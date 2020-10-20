Son Dakika | Fenerbahçe'de idmana damga vuran an! Erol Bulut, Ozan Tufan ve Pelkas...
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın Göztepe maçının ardından anlattığı diyalog sonrasında bugün sarı lacivertli kulüpten flaş bir paylaşım geldi. İşte idmanda yaşananlar...
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İDMANA DAMGA VURDU
Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bugünkü idman birçok açıdan renkli ve eğlenceli geçti. İşte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaşananlar...
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HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
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EROL BULUT DÜMENDE
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmanda Göztepe karşısında ilk 11’de forma giyen oyuncular idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.
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PEROTTI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Sakatlığı bulunan yeni transfer Diego Perotti ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Arjantinli yıldız geçtiğimiz günlerde düz koşulara başlamış, 16 Ekim tarihinde ise topla ilk çalışmalarını gerçekleştirmişti.
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MESAİ YARIN DEVAM EDECEK
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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EROL BULUT'UN YÜZÜ GÜLÜYOR
Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirilen antrenmanına teknik ekip ve futbolcuların neşeli görüntüleri damga vurdu. İdmanın bir bölümündeki öğrencileriyle birlikte çalışan teknik direktör Erol Bulut'un keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.
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İDMANA DAMGA VURAN FOTOĞRAF
Öte yandan idmanın bir diğer dikkat çeken karesi ise Ozan Tufan ile Dimitrios Pelkas ikilisinden geldi. Göztepe maçında Yunan oyuncunun golünce asist yapan milli futbolcu, ardından takım otobüsünde güldüren bir itirafta bulunmuştu.
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OZAN TUFAN'IN PELKAS ANISI GÜLDÜRMÜŞTÜ
Ozan Tufan, maç esnasında bir an için Dimitrios Pelkas'ın ismini unuttuğunu ve saha içerisinde yetenekli oyuncuya "Yunanistan" diye bağırdığını anlatmıştı. Ozan Tufan'ın bu anlatımı sosyal medyada gecenin olayı olmuştu.
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İŞTE O SÖZLER
"Sahada Pelkas'ın bir ara adını unuttum, 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an."
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BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'ın antrenmanda birlikte çektirdiği söz konusu fotoğraf bugün sosyal medyada büyük ses getirdi. Sarı lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf, kısa süre içinde binlerce kez beğenildi