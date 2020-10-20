Son Dakika | Fenerbahçe'de idmana damga vuran an! Erol Bulut, Ozan Tufan ve Pelkas...

MESAİ YARIN DEVAM EDECEK Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.