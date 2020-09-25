Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut onay verdi, operasyon başladı! 2 transfer, 3 ayrılık...

PEROTTI İÇİN DE DÜĞMEYE BASILDI Kanattaki eksiklerin de giderilmesi amaçlanırken Roma’dan Diego Perotti transferinin bitirilmesi için düğmeye basıldı. Sarı lacivertliler Arjantinli kanat oyuncusunu 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna dahil etmek için İtalyan ekibi ile görüşmelerde sona yaklaştı.