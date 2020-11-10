Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan beklenmedik karar! Caner Erkin...
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 2-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası radikal değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor.
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Milli aradan sonra Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, analizlere başladı.
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2-0 kaybettikleri Konya maçını yardımcıları ile tekrar izleyen sarı-lacivertli çalıştırıcı, eksik ve hataları tek tek tespit ediyor.
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İKİ GOLDE DE HATASI VARDI
Fenerbahçe'nin savunmasında Caner Erkin ilk golde gelen hava topuna yükselmemiş ve Shengelia üzerinden kafayla Jevtovic’e asisti yapmıştı. Milli sol bek, yenen ikinci golde ise arkadaşları ofsayt taktiği yaparken ofsaytı bozan isim olmuştu.
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Caner Erkin’in Konyaspor maçında 23 ortasının sadece 2’si isabetliydi. Tecrübeli oyuncu ayrıca 14 top kaybı yapmıştı.
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AKAN OYUNDA ORTA MI, HÜCUM ORGANİZASYONU MU?
Fenerbahçe'nin sol kanattan orta ağırlıklı hücumları yeniden o tartışmanın fitilini ateşlemişti.
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Çoğunluk, akan oyun hücum organizasyonlarının modern futbola daha uygun olduğunu belirtirken; duran toplar dışında kanat ortalarının verimine dikkat çeken yorumlar da yapılmıştı.
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TÜMER METİN DESTEK ÇIKTI AMA...
TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Antalyaspor maçı sonrası "Caner Erkin'in ortaları muhteşem. Bilirsin oraya ortalar yapacağını ama bir şey yapamazsın. Ayrıca kanat oyuncuları Fenerbahçe'de 2-3 yıldır bu kadar tamamlayıcı değildi ama bu sene herkes pozisyonun içinde ve tehlike yaratıyor" şeklinde konuşmuştu.
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"ASİSTİ VAR MI, YOK!"
BeIN Sport yorumcusu Abdullah Avcı ise "Caner Erkin çok orta yaptı. Asist var mı, yok! Ben geçen sezon Caner'i bu nedenle kanatta değil, ortada oynattım" ifadelerini kullanmıştı.
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EROL BULUT NE DEMİŞTİ
Erol Bulut ise maçın ardından "Sürekli ortalarla gol atmaya çalışmak diye bir şey yok. Antrenmanlarda başka varyasyonlar üzerine de çalışma yaptık ama bunu sahaya yansıtamadık" şeklinde konuşmuştu.
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Erol Bulut, yaptığı analizler sonrası idmanlarda eksik ve hataları giderilmeye çalışacak. Kadroda da rotasyona gidecek. Değişiklik yaşanması beklenen mevkiler ise bekler+kanatlar ile forvet.
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FILIP NOVAK VE NAZIM'A ŞANS
Ortak kanı lige müthiş başlayan Caner Erkin (3 asist) ile Gökhan Gönül'ün (1 gol+1 asist) yoruldukları yönünde...
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İlk 8 haftada büyük efor sarfeden ve lokomotif görevi üstlenen ikilinin dinlendirilmesi gündemde.
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Böylelikle sol bekte yeni transfer Filip Novak'ın performansı da test edilecek. Sağda ise Sangare nöbeti alacak.
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Forvette Samatta-Cisse, kanatta Valencia-Perotti değişimi de olası. Sosa da tekrar ilk 11'e dahil edilecek.