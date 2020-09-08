Son Dakika | Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Bugün artık dayanamadı ve...
Fenerbahçe'deki geleceği yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi'den bugün flaş bir hamle geldi.
ADIM ADIM LAZIO'YA
Fenerbahçe'deki geleceği yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi, adım adım İtalyan devi Lazio'ya transfer oluyor.
SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR
Roma uçuşu maddi müzakereler sebebiyle sürekli rötar yapan Vedat Muriqi için bugün arka arkaya sıcak gelişmeler yaşanıyor.
ALACAKLARI SORUN MU OLDU?
Tahir Kum, Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'den alacağı olduğunu ve sarı lacivertli takımın da deneyimli golcüden söz konusu alacaklarını bırakarak gitmesini istediğini ifade etmişti.
İŞTE O SÖZLER...
"Lazio kulübüne yakın İtalyan gazeteci bir arkadaşımla görüştüm onun verdiği bilgi Lazio ile Fenerbahçe’nin anlaştığı hatta rakamın da 17 milyon Euro ve bonuslar olduğunu belirtti."
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