Son Dakika | Fenerbahçe'de Hatayspor şoku sonrası soyunma odasında ne konuşuldu? Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
Fenerbahçe'de Hatayspor'a karşı alınan beraberliğin yankıları sürüyor. Son olarak mücadele sonrasında soyunma odasında yapılan konuşmalara ulaşıldı.
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Spor Arena - Süleyman Arat | Hatayspor maçı sonrasında Fenerbahçe soyunma odasında yankılanan sözler ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Golsüz biten mücadelenin ardından teknik direktör Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve kaptanlar takıma sahip çıktı.
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Oyuncular, “Kaldırın kafalarınızı, bu maç burada bitti. Uzun yolda böyle kazalar olabilir” sözleriyle motive edildi.
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Fenerbahçe’nin evindeki ilk lig maçında Hatay karşısında aldığı beraberliğin teknik heyet tarafından eksiklikleri görme ve derbi maçına daha titizlikle hazırlanılmasını sağlayan bir erken uyarı mesajı olarak algılandığı öğrenildi.
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Soyunma odasında teknik direktör Erol Bulut “Kaldırın kafalarınızı, bu maç burada bitti, dersimizi çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde daha çok maç var” diyerek oyuncularına moral aşıladı.
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Emre Belözoğlu da maç sonu toplantısında “Bu yol uzun bir yol. Zaman zaman böyle kazalar olur” ifadelerini kullandı.
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Takım kaptanları ise “Bu sene vazgeçmek yok. Pes etmeyeceğiz” sözlerini dile getirdi.
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PUAN KAYBININ 6 NEDENİ
Fenerbahçe’nin Hatay maçında puan kaybetme nedenleri de şu başlıklar altında öne çıktı.
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1- Hatay gibi katı savunma yapan bir ekip karşısında santrfor eksikliği hissedildi.
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2- Kanat forvetlerin form grafiğinin istenilenin çok altında olması etkendi. Thiam, Valencia, Sinan Gümüş, Deniz ve Ferdi vasatın üzerine henüz çıkamadılar.
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3- Ozan Tufan’ın kafasının dağınık olması yüzünden form grafiğinde yaşadığı düşüş, Tolga’nın üretkenliğinin istenilen düzeye çıkamaması.
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4- Luiz Gustavo’nun hala geçen yılki çizgisine ulaşamaması.
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5- Sosa’nın kondisyon eksikliğinin yanı sıra ayak parmağındaki kırık nedeniyle özel bandaj ve iğneyle ancak ikinci yarı oyana girebildi.
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6- Sistemin en önemli dişlilerinden biri olan mert Hakan Yandaş’ın sakatlıktan yeni çıkması.
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SEVİNDİREN 3 KONU
1- Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in etkili ve istekli olmaları.
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2- Lemos'un ilk maçı olmasına rağmen güven vermesi. Genç yıldızın geçen yıl büyük sıkıntı yaşanan defansın göbeğine güçlü alternatif çözümler getireceği görüldü.
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Bu mevkide Erol Bulut’un zaman zaman Zanka-Lemos, Tisserad-Lemos’u kallanacağının sinyalleri alındı.
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3- Puan kaybı olmasına rağmen futbolcuların, taraftarların, yönetimin, Erol Bulut’a ve ekibe olan inanç ve güvenlerinde en ufak bir azalma olmaması olumlu olarak algılandı.