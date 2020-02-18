Son Dakika | Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku! İdmana çıkmadı...

Hasan Ali Kaldırım, Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede "Sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca bugün beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bak herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mı? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki.” ifadelerini kullanmıştı.