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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut biletini kesmişti ama mest etti!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 07:44 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut biletini kesmişti ama mest etti!

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Transferin en hızlı takımı olan sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan bazı isimler takımdan gönderilmek isteniyordu. Ancak Kanarya'nın genç yıldızı gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut'u mest etti. İşte o isim...

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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un takımdan göndermeyi planladığı isim Topuk Yaylası'ndaki performansıyla çiçeği burnunda teknik adamı adeta mest etti.

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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ederken, takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan isim performansıyla alkışları topladı.

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Topuk Yaylası Kampı'ndaki antrenmanları dikkatle takip eden 45 yaşındaki çalıştırıcı disiplinden taviz vermiyor.

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Başarının takım içi disiplinden geçtiğini düşünen genç teknik adam, tesislerde oyuncuların aynı saatte yemek yiyip kalkmasını, uyku saatlerini ve idman saatlerine uyulmasını şart koştu.

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Genç çalıştırıcı özellikle antrenmanlarda verilen talimatları yerine getiremeyen oyuncularına zaman zaman sert uyarılarılarda bulunuyor.

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Çalışma sonrası ise birebir konuşarak futbolculara yapması gerekenleri anlatıyor.

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Antrenmalarda ciddiyeti elden bırakmayan 45 yaşındaki çalıştırıcı tesis içinde oyuncuları ile şakalaşarak ve sohbet ederek takımın güzel vakit geçirmesi için özen gösteriyor.

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Topuk Yaylası Kampı'na katılacak yeni isimler beklenirken, gözler bir yandan da ayrılacak oyunculara çevrilmiş durumda.

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Fenerbahçe'de veda edilmesine kesin gözüyle bakılan isim, antrenmanlarda gösterdiği performansla Erol Bulut'un gözüne girdi.

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Rus ve İtalyan kulüplerinin göz hapsinde olduğu iddia edilen Miha Zajc kamptaki hırsıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Sloven futbolcu, isteğinin yanı sıra taktik antrenmanlardaki performansıyla teknik direktör Erol Bulut'u mest etti.

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Fenerbahçe'nin Huddersfield takımından kadrosuna kattığı Mathias Jorgensen (Zanka) geçtiğimiz sezon bekleneni verememişti.

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Danimarkalı futbolcu yeni sezon hazırlıklarında iyi performansı ile kendini göstermeye başladı.

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Yapılan stoper transferlerine rağmen Zanka, savunmada forma rekabetine girmeye hazır olduğunu gösterdi.

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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki hırsı ve performansıyla teknik heyeti memnun etti.

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in pandemi sonrasındaki bölümünde daha fazla forma şansı bulan Kadıoğlu, gösterdiği performansla hem teknik heyeti hem de taraftarı sevindirmişti.

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Tüm çalışmalarda ön plana çıkan 20 yaşındaki futbolcu, Erol Bulut'un beğenisini toplamayı başardı. Genç oyuncu, teknik heyetten tam not aldı.

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