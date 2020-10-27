Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut her şeyi anlattı! Emre Belözoğlu, Pelkas, Bakasetas, Livaya ve Verona'nın teklifi...

"PELKAS İSTEDİĞİM TARZDA BİR OYUNCUYDU" "Pelkas'ı transfer ettiğimiz için çok mutluyum. O aradığım tarzda bir oyuncuydu. Kendisi uluslararası bir oyuncu. Hem kanatta hem de forvet arkası 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Ön libero dahil orta sahada tüm mevkilerde oynayabiliyor. Yalnızca bunlar değil, aynı zamanda çok sayıda gol ve asisti de var"