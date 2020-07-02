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Futbol
Haber GiriÅŸ: 02 Temmuz 2020 - 10:05,

Son Dakika | Fenerbahçe'de Galatasaray'a transfer misillemesi! Onyekuru...

Â Son iki yÄ±lda Galatasaray'Ä±n eski yÄ±ldÄ±zlarÄ±na ya da transfer hedefindeki isimlere kanca atan FenerbahÃ§e'den ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±racak bir hamle daha geldi.

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SarÄ±-Lacivertliler, Galatasaray'da kiralÄ±k olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak iÃ§in harekete geÃ§ti.

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Mert Hakan transferinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen FenerbahÃ§e ve Galatasaray arasÄ±nda Henry Onyekuru savaÅŸÄ±...

3PEÅžÄ°NDE 3 KULÃœP VAR
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PEÅžÄ°NDE 3 KULÃœP VAR

F.BahÃ§e'nin transfer gÃ¼ndemine aldÄ±ÄŸÄ± Henry Onyekuru birÃ§ok kulÃ¼bÃ¼n gÃ¶zdesi durumunda...

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Takvim'in haberine gÃ¶re FenerbahÃ§e ilk olarak NijeryalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n kulÃ¼bÃ¼ Monaco ile temasa geÃ§ti.

5ARADA BÃœYÃœK FARK VAR
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ARADA BÃœYÃœK FARK VAR

YÃ¶netim ardÄ±ndan da Onyekuru'nun menajeriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±. Â

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FenerbahÃ§e'nin G.Saray'da 6 ayda 650 bin Euro kazanan genÃ§ yÄ±ldÄ±za 1 sezon iÃ§in 2 milyon Euro teklif ettiÄŸi belirtiliyor.

7G.SARAYI Ä°STÄ°YORDU AMA...
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G.SARAY'I Ä°STÄ°YORDU AMA...

Daha Ã¶nce kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediÄŸini Ä±srarla belirten Onyekuru'nun bu mÃ¼thiÅŸ teklif sonrasÄ± ne yapacaÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir merakla bekleniyor.Â

820 YILLIK SERÄ°YÄ° BÄ°TÄ°REN Ä°SÄ°M
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20 YILLIK SERÄ°YÄ° BÄ°TÄ°REN Ä°SÄ°M

Henry Onyekuru bu sezon FenerbahÃ§e deplasmanÄ±ndaki derbiye damga vurmuÅŸtu. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z, Galatasaray'Ä±n KadÄ±kÃ¶y'de 20 yÄ±l sonra aldÄ±ÄŸÄ± galibiyette baÅŸrol oynamÄ±ÅŸ ve taraftarlarÄ±n gÃ¶nlÃ¼nde taht kurmuÅŸtu.

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Galatasaray, NijeryalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± takÄ±mda tutmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcarken Zenit, Anderlecht ve Rennes kulÃ¼plerinin de Onyekuru'nun transferi konusunda giriÅŸimlerde bulunduÄŸu ifade ediliyor.

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Mert Hakan YandaÅŸ transferinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen iki takÄ±mÄ±n Onyekuru karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda kazanan kim olacak? Bunu zaman gÃ¶sterecek.

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