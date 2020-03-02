ERSUN YANAL 4. SIRADA KALDI Ersun Yanal, FenerbahÃ§e'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonluktan sonra gelen 6 teknik adam arasÄ±nda 1.76 puan ortalamasÄ± ile 4. sÄ±rada yer aldÄ±. Phillip Cocu 0.93, Erwin Koeman 1.33, Dick Advocaat 1.91, Aykut Kocaman ve Vitor Pereira 2.07'ÅŸer puan ortalamasÄ± tutturdu. Ersun Yanal, FenerbahÃ§e ile ikinci dÃ¶neminde 53 maÃ§ta gÃ¶rev aldÄ± ve 27 kez sahadan galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. SarÄ±-lacivertliler bu bu sÃ¼reci 13 beraberlik ve 13 maÄŸlubiyetle tamamladÄ±.Â