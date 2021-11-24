Son Dakika: Fenerbahçe'de Galatasaray zaferi sonrası çarpıcı Vitor Pereira iddiası! "Güldürmeyin beni..."

MEHMET ARSLAN: PES ETMİŞ BİR LİDER GİBİ

Sergen Yalçın, oyuncularını suçlayınca, onlarla aralarında büyük bir kopuş yaşanacağını bilmiyor mu? Elbette biliyor. Peki o zaman niye bu konuşmayı yapıyor ve oyuncularını suçluyor? Bana göre Sergen Yalçın bize bir şeyler anlatmak istiyor. Sadece buz dağının ucunu gösteriyor. Ama yine de bu konuşmayı ve oyuncuları hedef göstermesini onaylamıyorum. Sergen Yalçın Beşiktaş için sadece bir teknik direktör değil, o bir lider. Çözüm üretecek, sorunları ortadan kaldıracak ve umut aşılayacak bir lider. Ama bu konuşmayla ne yazık ki pes etmiş bir lider görünümü verdi. O çözüm üretemiyorsa, kimse bu durumdan takımı çıkaramaz.