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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Göztepe karşısında sürpriz planı! İlk kez 11'de...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Ekim 2020 - 10:55 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Göztepe karşısında sürpriz planı! İlk kez 11'de...

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Göztepe deplasmanı için ilk 11'de sürprizlere gitmeye hazırlanıyor...

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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak. İki namağlup takım, iyi gidişatını bu akşam oynanacak maçla sürdürmek istiyor.

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İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 26 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez galip gelirken 8 maçı Fenerbahçe kazandı, 12 karşılaşma berabere bitti.

3GÖZTEPE, İZMİRDE YENİLMİYOR
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GÖZTEPE, İZMİR'DE YENİLMİYOR

Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lı skorla almıştı. Bu tarihten sonra Süper Lig'den düşen ve 2017-2018 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselen Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 4 maçtan 1 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı.

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Geçtiğimiz sezon İzmir'de oynanan son maçtaysa taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Son 3 sezondur Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi mağlup edemiyor.

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Süper Lig'e 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplayarak başlayan Göztepe yenilmezliğini sürdürmek isterken 8 puanı bulunan Fenerbahçe, kazanarak yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor.

6FENERBAHÇEDE 6 EKSİK
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FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı lacivertli ekipte Gökhan Gönül, Diego Perotti, Ömer Faruk Beyaz, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues kadroda yer almadı. Kırmızı kart cezalısı olan Mauricio Lemos da İzmir'e götürülmedi.

7İLKLERİN MAÇI
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İLKLERİN MAÇI

Gökhan'ın yokluğunda yeni transferlerden Nazım Sangare, ilk kez Fenerbahçe formasını Göztepe maçında giyecek. Ayrıca Serdar Aziz - Tisserand stoper hattı da ilk kez bu maçta denenmiş olacak. Pelkas veya Ademi de oyuna girmesi halinde sarı lacivertli formayı ilk kez giyecek. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

8ALTAY BAYINDIR
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ALTAY BAYINDIR

9NAZIM SANGARE
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NAZIM SANGARE

10SERDAR AZİZ
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SERDAR AZİZ

11MARCEL TISSERAND
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MARCEL TISSERAND

12CANER ERKİN
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CANER ERKİN

13LUIZ GUSTAVO
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LUIZ GUSTAVO

14JOSE SOSA
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JOSE SOSA

15OZAN TUFAN (MERT HAKAN YANDAŞ)
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OZAN TUFAN (MERT HAKAN YANDAŞ)

16ENNER VALENCIA
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ENNER VALENCIA

17MAME THIAM (FERDİ KADIOĞLU)
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MAME THIAM (FERDİ KADIOĞLU)

18MBWANA SAMATTA
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MBWANA SAMATTA

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