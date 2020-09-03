Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un golcü listesi sızdı! Transfer eşinin onayına kaldı...
Kadrosunu birçok isimle güçlendiren Fenerbahçe'de, sıra golcü transferine geldi.
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TRANSFER EŞİNİN ONAYINA KALDI
Erol Bulut'un Vedat Muriqi'nin yerine takımda görmek istediği yıldız golcünün transferi eşinin onayına kaldı. İşte detaylar...
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LİSTESİNİ SUNDU
Şimdiye dek forvet hattına Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Enner Valencia gibi isimleri katan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, Vedat Muriqi'nin satılmasının ardından takıma katılmasını istediği isimleri yönetime sundu.
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3 DÜNYA YILDIZI
İşte Bulut'un listesindeki 3'ü dünya yıldızı 4 isim...
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ARAYIŞLAR HIZLANDI
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi için artık gün hatta saatler sayılırken, yönetim yeni golcü arayışına hız verdi.
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LİSTENİN BAŞINDA ZAHAVI VAR
Erol Bulut'un listesinde birçok isim yer alıyor. Basına yansıyan adayların başında Eran Zahavi geliyor.
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ANLAŞMA TAMAM
Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşan İsrailli yıldız ile yönetimin her konuda anlaştığı ifade ediliyor.
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VEDAT MURIQI BEKLENİYOR
Eran Zahavi ile yıllık 2.5 milyon euro'ya el sıkışan Fenerbahçe bu transferi açıklamak için Vedat Muriqi'nin satışını bekliyor.
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YAKIN ARKADAŞI KONUŞTU
İsrail basını da anlaşmayı doğruladı. Maariv gazetesinin spor eki One yakın bir arkadaşının ağzından, "Zahavi, yüzde 90 Fenerbahçe ile kontrat imzalayacak" sözlerine yer verdi.
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EŞİ ONAYLARSA İSTANBUL'A GELECEK
Zahavi'nin, Türkiye'de yaşama konusunda eşi Shai'nin de onay vermesi halinde kariyerini İstanbul'da sürdüreceği vurgulandı.
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KALINIC SESLERİ
İspanyol Mundo Deportivo, Atletico Madrid'den ayrılacak olan ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Kalinic için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini yazdı.
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HENÜZ KARAR VERMEDİ
32 yaşındaki santrforun karar aşamasında olduğu bildirildi.
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MARKO LIVAJA'YA YILLIK 2 MİLYON
Kanarya'nın ayrıca AEK'da geçtiğimiz sezon 15 gol+12 asistle dikkat çeken Marko Livaja'da yıllık 2 milyon euro teklif ettiği iddia ediliyor.
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KAFASI KARIŞTI
Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun aklının karıştığı belirtildi.
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LIVAJA'NIN İSTATİSTİKLERİ
AEK'da geçen sezon 15 gol+12 asistle oynayan Marko Livaja, toplamda ise 121 maçta 37 gol attı, 27 asist gerçekleştirdi.
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PATO İDDİASI
Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alexandre Pato, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
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KARAR EROL BULUT'TA
Brezilyalı forvet için kararı teknik direktör Erol Bulut'un vermesi bekleniyor.
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PATO'NUN İSTATİSTİKLERİ
31 yaşındaki yıldız, Sao Paulo'da geçtiğimiz sezon 13 maçta 4 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi.
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TÜRK TAKIMLARININ GÖZDESİ
Daha önce de defalarca Türk kulüplerinin gündemine gelen Pato kariyerinde Milan, Chelsea ve Villareal gibi ekiplerde forma giydi. (Takvim)