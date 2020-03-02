Haber GiriÅŸ: 02 Mart 2020 - 07:24,
Son Dakika | Fenerbahçe'de Ersun Yanal'Ä±n yerine geçecek teknik direktör...
Yeni yapÄ±lanmayla beraber sezona ÅŸampiyonluk parolasÄ±yla Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e'de iÅŸler yolunda gitmedi. SarÄ± lacivertli ekip teknik direktÃ¶r Ersun Yanal ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±kladÄ±. GÃ¶zler takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§ecek isme Ã§evrildi.
KadÄ±kÃ¶y'de Galatasaray'a 3-1 maÄŸlup olan FenerbahÃ§e'de 21 yÄ±llÄ±k seri sona ererken maÃ§Ä±n ardÄ±ndan Ersun Yanal ve yÃ¶netim aleyhinde tezahÃ¼ratlar yapÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, Teknik DirektÃ¶rÃ¼mÃ¼z Ersun Yanal hocamÄ±zdan gelen talep Ã¼zerine, kendisi ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸtir." ifadeleri kullanÄ±lÄ±rken Yanal'Ä±n salÄ± gÃ¼nÃ¼ Trabzonspor ile oynanacak kupa maÃ§Ä±nda son kez takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na olacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.Â
Ersun Yanal ile yol ayrÄ±mÄ±na giden FenerbahÃ§e'de baÅŸkan Ali KoÃ§'un Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ifade ediliyor. Ä°ddialara gÃ¶re BelÃ¶zoÄŸlu'nun ekibinde Volkan Demirel ve Tuncay ÅžanlÄ± gibi isimler olacak.
Monacoâ€™ya Åžampiyonlar Ligiâ€™nde yarÄ± final oynatan ve birÃ§ok ismi Avrupa futboluna kazandÄ±ran Leonardo Jardim de ciddi bir aday.
ERSUN YANAL 4. SIRADA KALDI
Ersun Yanal, FenerbahÃ§e'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonluktan sonra gelen 6 teknik adam arasÄ±nda 1.76 puan ortalamasÄ± ile 4. sÄ±rada yer aldÄ±. Phillip Cocu 0.93, Erwin Koeman 1.33, Dick Advocaat 1.91, Aykut Kocaman ve Vitor Pereira 2.07'ÅŸer puan ortalamasÄ± tutturdu. Ersun Yanal, FenerbahÃ§e ile ikinci dÃ¶neminde 53 maÃ§ta gÃ¶rev aldÄ± ve 27 kez sahadan galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. SarÄ±-lacivertliler bu bu sÃ¼reci 13 beraberlik ve 13 maÄŸlubiyetle tamamladÄ±.Â
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