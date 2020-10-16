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Futbol
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 08:13 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de gündem Ozan Tufan! Göztepe maçında...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut, ilk 11 için kollarını sıvadı.

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1GÜNDEM OZAN TUFAN
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GÜNDEM OZAN TUFAN

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Milli takımlarına giden oyuncuların dönüşüyle birlikte neredeyse tam kadro hazırlanan sarı lacivertli ekipte gündem Ozan Tufan.

2KAĞIT ÜZERİNDE GÜÇLÜ KADRO
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KAĞIT ÜZERİNDE GÜÇLÜ KADRO

Fenerbahçe'de millilerin de dönmesiyle Samandıra şenlendi. 18 transferin ardından kullanılan "Son 3 sezonda kulübün kağıt üstünde gördüğü en güçlü kadro" yorumları antrenmanlara da yansımaya başladı.

3EROL BULUTUN İŞİ ZOR
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"EROL BULUT'UN İŞİ ZOR"

Son çalışmada her mevkide müthiş bir forma rekabeti yaşanırken, forvet hattındaki bolluk ise ekstra dikkat çekti. Samatta, Cisse, Kemal Ademi ve Thiam'ı bir arada görenler, "Erol Bulut'un işi zor! Kimi oynatsa birileri mecburen kulübede oturacak" demekten kendilerini alamadı.

4HÜCUM HATTI ZENGİN
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HÜCUM HATTI ZENGİN

Bu zenginlik, Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk yarışında en büyük kozu olacak. Ekvador'dan dönecek Valencia da bugün yarışa katılacak. Erol Bulut'un bu isimlerden en az 2'sine Göztepe karşısında şans vermesi bekleniyor.

52-3 FORVET LÜKSÜ
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2-3 FORVET LÜKSÜ

Karagümrük maçında 2 gol atan Samatta favori. Diğerleri ise taktiğe göre seçilecek. Bulut'un bir şansı da rakip defansı aşmakta sıkıntı çekilen ya da geriye düşülen maçlarda kenarda oyunu çevirecek 2-3 forveti bulunacak.

6OZAN TUFAN FORMDA
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OZAN TUFAN FORMDA

Yeni sezona etkili başlayan Ozan Tufan'ın performansı da yükselerek devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncu, ayyıldızlı forma ile Almanya'nın ardından Sırbistan filelerini de havalandırırken, 57. milli maçında 7 gole ulaştı.

7İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR
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İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

A Milli Takım'ın son 3 maçında 2 gol kaydeden Ozan, yüzde 85 pas isabeti ile oynadı. En çok adam eksilten futbolcu oldu. İkili mücadelelerin yüzde 65'ten fazlasından (3'te 2si) galip ayrıldı.

8AYNI PERFORMANSI BEKLİYOR
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AYNI PERFORMANSI BEKLİYOR

Bu istatistikler 25 yaşındaki oyuncuyu tekrar Avrupa devlerinin radarına sokarken, Erol Bulut'u da sevindiriyor. A Spor'da yer alan habere göre; genç çalıştırıcı, Ozan'ı tebrik ederek aynı performansı hafta sonu Göztepe karşısında da kendisinden beklediğini iletti.

9OZANIN YILI OLACAK
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"OZAN'IN YILI OLACAK"

Teknik Direktör Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde gazeteciler ile yediği yemekte Ozan Tufan ile ilgili planları olduğunu ifade etmiş ve satmayı düşünmediklerini söylemişti. Erol Bulut ayrıca, "Bu sezon Ozan'ın yılı olacak" demişti.

10İŞTE O SÖZLER
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İŞTE O SÖZLER

“Ozan Tufan’ı satmayı düşünmedik. Bizim için değerli. Yetenekleri çok fazla. Onu ön tarafta oyun bozarken, dripling yaparken görüyorum. 10 numarada görev verdik. Klasik 10 numara değil, iş bitiren 10 numara. Bu sezon Ozan’ın yılı olacak."

11HAYDİ ŞİMDİ VAZGEÇ OZAN TUFANDAN
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"HAYDİ ŞİMDİ VAZGEÇ OZAN TUFAN'DAN"

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin ise Ozan Tufan'ın bu form grafiğiyle formayı kaptırmasının kolay olmadığını ifade etmişti. Metin, genç futbolcunun yükselen performansının Fenerbahçe'nin kurduğu zengin kadroyla alakalı olabileceğinin de altını çizmişti.

12İŞTE O SÖZLER
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İŞTE O SÖZLER

"Ozan Tufan'a güvenirseniz, moralini yüksek tutarsanız, istediğinizi alırsınız. Ozan Tufan'ın bu yükselişinin sebebi Fenerbahçe'nin kurduğu kadro da olabilir. Sezon başında kimse 11'e yazmıyordu. Haydi şimdi vazgeç Ozan Tufan'dan! Kolay kolay alamazsın formayı Ozan'dan."

13BİRÇOK TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI
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BİRÇOK TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Ozan Tufan, futbolculuk kariyerinde kısa sürede birçok önemli teknik direktörle çalıştı. 25 yaşındaki orta saha, Bursaspor, Fenerbahçe, Alanyaspor ve milli takımlarda tecrübeli hocaların gözetiminde yer aldı. Bursaspor’da Ertuğrul Sağlam, Christoph Daum, Hikmet Karaman ve Şenol Güneş’le çalıştı.

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Fenerbahçe’de Vitor Pereira, Dirk Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut’la görev yapan Ozan, Alanyaspor’da da Sergen Yalçın’ın yanındaydı.Milli forma altında ise Fatih Terim, Mircea Lucescu ve Şenol Güneş, Ozan Tufan’a teknik adamlık yaptı.

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