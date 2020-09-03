MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un golcü listesi sızdı! Transfer eşinin onayına kaldı...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un golcü listesi sızdı! Transfer eşinin onayına kaldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 09:22 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un golcü listesi sızdı! Transfer eşinin onayına kaldı...

Kadrosunu birçok isimle güçlendiren Fenerbahçe'de, sıra golcü transferine geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1TRANSFER EŞİNİN ONAYINA KALDI
Abone Olgoogle-news

TRANSFER EŞİNİN ONAYINA KALDI

Erol Bulut'un Vedat Muriqi'nin yerine takımda görmek istediği yıldız golcünün transferi eşinin onayına kaldı. İşte detaylar...

2LİSTESİNİ SUNDU
Abone Olgoogle-news

LİSTESİNİ SUNDU

Şimdiye dek forvet hattına Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Enner Valencia gibi isimleri katan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, Vedat Muriqi'nin satılmasının ardından takıma katılmasını istediği isimleri yönetime sundu.

33 DÜNYA YILDIZI
Abone Olgoogle-news

3 DÜNYA YILDIZI

İşte Bulut'un listesindeki 3'ü dünya yıldızı 4 isim...

4ARAYIŞLAR HIZLANDI
Abone Olgoogle-news

ARAYIŞLAR HIZLANDI

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi için artık gün hatta saatler sayılırken, yönetim yeni golcü arayışına hız verdi.

5LİSTENİN BAŞINDA ZAHAVI VAR
Abone Olgoogle-news

LİSTENİN BAŞINDA ZAHAVI VAR

Erol Bulut'un listesinde birçok isim yer alıyor. Basına yansıyan adayların başında Eran Zahavi geliyor.

6ANLAŞMA TAMAM
Abone Olgoogle-news

ANLAŞMA TAMAM

Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşan İsrailli yıldız ile yönetimin her konuda anlaştığı ifade ediliyor.

7VEDAT MURIQI BEKLENİYOR
Abone Olgoogle-news

VEDAT MURIQI BEKLENİYOR

Eran Zahavi ile yıllık 2.5 milyon euro'ya el sıkışan Fenerbahçe bu transferi açıklamak için Vedat Muriqi'nin satışını bekliyor.

8YAKIN ARKADAŞI KONUŞTU
Abone Olgoogle-news

YAKIN ARKADAŞI KONUŞTU

İsrail basını da anlaşmayı doğruladı. Maariv gazetesinin spor eki One yakın bir arkadaşının ağzından, "Zahavi, yüzde 90 Fenerbahçe ile kontrat imzalayacak" sözlerine yer verdi.

9EŞİ ONAYLARSA İSTANBULA GELECEK
Abone Olgoogle-news

EŞİ ONAYLARSA İSTANBUL'A GELECEK

Zahavi'nin, Türkiye'de yaşama konusunda eşi Shai'nin de onay vermesi halinde kariyerini İstanbul'da sürdüreceği vurgulandı.

10KALINIC SESLERİ
Abone Olgoogle-news

KALINIC SESLERİ

İspanyol Mundo Deportivo, Atletico Madrid'den ayrılacak olan ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Kalinic için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini yazdı.

11HENÜZ KARAR VERMEDİ
Abone Olgoogle-news

HENÜZ KARAR VERMEDİ

32 yaşındaki santrforun karar aşamasında olduğu bildirildi.

12MARKO LIVAJAYA YILLIK 2 MİLYON
Abone Olgoogle-news

MARKO LIVAJA'YA YILLIK 2 MİLYON

Kanarya'nın ayrıca AEK'da geçtiğimiz sezon 15 gol+12 asistle dikkat çeken Marko Livaja'da yıllık 2 milyon euro teklif ettiği iddia ediliyor.

13KAFASI KARIŞTI
Abone Olgoogle-news

KAFASI KARIŞTI

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun aklının karıştığı belirtildi.

14LIVAJANIN İSTATİSTİKLERİ
Abone Olgoogle-news

LIVAJA'NIN İSTATİSTİKLERİ

AEK'da geçen sezon 15 gol+12 asistle oynayan Marko Livaja, toplamda ise 121 maçta 37 gol attı, 27 asist gerçekleştirdi.

15PATO İDDİASI
Abone Olgoogle-news

PATO İDDİASI

Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alexandre Pato, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

16KARAR EROL BULUTTA
Abone Olgoogle-news

KARAR EROL BULUT'TA

Brezilyalı forvet için kararı teknik direktör Erol Bulut'un vermesi bekleniyor.

17PATONUN İSTATİSTİKLERİ
Abone Olgoogle-news

PATO'NUN İSTATİSTİKLERİ

31 yaşındaki yıldız, Sao Paulo'da geçtiğimiz sezon 13 maçta 4 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi.

18TÜRK TAKIMLARININ GÖZDESİ
Abone Olgoogle-news

TÜRK TAKIMLARININ GÖZDESİ

Daha önce de defalarca Türk kulüplerinin gündemine gelen Pato kariyerinde Milan, Chelsea ve Villareal gibi ekiplerde forma giydi. (Takvim)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi