G.SARAY'I Ä°STÄ°YORDU AMA... Daha Ã¶nce kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediÄŸini Ä±srarla belirten Onyekuru'nun bu mÃ¼thiÅŸ teklif sonrasÄ± ne yapacaÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir merakla bekleniyor.Â