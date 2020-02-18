Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 09:41,
Son Dakika | Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku! İdmana çıkmadı...
Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuk...
Hasan Ali Kaldırım, Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede "Sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca bugün beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bak herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mı? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki.” ifadelerini kullanmıştı.
Başkent'te alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışılmaya başlanırken; Yanal, maçın ardından soyunma odasında sadece 30 saniye kalıp maçla ilgili hiçbir şey konuşmadı.
Ersun Yanal'ın kaybedilen bazı maçlarda da bunu yaptığı, daha sonraki idmanlarda takımın başında olduğu ifade edildi.
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