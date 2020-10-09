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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kararı sonrası flaş ayrılık! Transfer dönemi bitti ama...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 18:47 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kararı sonrası flaş ayrılık! Transfer dönemi bitti ama...

Fenerbahçe, kadroya kattığı 18 oyuncunun ardından ayrılık operasyonu için de düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Erol Bulut'un onayıyla birlikte 2 isimle yolları ayırıyor.

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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 18 yeni transfere imza atarak gövde gösterisi yaptı.

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Fenerbahçe, Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katmıştı.

314 İSİM AYRILMIŞTI
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14 İSİM AYRILMIŞTI

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 isimle yollarını ayırmış ve kadroyu büyük ölçüde yenilemişti.

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Fenerbahçe'den ayrılan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan şeklinde olmuştu.

5EMRE BELÖZOĞLUNDAN DEV OPERASYON
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EMRE BELÖZOĞLU'NDAN DEV OPERASYON

Kulüpte sportif direktörlük görevinin ilk yılında yaptığı operasyonla da Emre Belözoğlu büyük takdir toplamıştı.

6REKORU EGALE ETMİŞTİ
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REKORU EGALE ETMİŞTİ

En son 1993-94 sezonunda 17 oyuncu ile en çok transferi yapan kulüp olan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda kendi rekorunu egale etmişti.

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Ancak ayrılan isimlere rağmen kadrosu fazlasıyla genişleyen Fenerbahçe'de yeni ayrılıkların da beklendiği belirtiliyor.

8EROL BULUT KARARI VERDİ
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EROL BULUT KARARI VERDİ

Erol Bulut, takımdan ayrılmasını istediği iki ismi belirledi. Emre Belözoğlu'nun da onay verdiği kaydedildi.

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Fenerbahçe'de transfer döneminde yüksek maaşı nedeniyle takımdan gönderilmek istenen Garry Rodrigues ile kadroda düşünülmeyen Dirar takımda kalmıştı.

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Fanatik'in haberine göre her iki futbolcunun da lisansı çıkarılmasına rağmen Erol Bulut'un öncelikleri arasında yer almıyorlar.

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Bulut'un Diego Perotti transferinden sonra Rodrigues ile yolları ayırma konusunda kararının kesinleştiği belirtildi.

12GERİ DÖNECEK
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GERİ DÖNECEK

ITTI Saudi Club'ın haberine göre Garry Rodrigues, önümüzdeki hafta yeni sezon hazırlıkları için Al-Ittihat kulübüne geri dönecek.

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Sağ bek ve açıktaki rekabet nedeniyle ise Dirar, hocanın planları arasında yer almıyor.

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