Son Dakika | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yıldızlaştı, sosyal medya yıkıldı!
Ersun Yanal'a tepkiler ve Şenol Güneş'e flaş çağrı!
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.
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Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.
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Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ile cezalı Garry Rodrigues Göztepe maçının kadrosunda yer almadı. Bu iki futbolcunun yanı sıra Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson da teknik heyetin tercihi doğrultusunda maça yedek kulübesinde başladı. Fenerbahçe'de bu oyuncuların yerine Simon Falette, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan sahaya sürüldü.
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Sarı-lacivertli takımda, Göztepe karşısında kalede Altay Bayındır görevlendirilirken, savunma dörtlüsü Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'a şans tanınırken, kenarlarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç görev aldı. Santrforda ise Vedat Muriqii görev yaptı.
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Yedeklerde altyapıdan 3 isim
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında altyapıdan 3 futbolcu 21 kişilik kadroya alındı. Sarı-lacivertlilerde 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, 19 yaşındaki Cenk Alptekin ve 18 yaşındaki Emir Miray Köksal karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Bu oyunculardan Ömer Faruk orta saha, Cenk defans, Emir Miray ise sol bekte görev yapıyor.
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Ferdi Kadıoğlu yıldızlaştı
Maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe'de iki golü de atan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu parıl parıl parladı.
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25. dakikada attığı golle takımını öne geçiren Ferdi Kadıoğlu, 45+2'de müthiş bir gol atarak adından söz ettirdi.
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2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro karşılığı transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne bir türlü girememiş ve uzun süre kadroya alınmamıştı.
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20 yaşındaki futbolcu oyuna girdiği maçlarda ise gol veya asist katkısı yaptı Sarı-lacivertli takıma.
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Ferdi Kadıoğlu, Göztepe maçında da 2 gol attı ve sosyal medyayı salladı.
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DİLMEN: ŞENOL GÜNEŞ'İN ÇÖZMESİ LAZIM"
Futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, devre arasında Ferdiyle ilgili; "Fenerbahçeliler bu akşamdan itibaren Ferdi Kadıoğlu'nu konuşacak. Şenol Güneş'in A Milli Takım için Ferdi Kadıoğlu konusunu bir an önce çözmesi gerekiyor" yorumlarını yaptı.
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İşte Ferdi'nin golleri sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar