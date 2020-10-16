Son Dakika | Fenerbahçe'de gündem Ozan Tufan! Göztepe maçında...

"EROL BULUT'UN İŞİ ZOR" Son çalışmada her mevkide müthiş bir forma rekabeti yaşanırken, forvet hattındaki bolluk ise ekstra dikkat çekti. Samatta, Cisse, Kemal Ademi ve Thiam'ı bir arada görenler, "Erol Bulut'un işi zor! Kimi oynatsa birileri mecburen kulübede oturacak" demekten kendilerini alamadı.