MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut onay verdi, operasyon başladı! 2 transfer, 3 ayrılık...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut onay verdi, operasyon başladı! 2 transfer, 3 ayrılık...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 18:19 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut onay verdi, operasyon başladı! 2 transfer, 3 ayrılık...

Fenerbahçe'de Mwana Samatta transferine rağmen hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun onayıyla birlikte dev operasyon başladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta transferinin ardından büyük operasyon için düğmeye resmen basıldı.

2
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi transfer konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

3SAMATTADAN SONRA...
Abone Olgoogle-news

SAMATTA'DAN SONRA...

Sarı-lacivertliler, Hatayspor beraberliği sonrasında çalışmaları hızlandırmış ve Mbwana Samatta'yı 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

4
Abone Olgoogle-news

Hatayspor maçı sonrasında "Hücumda sıkıntılarımız var" diyen Erol Bulut'un santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce bitirilmesini talep ettiği bildirilmişti.

5
Abone Olgoogle-news

Teknik direktör Erol Bulut'un onayıyla birlikte yeni transferler ve ayrılıklar için Fenerbaçe'de operasyon başladı.

6ZE LUISE SAMATTA FORMÜLÜ
Abone Olgoogle-news

ZE LUIS'E SAMATTA FORMÜLÜ

Ajansspor'da yer alan habere göre; Porto’dan Ze Luis’in transferi için geri sayıma geçildi. Oyuncu ile anlaşan Fenerbahçeli yetkililer Portekiz kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralık konusunda pazarlıklarda sona geldi.

7
Abone Olgoogle-news

Taraflar arasındaki görüşmelerde Samatta’da olduğu gibi 6.5 milyon Euro’luk bonservis bedelinin oyuncunun sözleşme süresinde ödenmesi masada yer alıyor.

8PEROTTI İÇİN DE DÜĞMEYE BASILDI
Abone Olgoogle-news

PEROTTI İÇİN DE DÜĞMEYE BASILDI

Kanattaki eksiklerin de giderilmesi amaçlanırken Roma’dan Diego Perotti transferinin bitirilmesi için düğmeye basıldı. Sarı lacivertliler Arjantinli kanat oyuncusunu 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna dahil etmek için İtalyan ekibi ile görüşmelerde sona yaklaştı.

93 AYRILIK KAPIDA...
Abone Olgoogle-news

3 AYRILIK KAPIDA...

Fenerbahçe’de ikinci kanat oyuncusunun transferi gidecek oyunculara bağlı. Sarı lacivertliler Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Michael Frey ile yollarını ayrımanın peşinde. Bu oyunculardan Rodrigues’in transferi için Olympiakos ile bir süre önce anlaşmaya varıldı.

10
Abone Olgoogle-news

Ancak tecrübeli sol kanat oyuncusu takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Fenerbahçeli yetkililer Rodrigues ile görüşerek ikna etmeye çalışacak

11BİR KANAT TRANSFERİ DAHA
Abone Olgoogle-news

BİR KANAT TRANSFERİ DAHA

Bu üç oyuncudan birinin takıma veda etmesi halinde ikinci bir kanat transferi için harekete geçilecek.

12
Abone Olgoogle-news

Listenin başında Braga’dan Fabio Martins bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu için ilk etapta bilgi alınırken teknik direktör Erol Bulut bu transfere onay verdi. Takımdan oyuncuların ayrılması ile birlikte Martins için masaya oturulacak.

1314 TRANSFER YAPILMIŞTI
Abone Olgoogle-news

14 TRANSFER YAPILMIŞTI

Fenerbahçe bu sezon Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia, Mame Thiam, İsmail Yüksek, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Mbwana Samatta olmak üzere toplam 14 oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi