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Futbol
Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 09:41, /

Son Dakika | Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku! İdmana çıkmadı...

Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuk...

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Sarı lacivertli takımda futbolcu cephesinde de Ersun Yanal'a olan güven sarsıldı.

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Hasan Ali Kaldırım, Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede "Sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca bugün beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bak herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mı? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki.” ifadelerini kullanmıştı.

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Başkent'te alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışılmaya başlanırken; Yanal, maçın ardından soyunma odasında sadece 30 saniye kalıp maçla ilgili hiçbir şey konuşmadı.

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Galatasaray derbisi öncesi gerçekleştirilen idmanda ise sürpriz bir durum daha ortaya çıktı.

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Tecrübeli teknik adam, Galatasaray derbisi öncesi dün gerçekleştirilen ilk idmanda takımının başında yer almadı.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi idmanı başkan  Ali Koç ile yöneticiler Semih Özsoy ve Selahattin Baki de takip etti.

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Ersun Yanal'ın kaybedilen bazı maçlarda da bunu yaptığı, daha sonraki idmanlarda takımın başında olduğu ifade edildi.

8İDDİA: FUTBOLCULARLA HELALLEŞTİ

İDDİA: FUTBOLCULARLA HELALLEŞTİ

Futbolculardan bazılarının Ersun Yanal ile helalleştiği iddia edilirken; bazı isimlerin ise tecrübeli teknik adama eleştirilerde bulunduğu bildirildi.

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Buna sebep olarak ise antrenmanlardaki plansız-programsız gidişat ve rakip analizlerindeki zafiyet gösterildi.

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Futbolcuların da idmanda bir hayli moralsiz olduğu gözlendi.

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