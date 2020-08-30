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GeriFutbol Erol Bulut'tan şaşırtan karar!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Ağustos 2020 - 07:41 | 

Erol Bulut'tan şaşırtan karar!

Herkes yeni transferi beklerken...

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Spor Arena - Süleyman Arat | Çok değil, sadece 1 ay öncesinde her hattı tartışılan Fenerbahçe, yapılan 11 transfer sonrası taraftarı umutlandıran, lige renk katacak bir ekibe dönüştü.

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Özellikle geçen yıl büyük sorun yaşanan stoper mevkiine yapılan ve yapılması planlanan transferler, eldeki oyuncuları da hırslandırırken, yine geçen sezon büyük sorun yaratan sağ bek ve sol bek problemleri de büyük ölçüde giderildi.

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Hatta sol beke iki önemli yıldız birden alındı. Dilerseniz yeni sezon öncesi Fenerbahçe’ye, şimdiye dek yapılan transferler ışığında bir bakalım:

4YENİ LUGANO: LEMOS
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YENİ LUGANO: LEMOS

Stoper mevkiine alınan Lemos, kendisini “Teknik, hırslı, agresif ve topla çıkmayı seven bir stoperim” diye tanımlayınca akıllara Lugano’yu getirirken, bütün taraftarları heyecanlandırdı.

5GÖKHAN GÖNÜLE ALTERNATİF
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GÖKHAN GÖNÜL'E ALTERNATİF

Sağ bekte Gökhan Gönül kampta büyük bir hırsla çalışırken, bu yıl adından çok bahsettireceği izlenimini verdi.

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Yönetimin uzun lig ve kupa maratonunu düşünerek sağ beke alternatif bir oyuncu aradığı da biliniyor.

7SOL BEK SIKINTISIZ
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SOL BEK SIKINTISIZ

Sol beke Caner Erkin ve Filip Novak’ı alarak güçlenen Fenerbahçe’de Erol Bulut’un nasıl bir sol kanat düşlediği antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında Novak’ın eksikliği nedeniyle anlaşılamadı. Görünen, sezona Caner’le başlanacak.

8YÜREKLERE SU SERPTİ
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YÜREKLERE SU SERPTİ

Kruse'nin yerine transfer edilen Mert Hakan Yandaş’ın isteği ve uyumu da yüreklere su serpti. Genç futbolcu camiada ‘Yılın transferi’ olarak yorumlanıyor.

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Geçen sezon çok şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu da yeni bir transfer gibi ışık saçıyor.

10FORVET HAZIR DEĞİL
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FORVET HAZIR DEĞİL

Forvet hattına alınan Mame Thiam ve Sinan Gümüş henüz hazır görünmezken, taraftarlar son transfer Enner Valencia’yı merak ediyor.

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Birçok taraftar gerçek değerini bulmazsa Vedat Muriç’in satılmasını istemezken, ‘Onun gibisini zor buluruz’ diyor.

12ZANKA KALACAK
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ZANKA KALACAK

Kiralıktan dönen Danimarkalı stoper Zanka antrenmanlarda adeta göz kamaştırırken, teknik direktör Erol Bulut’un bu oyuncudan da yararlanacağı, satılmasına veya kiranmasına izin vermeyeceği öğrenildi.

1311 KİŞİ GELDİ, 6 FUTBOLCU VEDA ETTİ
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11 KİŞİ GELDİ, 6 FUTBOLCU VEDA ETTİ

Fenerbahçe 11 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken, başka takımlarda kiralık oynayan Zanka, Michael Frey, Okan Turp, Abdulcebrail Akbulut ve Oğuz Kağan Güçtekin de kulübe geri döndü.

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