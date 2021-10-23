Son dakika: Fenerbahçe'de herkes Mesut Özil'i konuşurken şaşırtan Pelkas gerçeği!
Fenerbahçe'de Süper Lig'de alınan Trabzonspor mağlubiyeti ve UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalınması sonrasında Vitor Pereira'nın kadro kararları tartışılmaya devam ediyor.
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Yeni sezona eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı göreve getirerek giren Fenerbahçe, kadrosunu ise Kim Min-Jae, Serdar Dursun, Mergim Berisha, Miguel Crespo, Max Meyer, Burak Kapacak, Diego Rossi gibi isimleri katmıştı.
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Üçlü savunma oynatmayı tercih eden Pereira, savunmada Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Tisserand'ı oynattı, kadro eksikliğinde ise bu mevkiyi Serdar Aziz ve Novak ile destekledi.
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KANATTA FORMA FERDİ VE OSAYI-SAMUEL'İN
Pereira kanat beki olarak ise solda Ferdi Kadıoğlu'na, sağda ise Osayi-Samuel'e görev veriyor.
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MESUT ÖZİL'İN PERFORMANSI TARTIŞILIYOR
Son oynanan Antwerp maçında oyundan çıktıktan sonra kenardaki su şişesine sinirle vuran Mesut Özil'in performansı sezon başından bu yana tartışma konusu.
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PEREIRA İLE MESUT'UN ARASI BOZUK MU?
Bu yönde çok sayıda haber ve iddia çıkmış olmasına rağmen Fenerbahçe, her fırsatta çıkan bu haberleri açıklama ve antrenmandan fotoğraflarla yalanlıyor.
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MESUT'TAN TEPKİ AÇIKLAMASI
Mesut Özil, Antwerp maçında oyundan çıktıktan sonraki tepkisi ile ilgili; "Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" açıklamasını yaptı.
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DIEGO ROSSI TERCİHİ SONRASI PELKAS KAYIPLARA KARIŞTI
Fenerbahçe'nin MLS ekibi Los Angeles FC'den transfer ettiği Diego Rossi, Pereira'nın hücumun solunda ilk tercihi oldu. Bu tercih, geçen sezon takımın en iyilerinden olan Dimitris Pelkas'ın kaybolmasına sebep oldu.
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GEÇEN SEZONUN YILDIZIYDI
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda toplam 42 maça çıkan Pelkas, 10 gol 8 asistle sezonu tamamlamıştı.
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YALIZCA 189 DAKİKA ŞANS BULDU
27 yaşındaki Yunan yıldız bu sezon ise 4'ü Süper Lig, 3'ü de Avrupa Ligi olmak üzere 7 maçta toplam 189 dakika şans buldu. Pelkas'ın golü veya asisti bulunmuyor.
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OMUZ SAKATLIĞI GEÇİRDİ
Süper Lig'de sezonun başlamasına günler kala, 12 Ağustos'ta omzundan sakatlanan Pelkas, ligin ilk 4 haftasını bu sakatlık sebebiyle kaçırdı. Yunan yıldız UEFA Avrupa Ligi elemesindeki Helsinki maçlarını da yine sakatlığı sebebiyle kaçırdı.
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DÖNÜŞÜ İSTEDİĞİ GİBİ OLMADI
1 ayı aşkın bir süre sakatlıktan ötürü sahalardan uzak kalan Pelkas, 16 Eylül'de geri dönse de beklediği şansı bulamadı ve formasını Rossi'ye kaptırdı.
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FRANKFURT DEPLASMANINDA KAÇAN PENALTI...
Fenerbahçe'nin 16 Eylül'de deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçının son bölümünde formasına kavuşan Pelkas, son dakikalarda kaçırdığı penaltıyla maça damga vurmuştu. Pelkas'ın kaçırdığı penaltıda Berisha kaleci Trapp'tan dönen topu Berisha tamamlamış ancak VAR uyarısıyla ceza alanına erkan girildiği için gol iptal edilmişti.
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'SİSTEME UYUM SAĞLAYAMADI' İDDİASI
Pereira'nın puan kayıplarına rağmen Pelkas'ı ilk 11'de tercih etmeme sebebinin aklındaki oyun sistemine uymadığını düşünmesi olarak gösteriliyor.
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YALNIZCA İKİ MAÇA İLK 11 BAŞLADI
Pelkas bu sezon yalnızca iki maça(Başakşehir ve Olympiakos) ilk 11'de başladı. İki maçta da Fenerbahçe mağlup oldu. Yunan yıldız da geçen sezon taraftarı alıştırdığı performanstan uzak kaldı.
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MİLLİ TAKIMDA GOL ATTI
Fenerbahçe'de forma bulmakta zorlanan Pelkas, milli takımda ise iyi bir performans sergiliyor. Pelkas son olarak Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Gürcistan maçında gol atmış ve milli takım kariyerinde golle tanışmıştı.
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BURAK KAPACAK DA OYNAMIYOR
Pelkas'ın yanı sıra Vitor Pereira'nın görev vermediği bir diğer isim ise Burak Kapacak. Bursaspor'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol kanat, Avrupa Ligi kadrosuna yazılmazken Süper Lig'de hiç süre almadı.
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MAX MEYER, PEREIRA'NIN GÖZÜNE GİREMEDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Meyer de şans bulamayan bir diğer isim olarak dikkat çekiyor. 26 yaşındaki Alman futbolcu, 2'si Süper Lig, 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 4 maçta görev alıp yalnızca 119 dakika sahada kaldı. Meyer, son 4 lig ve 1 Avrupa Ligi maçında ise kadroda olmasına rağmen şans bulamadı.