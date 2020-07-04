Son Dakika | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yıldızlaştı, sosyal medya yıkıldı!

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ile cezalı Garry Rodrigues Göztepe maçının kadrosunda yer almadı. Bu iki futbolcunun yanı sıra Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson da teknik heyetin tercihi doğrultusunda maça yedek kulübesinde başladı. Fenerbahçe'de bu oyuncuların yerine Simon Falette, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan sahaya sürüldü.