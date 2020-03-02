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Futbol
Haber GiriÅŸ: 02 Mart 2020 - 07:24, /

Son Dakika | Fenerbahçe'de Ersun Yanal'Ä±n yerine geçecek teknik direktör...

Yeni yapÄ±lanmayla beraber sezona ÅŸampiyonluk parolasÄ±yla Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e'de iÅŸler yolunda gitmedi. SarÄ± lacivertli ekip teknik direktÃ¶r Ersun Yanal ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±kladÄ±. GÃ¶zler takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§ecek isme Ã§evrildi.

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KadÄ±kÃ¶y'de Galatasaray'a 3-1 maÄŸlup olan FenerbahÃ§e'de 21 yÄ±llÄ±k seri sona ererken maÃ§Ä±n ardÄ±ndan Ersun Yanal ve yÃ¶netim aleyhinde tezahÃ¼ratlar yapÄ±ldÄ±.

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Aradan geÃ§en 1 haftalÄ±k sÃ¼reÃ§te herhangi bir ayrÄ±lÄ±k kararÄ± Ã§Ä±kmazken Antalyaspor maÃ§Ä±ndan alÄ±nan beraberliÄŸin akabinde FenerbahÃ§e'de resmi aÃ§Ä±klama geldi.

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AÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, Teknik DirektÃ¶rÃ¼mÃ¼z Ersun Yanal hocamÄ±zdan gelen talep Ã¼zerine, kendisi ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸtir." ifadeleri kullanÄ±lÄ±rken Yanal'Ä±n salÄ± gÃ¼nÃ¼ Trabzonspor ile oynanacak kupa maÃ§Ä±nda son kez takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na olacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.Â 

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Bu karar camia tarafÄ±ndan ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±lanÄ±rken sarÄ± lacivertlilerde gÃ¶zler bir sonraki teknik direktÃ¶re Ã§evrildi.

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FenerbahÃ§e yÃ¶netimi, sezon sonuna dek camiayÄ± yakÄ±ndan bilen bir isme takÄ±mÄ± emanet etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

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Futbol kariyerinin sonuna gelen Emre BelÃ¶zoÄŸlu, bu gÃ¶rev iÃ§in Ã¶ne Ã§Ä±kan aday.

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Ersun Yanal ile yol ayrÄ±mÄ±na giden FenerbahÃ§e'de baÅŸkan Ali KoÃ§'un Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ifade ediliyor. Ä°ddialara gÃ¶re BelÃ¶zoÄŸlu'nun ekibinde Volkan Demirel ve Tuncay ÅžanlÄ± gibi isimler olacak.

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FenerbahÃ§e teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in bazÄ± yerli isimler Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda Alanyaspor'un hocasÄ± Erol Bulut geliyor. Bulut, her ne kadar bu konuda konuÅŸmak istemese de gÃ¶rev iÃ§in teklif bekliyor.

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FenerbahÃ§e'nin efsane futbolcusu ve eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Aykut Kocaman da boÅŸta olan isimlerden.

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SarÄ±-Lacivertlilerde yabancÄ± teknik direktÃ¶r iÃ§in ise Ã¼Ã§ ismin adÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Mircea Lucescu ve Roger Schmidt gÃ¶rev iÃ§in adÄ± anÄ±lan adaylardan.

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Monacoâ€™ya Åžampiyonlar Ligiâ€™nde yarÄ± final oynatan ve birÃ§ok ismi Avrupa futboluna kazandÄ±ran Leonardo Jardim de ciddi bir aday.

12ERSUN YANAL 4. SIRADA KALDI

ERSUN YANAL 4. SIRADA KALDI

Ersun Yanal, FenerbahÃ§e'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonluktan sonra gelen 6 teknik adam arasÄ±nda 1.76 puan ortalamasÄ± ile 4. sÄ±rada yer aldÄ±. Phillip Cocu 0.93, Erwin Koeman 1.33, Dick Advocaat 1.91, Aykut Kocaman ve Vitor Pereira 2.07'ÅŸer puan ortalamasÄ± tutturdu. Ersun Yanal, FenerbahÃ§e ile ikinci dÃ¶neminde 53 maÃ§ta gÃ¶rev aldÄ± ve 27 kez sahadan galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. SarÄ±-lacivertliler bu bu sÃ¼reci 13 beraberlik ve 13 maÄŸlubiyetle tamamladÄ±.Â

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YANAL GÃ–REVE GELDÄ°ÄžÄ°NDE NELER DEMÄ°ÅžTÄ°?

Ali KoÃ§'la birlikte imza tÃ¶reni dÃ¼zenleyen Ersun Yanal'Ä± o aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yoruz...

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