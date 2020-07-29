Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yardımcıları belli oldu! İki isim...

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi için geri sayıma geçildi. Genç çalıştırıcının kenar yönetiminde kimlerin yer alacağı sorusu cevabını buldu. İşte detaylar...
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Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı.
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Başarılı teknik adam, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor maçının ardından Aytemiz Alanyaspor'a veda edecek ve kariyerinin Fenerbahçe sayfasını açacak.
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Sarı lacivertli takım ile 1+3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bu kontrat kapsamında yıllık 800 bin avro kazanacağı öne sürülen Erol Bulut, Kadıköy'de yeni bir ekiple çalışacak.
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Alanyaspor'da 11-12 kişilik bir teknik ekibi olan Erol Bulut'a beraberinde yalnızca 2 yardımcı getirmesi için izin verildi.
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Erol Bulut bu doğrultuda mevcut teknik ekibinden seçeceği iki yardımcısıyla Kadıköy'ün yolunu tutacak ve burada yeni ekibinin temellerini atacak.
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45 yaşındaki çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor'daki teknik kadrosunda yardımcı antrenörler Özgür Zengin, Mehmet Yozgatlı, atletik performans antrenörü Murat Yüksel kaleci antrenörü Murat İsmet Erdeğer, kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, medya danışmanı Volkan Küçük, analist İbrahim Kemal Menderes ve analist Zeki Coşkuner yer alıyordu.
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Erol Bulut ilk etapta 2 ismi yanında götürecek. Bulut, sağ kolu olan Mehmet Yozgatlı ve medya danışmanı Volkan Küçük ile birlikte sarı lacivertlilerde göreve başlayacak.
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Genç teknik adam incelemelerde bulunduktan sonra gerek gördüğü takdirde teknik ekibi yeni isimler ekleyebilecek.
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Fenerbahçe daha önce Mehmet Aurelio'yu yeni sezon yapılanmasında antrenör olarak kadroya dahil etmişti. Volkan Demirel de teknik ekip içinde yer alacak bir diğer isim olacak.
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Bu arada Fenerbahçe yeni sezonu açacağı tarihi planladı.
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Sarı lacivertliler 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig için 8 Ağustos'ta Samandıra Can Bartu Tesislerinde toplanacak ve Koronavirüs testleri yaptıracak.
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Fenerbahçe 9 ya da 10 Ağustos'ta Topuk Yaylasına giderek kamp çalışmalarına başlamayı düşünüyor. Yeni sezon kampına anlaşmaya varılan transferlerin de yetiştirilmesine uğraş veriliyor.