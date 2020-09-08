MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Bugün artık dayanamadı ve...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Bugün artık dayanamadı ve...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 12:32 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Bugün artık dayanamadı ve...

Fenerbahçe'deki geleceği yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi'den bugün flaş bir hamle geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1VEDATTAN BEKLENMEDİK HAMLE
Abone Olgoogle-news

VEDAT'TAN BEKLENMEDİK HAMLE

İsmi Lazio ile anılan Vedat Muriqi'den bugün beklenmeyen bir hamle geldi. Dayanamadı ve harekete geçti. İşte detaylar...

2BİLMECE SONA ERİYOR
Abone Olgoogle-news

BİLMECE SONA ERİYOR

Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bilmecesi sona eriyor.

3ADIM ADIM LAZIOYA
Abone Olgoogle-news

ADIM ADIM LAZIO'YA

Fenerbahçe'deki geleceği yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi, adım adım İtalyan devi Lazio'ya transfer oluyor.

4PAZARLIKLAR UZUN SÜRDÜ
Abone Olgoogle-news

PAZARLIKLAR UZUN SÜRDÜ

İsmi uzun süredir Lazio ile anılan Kosovalı golcü, kulüpler arasında uzun süren pazarlıklar sebebiyle yeni takımına imza atamamıştı.

5SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR
Abone Olgoogle-news

SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Roma uçuşu maddi müzakereler sebebiyle sürekli rötar yapan Vedat Muriqi için bugün arka arkaya sıcak gelişmeler yaşanıyor.

6KRİZ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Abone Olgoogle-news

KRİZ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Lazio kulübüne yakın bir arkadaşına dayandırdığı haberinde bugün yaşanan gelişmeler öncesinde yaşanan krizi ortaya çıkarmıştı.

7ALACAKLARI SORUN MU OLDU
Abone Olgoogle-news

ALACAKLARI SORUN MU OLDU?

Tahir Kum, Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'den alacağı olduğunu ve sarı lacivertli takımın da deneyimli golcüden söz konusu alacaklarını bırakarak gitmesini istediğini ifade etmişti.

8FENERBAHÇEYE KIRILDI MI
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'YE KIRILDI MI?

Aynı haberde Vedat Muriqi'nin de bu tutum karşısında sarı lacivertli takıma kırıldığının altı çizilmişti.

9İŞTE O SÖZLER...
Abone Olgoogle-news

İŞTE O SÖZLER...

"Lazio kulübüne yakın İtalyan gazeteci bir arkadaşımla görüştüm onun verdiği bilgi Lazio ile Fenerbahçe’nin anlaştığı hatta rakamın da 17 milyon Euro ve bonuslar olduğunu belirtti."

10
Abone Olgoogle-news

"İtalyanlar Vedat ile de anlaşmışlar ama ortadaki sorun Fenerbahçe ile Vedat’ın anlaşamaması."

11
Abone Olgoogle-news

"Vedat’ın Fenerbahçe’den alacağı varmış kulüp Vedat’ın bunu bırakıp gitmesini istiyormuş. Vedat ise bu istek sonrası Fenerbahçe’ye kırılmış."

12TRANSFER AN MESELESİ
Abone Olgoogle-news

TRANSFER AN MESELESİ

Bugün yaşanan sıcak gelişmeler ise Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin resmen açıklanmasının an meselesi olduğunu gösterir nitelikte.

13BUGÜN İMZALANIYOR
Abone Olgoogle-news

BUGÜN İMZALANIYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi bugün tamamlanıyor.

14GÖZLER KULÜPLERDE
Abone Olgoogle-news

GÖZLER KULÜPLERDE

Söz konusu haberde, Kosovalı golcünün transferi konusunda Fenerbahçe ile Lazio arasındaki imzaların günün ilerleyen saatlerinde atılacağı kaydedildi.

15YARIN ROMAYA UÇUYOR
Abone Olgoogle-news

YARIN ROMA'YA UÇUYOR

Ayrıca 26 yaşındaki forvetin yarın Lazio ile sözleşme imzalamak için Roma'ya gideceği belirtildi.

16VEDAT DAYANAMADI
Abone Olgoogle-news

VEDAT DAYANAMADI

Bu gelişmelerin ardından Vedat Muriqi'den sürpriz bir hamle geldi.

17TAKİP ETTİ
Abone Olgoogle-news

TAKİP ETTİ

Deneyimli oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden Lazio'yu takibe başladı.

18TRANSFER BİTTİ
Abone Olgoogle-news

TRANSFER BİTTİ

Vedat Muriqi'nin bu hamlesi transferin bittiği yönünde yorumlandı.

19TRANSFERİN MALİYETİ
Abone Olgoogle-news

TRANSFERİN MALİYETİ

Lazio, Vedat Muriqi transferi için sarı lacivertli takıma 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

20ALACAĞI MAAŞ
Abone Olgoogle-news

ALACAĞI MAAŞ

İtalyan kulübü ile 5 yıllık kontrat imzalayacak olan Kosovalı oyuncu, Lazio'da senelik 2 milyon euro maaş ve bonuslar kazanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi