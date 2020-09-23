MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de Hatayspor şoku sonrası soyunma odasında ne konuşuldu? Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Hatayspor şoku sonrası soyunma odasında ne konuşuldu? Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 07:41 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Hatayspor şoku sonrası soyunma odasında ne konuşuldu? Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de Hatayspor'a karşı alınan beraberliğin yankıları sürüyor. Son olarak mücadele sonrasında soyunma odasında yapılan konuşmalara ulaşıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Spor Arena - Süleyman Arat | Hatayspor maçı sonrasında Fenerbahçe soyunma odasında yankılanan sözler ortaya çıktı. İşte detaylar...

2
Abone Olgoogle-news

Golsüz biten mücadelenin ardından teknik direktör Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve kaptanlar takıma sahip çıktı.

3
Abone Olgoogle-news

Oyuncular, “Kaldırın kafalarınızı, bu maç burada bitti. Uzun yolda böyle kazalar olabilir” sözleriyle motive edildi.

4
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe’nin evindeki ilk lig maçında Hatay karşısında aldığı beraberliğin teknik heyet tarafından eksiklikleri görme ve derbi maçına daha titizlikle hazırlanılmasını sağlayan bir erken uyarı mesajı olarak algılandığı öğrenildi.

5
Abone Olgoogle-news

Soyunma odasında teknik direktör Erol Bulut “Kaldırın kafalarınızı, bu maç burada bitti, dersimizi çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde daha çok maç var” diyerek oyuncularına moral aşıladı.

6
Abone Olgoogle-news

Emre Belözoğlu da maç sonu toplantısında “Bu yol uzun bir yol. Zaman zaman böyle kazalar olur” ifadelerini kullandı.

7
Abone Olgoogle-news

Takım kaptanları ise “Bu sene vazgeçmek yok. Pes etmeyeceğiz” sözlerini dile getirdi.

8
Abone Olgoogle-news

PUAN KAYBININ 6 NEDENİ

Fenerbahçe’nin Hatay maçında puan kaybetme nedenleri de şu başlıklar altında öne çıktı.

9
Abone Olgoogle-news

1- Hatay gibi katı savunma yapan bir ekip karşısında santrfor eksikliği hissedildi.

10
Abone Olgoogle-news

2- Kanat forvetlerin form grafiğinin istenilenin çok altında olması etkendi. Thiam, Valencia, Sinan Gümüş, Deniz ve Ferdi vasatın üzerine henüz çıkamadılar.

11
Abone Olgoogle-news

3- Ozan Tufan’ın kafasının dağınık olması yüzünden form grafiğinde yaşadığı düşüş, Tolga’nın üretkenliğinin istenilen düzeye çıkamaması.

12
Abone Olgoogle-news

4- Luiz Gustavo’nun hala geçen yılki çizgisine ulaşamaması.

13
Abone Olgoogle-news

5- Sosa’nın kondisyon eksikliğinin yanı sıra ayak parmağındaki kırık nedeniyle özel bandaj ve iğneyle ancak ikinci yarı oyana girebildi.

14
Abone Olgoogle-news

6- Sistemin en önemli dişlilerinden biri olan mert Hakan Yandaş’ın sakatlıktan yeni çıkması.

15SEVİNDİREN 3 KONU
Abone Olgoogle-news

SEVİNDİREN 3 KONU

1- Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in etkili ve istekli olmaları.

16
Abone Olgoogle-news

2- Lemos'un ilk maçı olmasına rağmen güven vermesi. Genç yıldızın geçen yıl büyük sıkıntı yaşanan defansın göbeğine güçlü alternatif çözümler getireceği görüldü.

17
Abone Olgoogle-news

Bu mevkide Erol Bulut’un zaman zaman Zanka-Lemos, Tisserad-Lemos’u kallanacağının sinyalleri alındı.

18
Abone Olgoogle-news

3- Puan kaybı olmasına rağmen futbolcuların, taraftarların, yönetimin, Erol Bulut’a ve ekibe olan inanç ve güvenlerinde en ufak bir azalma olmaması olumlu olarak algılandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi