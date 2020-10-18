Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Göztepe karşısında sürpriz planı! İlk kez 11'de...
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Göztepe deplasmanı için ilk 11'de sürprizlere gitmeye hazırlanıyor...
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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak. İki namağlup takım, iyi gidişatını bu akşam oynanacak maçla sürdürmek istiyor.
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İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 26 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez galip gelirken 8 maçı Fenerbahçe kazandı, 12 karşılaşma berabere bitti.
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GÖZTEPE, İZMİR'DE YENİLMİYOR
Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lı skorla almıştı. Bu tarihten sonra Süper Lig'den düşen ve 2017-2018 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselen Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 4 maçtan 1 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı.
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Geçtiğimiz sezon İzmir'de oynanan son maçtaysa taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Son 3 sezondur Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi mağlup edemiyor.
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Süper Lig'e 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplayarak başlayan Göztepe yenilmezliğini sürdürmek isterken 8 puanı bulunan Fenerbahçe, kazanarak yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor.
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FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Sarı lacivertli ekipte Gökhan Gönül, Diego Perotti, Ömer Faruk Beyaz, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues kadroda yer almadı. Kırmızı kart cezalısı olan Mauricio Lemos da İzmir'e götürülmedi.
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İLKLERİN MAÇI
Gökhan'ın yokluğunda yeni transferlerden Nazım Sangare, ilk kez Fenerbahçe formasını Göztepe maçında giyecek. Ayrıca Serdar Aziz - Tisserand stoper hattı da ilk kez bu maçta denenmiş olacak. Pelkas veya Ademi de oyuna girmesi halinde sarı lacivertli formayı ilk kez giyecek. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...