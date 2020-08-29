Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut, Sergen Yalçın'ın gözdesini istedi! Transferde yeni yarış...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve transferde üst üste bombalar patlatan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak transfer başlayan Fenerbahçe, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürmüştü.Ayrıca Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.Bu isimlerin ardından Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katmıştı.Ancak geçen sezon Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncusu olan Vedat Muriqi için talipler artıyor ve takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün alternatiflerini de şimdiden hazırladı.Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.Teknik direktör Erol Bulut'un, Alanyaspor'dan öğrencisi olan Cisse'nin transferi konusunda yönetime talepte bulunduğu iddia edildi.Cisse, 2 sezonluk Çin macerasının ardından 2018 yılında Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı.Son 2 sezondur Akdeniz ekibinin formasını giyen ve başarılı bir performans sergileyen Senegalli futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 26 gol ve 2 asist kaydetti.Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Papiss Cisse, 37 kez terlettiği Senegal Milli Takımı ile de 17 gol attı.