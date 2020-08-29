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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut, Sergen Yalçın'ın gözdesini istedi! Transferde yeni yarış...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 21:55 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut, Sergen Yalçın'ın gözdesini istedi! Transferde yeni yarış...

Transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi. Teknik direktör Erol Bulut, Sergen Yalçın'ın da listesindeki oyuncuyu yönetimden talep etti.

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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve transferde üst üste bombalar patlatan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

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Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak transfer başlayan Fenerbahçe, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürmüştü.

3SİNYALİ VERMİŞTİ
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SİNYALİ VERMİŞTİ

Ayrıca Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.

4FORVETE İLK TAKVİYE ENNER
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FORVETE İLK TAKVİYE ENNER

Bu isimlerin ardından Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katmıştı.

5TALİPLERİ ARTIYOR AMA...
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TALİPLERİ ARTIYOR AMA...

Ancak geçen sezon Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncusu olan Vedat Muriqi için talipler artıyor ve takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.

6ALTERNATİFİ HAZIR
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ALTERNATİFİ HAZIR

Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün alternatiflerini de şimdiden hazırladı.

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Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Teknik direktör Erol Bulut'un, Alanyaspor'dan öğrencisi olan Cisse'nin transferi konusunda yönetime talepte bulunduğu iddia edildi.

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Cisse, 2 sezonluk Çin macerasının ardından 2018 yılında Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı.

1026 GOL, 2 ASİST
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26 GOL, 2 ASİST

Son 2 sezondur Akdeniz ekibinin formasını giyen ve başarılı bir performans sergileyen Senegalli futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 26 gol ve 2 asist kaydetti.

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Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Papiss Cisse, 37 kez terlettiği Senegal Milli Takımı ile de 17 gol attı.

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