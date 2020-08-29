Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut yolcuları belirledi! Acun'un teklifi...
Yeni transferler sonrasında oyuncularını satmak isteyen Fenerbahçe'ye beklediği teklif Hollanda'dan geldi. İşte rakamlar ve Erol Bulut'un takımda düşünmediği bir diğer isim...
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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut takımda düşünmediği oyuncuları belirledi. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın Miha Zajc teklifinin detayları ortaya çıktı.
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Fenerbahçe, bir türlü verim alamadığı Miha Zajc için Hollanda ekibi Fortuna Sittard devreye girdi.
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2018- 19'da Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya alınan Sloven oyuncu beklentileri karşılayamazken, yeni sezonda da kadro planlamasında düşünülmüyor.
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Fortuna Sittard'ın sarı-lacivertlilere yaptığı teklifte düşük bir bonservis bedeli önerdiği ancak bir sonraki satıştan %40 pay ile ikna için çalıştığı öğrenildi.
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Geçtiğimiz sezon F.Bahçe formasıyla 17 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı yapan Zajc'ın bu sezon takımda yer bulması da oldukça zor.
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Teknik direktör Erol Bulut'un görev vermeyi düşünmediği orta saha oyuncusunun İtalya'dan da talipleri bulunuyor.
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Fakat Çizme'den gelen tekliflerin yönetimi memnun etmediği, bu nedenle de ibrenin Hollanda'ya çevrildiği ortaya çıktı.
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Olympiakos, yıldız oyuncunun maaşının 1.5 milyon Euro'sunu karşılamayı önerdi. Sarı-lacivertliler kanatlara yapılan takviyeler sonrasında elden çıkarmak istediği Garry Rodrigues için Olympiakos ile masada…
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Al İttihad'dan 2 yıl için kiralanan kanat oyuncusunun yıllık kazancı olan 3.8 milyon Euro'nun 2.5 milyon Euro'luk kısmı sarılacivertliler tarafından ödeniyordu.
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Kalan kısmı ise Al İttihad tarafından veriliyordu. Daha önce PAOK forması giyen Rodrigues için devreye giren Olympiakos, oyuncuyu 1 sezon için kiralamak isterken F.Bahçe'ye maaşının 1.5 milyon Euro'luk kısmını karşılama teklifi yaptı.
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Aradaki 1 milyon Euro'luk fark için görüşmeler sürerken anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.
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Fenerbahçe, Lazio ve Vedat Muriqi üçgeninde düğüm bir türlü çözülemiyor.
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İtalyan basını gün gün bu transferin son dakika bilgilerini paylaşırken pürüzlerin bir türlü giderilemediğine vurgu yapıldı.
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Lazio, Muriqi ile her konuda anlaşırken her sezon için bonuslarla birlikte 2 milyon Euro için el sıkıştı.
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Kosovalı golcü de 5 yıllık kontrata imza atmaya çoktan hazır. Ancak Roma ekibi, F.Bahçe'ye 18 milyon Euro önerirken Kanarya 20 milyon Euro'dan aşağıya inmeyince görüşmeler de tıkandı. (Sabah)