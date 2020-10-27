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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut her şeyi anlattı! Emre Belözoğlu, Pelkas, Bakasetas, Livaya ve Verona'nın teklifi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 11:43 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut her şeyi anlattı! Emre Belözoğlu, Pelkas, Bakasetas, Livaya ve Verona'nın teklifi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunanistan'da yayın yapan Sport24'e özel bir röportaj verdi.

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1SPOR ARENA DIŞ HABERLER
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SPOR ARENA DIŞ HABERLER

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği teknik direktör Erol Bulut, Yunan basınının konuğu oldu. Başarılı çalıştırıcının Emre Belözoğlu, Pelkas, Bakasetas, Livaya ve Verona itirafları dikkat çekti. İşte detaylar...

2HENÜZ YENİLMEDİ
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HENÜZ YENİLMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'e fırtına gibi bir giriş yaptı. Geride kalan 6 hafta itibariyle yenilgi yüzü görmeyen başarılı teknik adam, 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

3TARİHE GEÇTİ
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TARİHE GEÇTİ

Erol Bulut bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı altı Süper Lig maçını da kaybetmeyerek tarihe geçen bir performansa imza attı. Erol Bulut'tan önce Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk altı Süper Lig maçını yenilgisiz geçen son teknik direktör Turhan Sofuoğlu (1999-2000 sezonu olmuştu.

4YUNAN BASININA KONUK OLDU
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YUNAN BASININA KONUK OLDU

Başarılı grafiğinin ardından dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Erol Bulut, öğrencisi Dimitris Pelkas'ın ülkesi Yunanistan'da yayın yapan Sport24'e konuk oldu. Formda çalıştırıcı, yaz transfer döneminden sarı lacivertli ekibin güncel gündemine dair açıklamalarda bulundu.

5EMRE BELÖZOĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
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EMRE BELÖZOĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Erol Bulut'un futbolculuk kariyerinin bir döneminde Yunanistan'da forma giydiğine dikkat çekilen röportajda özellikle Emre Belözoğlu'nun transfer becerisine vurgu yapılan bölümler dikkatlerden kaçmadı.

6YUNANİSTANA YABANCI DEĞİL
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YUNANİSTAN'A YABANCI DEĞİL

Başarılı teknik adam, futbolculuk yıllarında Panionios, Olimpiakos, Olympiakos Volou, OFI Girit'de oynamış ve PAE Veria forması altında emekli olmuştu. İşte Erol Bulut'un Yunan basınına verdiği özel röportajın tamamı.

7PELKAS İSTEDİĞİM TARZDA BİR OYUNCUYDU
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"PELKAS İSTEDİĞİM TARZDA BİR OYUNCUYDU"

"Pelkas'ı transfer ettiğimiz için çok mutluyum. O aradığım tarzda bir oyuncuydu. Kendisi uluslararası bir oyuncu. Hem kanatta hem de forvet arkası 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Ön libero dahil orta sahada tüm mevkilerde oynayabiliyor. Yalnızca bunlar değil, aynı zamanda çok sayıda gol ve asisti de var"

8EMRE BELÖZOĞLU IŞIK HIZIYLA TRANSFERİ BİTİRDİ
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"EMRE BELÖZOĞLU IŞIK HIZIYLA TRANSFERİ BİTİRDİ"

"Pelkas'ın sahada yaptığı çok önemli. Teknik direktörünün elini rahatlatıyor. Onu hem kanatlarda hem de forvetin arkasında oynatabileceğimi biliyorum. Transferi çok çabuk bitti. Emre Belözoğlu ışık hızıyla PAOK ile anlaştı ve birkaç saat içinde Pelkas'ı İstanbul'a getirdi."

9KİMSENİN FORMASI GARANTİ DEĞİL
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"KİMSENİN FORMASI GARANTİ DEĞİL"

"Çok transfer yaptık. Kadroya 17-19 takviye geldi. Yeni gelenlerin, sisteme ve benim istediklerime adapte olması zaman alacak. Kadromuzda birçok tecrübeli oyuncu var. Takım içerisinde rekabet yüksek olacak ve bu kimse için kolay olmayacak. Forması garanti olan kimse yok."

10BAKASETASI İSTEDİK ANCAK KULÜBÜYLE ANLAŞAMADIK
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"BAKASETAS'I İSTEDİK ANCAK KULÜBÜYLE ANLAŞAMADIK"

"Bakasetas'ı Alanyaspor'dan transfer etmek istedim ancak kulübüyle anlaşma sağlayamadık. Bakasetas'ın transferinin Pelkas'ın transferiyle bir ilgisi yok. İkisi de farklı tarzda oyuncular. Dürüst olmak gerekirse ikisini de takımımda isterdim. Bakasetas'ı istediğimizin altını bir kez daha çiziyorum, ama olmadı. Kulübüyle anlaşamadık."

11ARAMIZDA ÖZEL BİR BAĞ VAR
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"ARAMIZDA ÖZEL BİR BAĞ VAR"

"Bakasetas'ı Alanyaspor'dan önce Malatyaspor'un teknik direktörüyken transfer etmek istemiştim ama sonra AEK ile sözleşme yeniledi. Alanyaspor'a ise üst düzey bir transfer olarak geldi ve kendini ispatladı. Onunla aramızda özel bir bağ olduğunu saklamıyorum. Gelecekte tekrar birlikte çalışıp çalışmayacağımızı göreceğiz."

12VERONA İTİRAFI
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VERONA İTİRAFI

"Bu yaz Verona'nın başına geçmeye çok yakındım. Fenerbahçe'nin teklifi gelir gelmez hiç düşünmedim bile. Ben bu takımla oynadım ve şampiyon oldum. Bu adımı atmayı istediğimiz biliyordum."

13LIVAJAYI TRANSFER ETMEK İSTEMEDİM
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"LIVAJA'YI TRANSFER ETMEK İSTEMEDİM"

"Hiçbir zaman Livaja'nın transfer edilmesini istemedim. O bize teklif edildi ancak ben ilgilenmedim. Kendisi iyi bir oyuncu ve Yunanistan'da başarılı sezonlar geçirdi ancak bunu tek başına başarmadı. Yanında iyi oyuncular vardı. Kendisiyle transferi hakkında hiç konuşmadık."

14YUNANİSTANDA TAKIM ÇALIŞTIRIR MI
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YUNANİSTAN'DA TAKIM ÇALIŞTIRIR MI?

"Gelecekte Yunanistan'tan başka oyuncular alıp almayacağımı zaman gösterecek. Yunan Ligi, Türkiye'deki lige çok benziyor ve aynı tipte oyuncular var. Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi maçları dışında zaman buldukça lig maçlarını da izliyorum. Bunu zaman gösterir ancak şu an %100 olarak Fenerbahçe'deki görevime ve bu kulüpte nasıl başarılı olacağıma odaklanmış durumdayım."

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Erol Bulut: ''Böyle devam edersek daha çok galibiyeti hep birlikte alacağız''

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