Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Göztepe karşısında sürpriz planı! İlk kez 11'de...

İLKLERİN MAÇI Gökhan'ın yokluğunda yeni transferlerden Nazım Sangare, ilk kez Fenerbahçe formasını Göztepe maçında giyecek. Ayrıca Serdar Aziz - Tisserand stoper hattı da ilk kez bu maçta denenmiş olacak. Pelkas veya Ademi de oyuna girmesi halinde sarı lacivertli formayı ilk kez giyecek. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...