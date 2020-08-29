Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut yolcuları belirledi! Acun'un teklifi...

Kalan kısmı ise Al İttihad tarafından veriliyordu. Daha önce PAOK forması giyen Rodrigues için devreye giren Olympiakos, oyuncuyu 1 sezon için kiralamak isterken F.Bahçe'ye maaşının 1.5 milyon Euro'luk kısmını karşılama teklifi yaptı.