Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut onay verdi, operasyon başladı! 2 transfer, 3 ayrılık...
Fenerbahçe'de Mwana Samatta transferine rağmen hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun onayıyla birlikte dev operasyon başladı.
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Fenerbahçe'de Mbwana Samatta transferinin ardından büyük operasyon için düğmeye resmen basıldı.
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi transfer konusunda hareketli saatler yaşanıyor.
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SAMATTA'DAN SONRA...
Sarı-lacivertliler, Hatayspor beraberliği sonrasında çalışmaları hızlandırmış ve Mbwana Samatta'yı 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
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Hatayspor maçı sonrasında "Hücumda sıkıntılarımız var" diyen Erol Bulut'un santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce bitirilmesini talep ettiği bildirilmişti.
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Teknik direktör Erol Bulut'un onayıyla birlikte yeni transferler ve ayrılıklar için Fenerbaçe'de operasyon başladı.
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ZE LUIS'E SAMATTA FORMÜLÜ
Ajansspor'da yer alan habere göre; Porto’dan Ze Luis’in transferi için geri sayıma geçildi. Oyuncu ile anlaşan Fenerbahçeli yetkililer Portekiz kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralık konusunda pazarlıklarda sona geldi.
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Taraflar arasındaki görüşmelerde Samatta’da olduğu gibi 6.5 milyon Euro’luk bonservis bedelinin oyuncunun sözleşme süresinde ödenmesi masada yer alıyor.
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PEROTTI İÇİN DE DÜĞMEYE BASILDI
Kanattaki eksiklerin de giderilmesi amaçlanırken Roma’dan Diego Perotti transferinin bitirilmesi için düğmeye basıldı. Sarı lacivertliler Arjantinli kanat oyuncusunu 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna dahil etmek için İtalyan ekibi ile görüşmelerde sona yaklaştı.
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3 AYRILIK KAPIDA...
Fenerbahçe’de ikinci kanat oyuncusunun transferi gidecek oyunculara bağlı. Sarı lacivertliler Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Michael Frey ile yollarını ayrımanın peşinde. Bu oyunculardan Rodrigues’in transferi için Olympiakos ile bir süre önce anlaşmaya varıldı.
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Ancak tecrübeli sol kanat oyuncusu takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Fenerbahçeli yetkililer Rodrigues ile görüşerek ikna etmeye çalışacak
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BİR KANAT TRANSFERİ DAHA
Bu üç oyuncudan birinin takıma veda etmesi halinde ikinci bir kanat transferi için harekete geçilecek.
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Listenin başında Braga’dan Fabio Martins bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu için ilk etapta bilgi alınırken teknik direktör Erol Bulut bu transfere onay verdi. Takımdan oyuncuların ayrılması ile birlikte Martins için masaya oturulacak.
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14 TRANSFER YAPILMIŞTI
Fenerbahçe bu sezon Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia, Mame Thiam, İsmail Yüksek, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Mbwana Samatta olmak üzere toplam 14 oyuncuyu kadrosuna katmıştı.