve yarışı için kritik öneme sahip mücadelede saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmaya dair tüm detaylar anbean Spor Arena'da olacak.
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YENİ SERİ HEDEFİ
Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, gözünü yeni bir seriye çevirdi.
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DAUM'DAN SONRA BİR İLK
2009-10'da Daum ile 8'de 8 yaparak 24 puan toplayan sarı-lacivertliler, o günden sonra ilk 8 haftalar itibariyle en fazla 19 puanı görmüştü. Kanarya, bugün galip gelirse 20 puana ulaşacak ve son 11 sezonun en iyi başlangıcına imza atacak.
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EROL BULUT'TAN UYARI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; yakaladıkları çıkışı sürdürmek isteyen teknik direktör Erol Bulut, öğrencilerini motive etmek amacıyla, "En iyisi için oynayın" dedi.
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NELER DEDİ?
Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu hatırlatan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimiz son haftalarda kötü sonuçlar alsa da bu sizi yanıltmasın. Çok dikkatli olmalı ve çıkışımızı sürdürmeliyiz. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için kazanmaktan başta yolumuz olamaz. Size güveniyorum. Bu ligin en iyisi olduğumuzu herkese gösterelim. Kazanalım ve 11 yıl sonra en iyi başlangıcımızı yapalım" diye konuştu.
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ZORUNLU REVİZYON
Fenerbahçe'de önceki gün kasık ağrısı nedeniyle idmanı yarıda bırakan Jose Sosa, dünkü antrenmanı da tamamlayamadı. Teknik direktör Erol Bulut, Sosa'nın yokluğunda kadroda mecburi revizyona gidecek.
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DİZİLİŞ DEĞİŞEBİLİR
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat'ın haberine göre; Teknik Direktör Erol Bulut, Jose Sosa’nın yokluğunda takımını farklı bir dizilişle oynatabilir.
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FARKLI VARYASYON
Bugün İ.H. Konyaspor karşısına 5’te 5 yaparak maç fazlasıyla liderliğini devam ettirmek için çıkacak olan Fenerbahçe’de kasığında ağrı hissettiği için maç kadrosundan çıkartılan Jose Sosa’nın yokluğunda farklı bir taktik varyasyonuyla sahaya çıkması bekleniyor.
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ÇİFT FORVET SÜRPRİZİ
Maça çift forvetle başlaması beklenen Erol Bulut, Samatta’yı kanada yakın oynayarak gol noktasında Papiss Cisse’yle çift forvet oynayacak. Ayrıca antrenman performansı beğenilen Kemal Ademi’nin de bu maçta şans bulması bekleniyor.
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İLERİ UÇ DİZİLİMİ BU ŞEKİLDE
Milli araya kayıpsız girerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek isteyen Erol Bulut’un kasığında hafif ağrı şikayeti bulunan Jose Sosa’yı dün tedbiren kadrodan çıkartırken, Arjantinli yıldızın görevini Dimitris Pelkas’a verecek. Buna göre muhtemel orta saha ve forvet dizilişinin şöyle olması bekleniyor: “Valencia, Ozan, Gustavo, Pekas, Samatta, Pepiss Cisse”
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PEROTTİ İKİNCİ YARI
Antalya maçının öne çıkan oyuncusu Diego Perotti’nin İ.H. Konyaspor karşısında da oyuna ikinci yarı girerek yavaş yavaş kadroya monte edilmesine milli aradan sonra da ilk 11’de görev verilmesine çalışıldığı öğrenildi.
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LUIZ GUSTAVO ENDİŞESİ
Brezilyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe’nin en önemli isimlerinden biri oldu. Gustavo’nun orta sahadaki müthiş performansının, alınan seri galibiyetlerde payı büyük.
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CEZALI OLABİLİR
Ancak tecrübeli futbolcu, gördüğü 3 sarı kartla sınıra geldi. Sambacı için büyük bir ikilem var. Eğer Konyaspor mücadelesinde sarı kart alırsa, Milli aradan sonraki Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
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BEŞİKTAŞ TEHLİKESİ
Luiz Gustavo, bu akşamki maçı kartsız bitirirse bu kez de Beşiktaş derbisi öncesi oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasına sınırda çıkmış olacak.