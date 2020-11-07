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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 11:39 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de işler değişti! Konyaspor maçına saatler kala...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Jose Sosa'nın yokluğunda sürpriz bir plan hazırladı ve ilk 11'ini belirledi. Maça saatler kala işler değişti ve işte o tehlike...

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1LİDER SAHAYA ÇIKIYOR
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LİDER SAHAYA ÇIKIYOR

Süper Lig 8. hafta mücadelesinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ile 16. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya gelecek.

2ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK
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ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Serkan Ok üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilginç.

3MAÇ SAAT 19.00DA
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MAÇ SAAT 19.00'DA

Zirve yarışı için kritik öneme sahip mücadelede saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmaya dair tüm detaylar anbean Spor Arena'da olacak.

4YENİ SERİ HEDEFİ
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YENİ SERİ HEDEFİ

Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, gözünü yeni bir seriye çevirdi.

5DAUMDAN SONRA BİR İLK
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DAUM'DAN SONRA BİR İLK

2009-10'da Daum ile 8'de 8 yaparak 24 puan toplayan sarı-lacivertliler, o günden sonra ilk 8 haftalar itibariyle en fazla 19 puanı görmüştü. Kanarya, bugün galip gelirse 20 puana ulaşacak ve son 11 sezonun en iyi başlangıcına imza atacak.

6EROL BULUTTAN UYARI
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EROL BULUT'TAN UYARI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; yakaladıkları çıkışı sürdürmek isteyen teknik direktör Erol Bulut, öğrencilerini motive etmek amacıyla, "En iyisi için oynayın" dedi.

7NELER DEDİ
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NELER DEDİ?

Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu hatırlatan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimiz son haftalarda kötü sonuçlar alsa da bu sizi yanıltmasın. Çok dikkatli olmalı ve çıkışımızı sürdürmeliyiz. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için kazanmaktan başta yolumuz olamaz. Size güveniyorum. Bu ligin en iyisi olduğumuzu herkese gösterelim. Kazanalım ve 11 yıl sonra en iyi başlangıcımızı yapalım" diye konuştu.

8ZORUNLU REVİZYON
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ZORUNLU REVİZYON

Fenerbahçe'de önceki gün kasık ağrısı nedeniyle idmanı yarıda bırakan Jose Sosa, dünkü antrenmanı da tamamlayamadı. Teknik direktör Erol Bulut, Sosa'nın yokluğunda kadroda mecburi revizyona gidecek.

9DİZİLİŞ DEĞİŞEBİLİR
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DİZİLİŞ DEĞİŞEBİLİR

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat'ın haberine göre; Teknik Direktör Erol Bulut, Jose Sosa’nın yokluğunda takımını farklı bir dizilişle oynatabilir.

10FARKLI VARYASYON
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FARKLI VARYASYON

Bugün İ.H. Konyaspor karşısına 5’te 5 yaparak maç fazlasıyla liderliğini devam ettirmek için çıkacak olan Fenerbahçe’de kasığında ağrı hissettiği için maç kadrosundan çıkartılan Jose Sosa’nın yokluğunda farklı bir taktik varyasyonuyla sahaya çıkması bekleniyor.

11ÇİFT FORVET SÜRPRİZİ
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ÇİFT FORVET SÜRPRİZİ

Maça çift forvetle başlaması beklenen Erol Bulut, Samatta’yı kanada yakın oynayarak gol noktasında Papiss Cisse’yle çift forvet oynayacak. Ayrıca antrenman performansı beğenilen Kemal Ademi’nin de bu maçta şans bulması bekleniyor.

12İLERİ UÇ DİZİLİMİ BU ŞEKİLDE
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İLERİ UÇ DİZİLİMİ BU ŞEKİLDE

Milli araya kayıpsız girerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek isteyen Erol Bulut’un kasığında hafif ağrı şikayeti bulunan Jose Sosa’yı dün tedbiren kadrodan çıkartırken, Arjantinli yıldızın görevini Dimitris Pelkas’a verecek. Buna göre muhtemel orta saha ve forvet dizilişinin şöyle olması bekleniyor: “Valencia, Ozan, Gustavo, Pekas, Samatta, Pepiss Cisse”

13PEROTTİ İKİNCİ YARI
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PEROTTİ İKİNCİ YARI

Antalya maçının öne çıkan oyuncusu Diego Perotti’nin İ.H. Konyaspor karşısında da oyuna ikinci yarı girerek yavaş yavaş kadroya monte edilmesine milli aradan sonra da ilk 11’de görev verilmesine çalışıldığı öğrenildi.

14LUIZ GUSTAVO ENDİŞESİ
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LUIZ GUSTAVO ENDİŞESİ

Brezilyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe’nin en önemli isimlerinden biri oldu. Gustavo’nun orta sahadaki müthiş performansının, alınan seri galibiyetlerde payı büyük.

15CEZALI OLABİLİR
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CEZALI OLABİLİR

Ancak tecrübeli futbolcu, gördüğü 3 sarı kartla sınıra geldi. Sambacı için büyük bir ikilem var. Eğer Konyaspor mücadelesinde sarı kart alırsa, Milli aradan sonraki Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

16BEŞİKTAŞ TEHLİKESİ
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BEŞİKTAŞ TEHLİKESİ

Luiz Gustavo, bu akşamki maçı kartsız bitirirse bu kez de Beşiktaş derbisi öncesi oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasına sınırda çıkmış olacak.

17FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

ALTAY, GÖKHAN, SERDAR AZİZ, TISSERAND, CANER ERKİN, VALENCIA, OZAN TUFAN, GUSTAVO, PELKAS, SAMATTA, PAPISS CISSE.

18KONYASPOR MUHTEMEL 11
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KONYASPOR MUHTEMEL 11

SEHIC, SKUBIC, ADIL, ABDÜLKERIM, GUILHERME, OĞUZ KAĞAN, JEVTOVIC, SHENGELIA, MIYA, ALPER, KRAVETS.

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