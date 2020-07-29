Son Dakika | Fenerbahçe'de ters köşe imza! Bayramdan sonra...
Teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getirme kararı alan Fenerbahçe'de imzalar peş peşe gelecek. Bir süredir transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar, anlaşma sağlanan isimleri 4 Ağustos'tan sonra açıklayacak..
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SÜRPRİZ GELİŞME
Erol Bulut dönemi için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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EROL BULUT DÖNEMİ BAŞLIYOR
Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı.
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BU AKŞAM SON
Başarılı teknik adam, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor maçının ardından Aytemiz Alanyaspor'a veda edecek ve kariyerinin Fenerbahçe sayfasını açacak.
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1+3 YILLIK KONTRAT
Sarı lacivertli takım ile 1+3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bu kontrat kapsamında yıllık 800 bin avro kazanacağı öne sürülen Erol Bulut, Kadıköy'de yeni bir ekiple çalışacak.
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İKİ İSİMLE BİRLİKTE GELECEK
Alanyaspor'da 11-12 kişilik bir teknik ekibi olan Erol Bulut'a beraberinde yalnızca 2 yardımcı getirmesi için verildi.
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EROL BULUT'UN ARDINDAN YAPILACAK TRANSFERLER
Teknik kadroda yeni bir iskelet oluşturacak olan Erol Bulut ayrıca yeni bir oyuncu grubuyla çalışacak. İşte Erol Bulut'un göreve gelmesinin ardından atılacak imzalar...
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BAYRAM SONRASI İMZA ŞOV
Kurban Bayramı'nın sona ereceği gün Fenerbahçe'de şov başlayacak. Sarı-lacivertliler, transfer sezonunun resmen açılacağı 4 Ağustos'tan sonra anlaşma sağladığı isimlere imzaları attıracak.
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YÖNETİM BOMBALARI PATLATACAK
Takımı Erol Bulut'a emanet etme kararı alan sarı-lacivertli kurmaylar, transfer bombalarını bir bir patlatarak büyük bir sükse yaratmayı amaçlıyor.
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İLK İMZA MERT HAKAN YANDAŞ
Fenerbahçe ilk olarak Sivasspor'dan ayrılan ve her konuda anlaşmaya varılan Mert Hakan Yandaş'a imza attıracak.
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CANER VE GÖKHAN DÖNÜYOR
Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Gökhan Gönül ve Caner Erkin de Fenerbahçe'ye geri dönecek. Sarı-laciverliler eski yıldızlarını takıma geri kazandırarak imza törenlerine devam edecek.
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ALPASLAN ÖZTÜRK HAMLESİ
Süper Lig'in en golcü stoperi olarak adından söz ettiren Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında yer alıyor.
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GOLCÜ STOPER
1 yıl daha sözleşmesinin kaldığı Göztepe'nin 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılabileceği kaydediliyor. Göz-Göz formasıyla bu sezon 24 lig maçına çıkan Alpaslan, 7 de gol attı.
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FORVETTE TERS KÖŞE
Fenerbahçe, daha önce de gündemine gelen Mame Thiam için düğmeye bastı.
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RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yeni teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ile bir yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcusu için resmi görüşmelere başladı.
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ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU
Özellikle pandemiden sonraki dönemde gösterdiği performansla Süper Lig'in öne çıkanları arasına giren Senegalli yıldız oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor.
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BİR MİKTAR PARA + OYUNCU
2019-2020 sezonunu 11 gol, 4 asistlik performansla tamamlayan yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin bir miktar para ile iki oyuncusunu takasta kullanmak istediği belirtiliyor.
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PANDEMİ SONRASI COŞTU
Thiam, pandemiden sonra çıktığı 8 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı..