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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 08:45,

Son Dakika | Fenerbahçe'de ters köşe imza! Bayramdan sonra...

Teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getirme kararı alan Fenerbahçe'de imzalar peş peşe gelecek. Bir süredir transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar, anlaşma sağlanan isimleri 4 Ağustos'tan sonra açıklayacak..

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1SÜRPRİZ GELİŞME
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SÜRPRİZ GELİŞME

Erol Bulut dönemi için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

2EROL BULUT DÖNEMİ BAŞLIYOR
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EROL BULUT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı.

3BU AKŞAM SON
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BU AKŞAM SON

Başarılı teknik adam, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor maçının ardından Aytemiz Alanyaspor'a veda edecek ve kariyerinin Fenerbahçe sayfasını açacak.

41+3 YILLIK KONTRAT
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1+3 YILLIK KONTRAT

Sarı lacivertli takım ile 1+3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bu kontrat kapsamında yıllık 800 bin avro kazanacağı öne sürülen Erol Bulut, Kadıköy'de yeni bir ekiple çalışacak.

5İKİ İSİMLE BİRLİKTE GELECEK
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İKİ İSİMLE BİRLİKTE GELECEK

Alanyaspor'da 11-12 kişilik bir teknik ekibi olan Erol Bulut'a beraberinde yalnızca 2 yardımcı getirmesi için verildi.

6EROL BULUTUN ARDINDAN YAPILACAK TRANSFERLER
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EROL BULUT'UN ARDINDAN YAPILACAK TRANSFERLER

Teknik kadroda yeni bir iskelet oluşturacak olan Erol Bulut ayrıca yeni bir oyuncu grubuyla çalışacak. İşte Erol Bulut'un göreve gelmesinin ardından atılacak imzalar...

7BAYRAM SONRASI İMZA ŞOV
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BAYRAM SONRASI İMZA ŞOV

Kurban Bayramı'nın sona ereceği gün Fenerbahçe'de şov başlayacak. Sarı-lacivertliler, transfer sezonunun resmen açılacağı 4 Ağustos'tan sonra anlaşma sağladığı isimlere imzaları attıracak.

8YÖNETİM BOMBALARI PATLATACAK
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YÖNETİM BOMBALARI PATLATACAK

Takımı Erol Bulut'a emanet etme kararı alan sarı-lacivertli kurmaylar, transfer bombalarını bir bir patlatarak büyük bir sükse yaratmayı amaçlıyor.

9İLK İMZA MERT HAKAN YANDAŞ
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İLK İMZA MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe ilk olarak Sivasspor'dan ayrılan ve her konuda anlaşmaya varılan Mert Hakan Yandaş'a imza attıracak.

10CANER VE GÖKHAN DÖNÜYOR
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CANER VE GÖKHAN DÖNÜYOR

Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Gökhan Gönül ve Caner Erkin de Fenerbahçe'ye geri dönecek. Sarı-laciverliler eski yıldızlarını takıma geri kazandırarak imza törenlerine devam edecek.

11ALPASLAN ÖZTÜRK HAMLESİ
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ALPASLAN ÖZTÜRK HAMLESİ

Süper Lig'in en golcü stoperi olarak adından söz ettiren Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında yer alıyor.

12GOLCÜ STOPER
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GOLCÜ STOPER

1 yıl daha sözleşmesinin kaldığı Göztepe'nin 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılabileceği kaydediliyor. Göz-Göz formasıyla bu sezon 24 lig maçına çıkan Alpaslan, 7 de gol attı.

13FORVETTE TERS KÖŞE
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FORVETTE TERS KÖŞE

Fenerbahçe, daha önce de gündemine gelen Mame Thiam için düğmeye bastı.

14RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
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RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yeni teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ile bir yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcusu için resmi görüşmelere başladı.

15ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU
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ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU

Özellikle pandemiden sonraki dönemde gösterdiği performansla Süper Lig'in öne çıkanları arasına giren Senegalli yıldız oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor.

16BİR MİKTAR PARA + OYUNCU
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BİR MİKTAR PARA + OYUNCU

2019-2020 sezonunu 11 gol, 4 asistlik performansla tamamlayan yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin bir miktar para ile iki oyuncusunu takasta kullanmak istediği belirtiliyor.

17PANDEMİ SONRASI COŞTU
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PANDEMİ SONRASI COŞTU

Thiam, pandemiden sonra çıktığı 8 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı..

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