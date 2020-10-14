Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut açıkladı! Ozan Tufan, Bakasetas, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu...
Faruk Ilgaz Tesisleri’nde spor yazarları ve muhabirleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı lacivertli takımın gündemine önemli açıklamalar yaptı.
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EROL BULUT'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı lacivertli ekibin gündemini değerlendirdi. Milli maç öncesinde yapılan yemekli sohbet toplantısında en çarpıcı soru “Kafanızda ideal 11’iniz oluştu mu?” şeklinde geldi.
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Erol Bulut bu kritik soruya şöyle cevap verdi: "Önümüzde çok uzun bir maç trafiği var. Görev verilen oynar, oynamayan yedeğe gelir ve oynayan arkadaşını yürekten destekler. El birliğiyle bunu yaratmaya çabalıyoruz."
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"İDEAL 11 YOK"
"Kafamda elbette ki takıma dair temel taşlar vardır ama ideal 11 diye bir şey yok, sahadaki 11 var. Tekrar ediyorum rekabetin olduğu, oturanın da kenarda duranın da sahada oynayanı desteklediği bir takım mutlaka yaratacağız."
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"Son haftalarda Ömer Faruk Beyaz’la alakalı çıkan haberlerle ilgili soruyu Erol Bulut şu şekilde yanıtladı: "Geçen gün kendisiyle bizzat yüz yüze görüştüm. Ona geçen dönem sanıyorum oynama garantisi veya oynama sözü verilmiş. Çocuğun böyle bir sorunu var. "
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"Ama ben ona dedim ki, 'Ben sana oynama sözü vermiyorum. Ama şunu bil ki, benim gözümde senin Ozan Tufan’dan hiçbir farkın yok. Çalış, kendini göster, ben de gerekeni yapayım. Bir teknik adam olarak ta Avrupa’ya erken gitmeni doğru bulmuyorum. Önce burada kendini göster ondan sonra bu durum gelişimini daha iyi etkiler."
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VOLKAN DEMİREL CEVABI
"Takımda Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Mehmet Yozgatlı gibi ünlü ve egosu yüksek isimler var. Bu sizin elinizi zorlaştırmaz mı?" sorusuna ise Erol Bulut:
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"Ben açık bir adamım. Herkesin fikrini alırım ve herkesin fikrine saygı duyarım. Bu benim en dikkat ettiğim şeydir. Bizde herkesin bir görev alanı var. Kimse o alanın dışına çıkmıyor, çıkmamaya özen gösteriyor. Herkes kendi işini, kendi alanında en iyisini yapma gayreti içinde.
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"Bunun üzerinde konuşma yaptık ve mutabakatımız ve birbirimize inancımız tamdır. Asla bir sıkıntı olmayacak. Şöyle özetleyeyim; takımda 25 futbolcu var, biz de teknik ekip olarak 24 kişiyiz. Arada maç da yapıyoruz iyi oluyor."
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EMRE BELÖZOĞLU'NA ÖVGÜLER
Toplantıda Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlüğü konusunda sorulan bir soruya ise Erol Bulut şu yanıtı verdi:
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"Emre ilk senesi olmasına rağmen çok büyük işler başardı. Herkes alınacaklara baktı ama asıl zorluk gideceklerdeydi. Gönderilecek veya kiralanacak futbolcuları da yeni gelecekleri de çok iyi yürüttü. Bunları yaparken kulübün maddi yapısını da gözeterek Fenerbahçe’yi kazançlı şekilde hedefe ulaştırdı. İlk senesi olmasına rağmen bu kadar başarılı olmasını taktir ediyorum. İşi çok iyi idare etti."
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OZAN TUFAN'IN YILI OLACAK
“İstanbulspor maçında 4-1-3-2’yi, sonra da 3-5-2’yi denedim. Sonra klasik 4-2-3-1’e geçtim. Geçiş oyunundaki sürelere baktık. Maçına göre çift forvetli sistemi deneyebiliriz.” “Ozan Tufan’ı satmayı düşünmedik. Bizim için değerli. Yetenekleri çok fazla."
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"Onu ön tarafta oyun bozarken, dripling yaparken görüyorum. 10 numarada görev verdik. Klasik 10 numara değil, iş bitiren 10 numara. Bu sezon Ozan’ın yılı olacak.” “Vedat Muriç’i de satmayı düşünmüyorduk. Ancak öyle bir teklif geldi ki kulübün de menfaatlerini düşünerek satmak zorunda kaldık.”
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BAKASETAS İTİRAFI
"Bakasetas ilk tercihimizdi ama olmadı. Pelkas’ı Malatya’dan beri takip edip, istiyordum. Kendisinden hücumda hemen her mevkinin alternatifi olacak bir çozüm oyuncusu olmasını bekliyoruz. Perotti’nin ise kronik sakatlığı yok."
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"VERONA İLE ANLAŞMIŞTIM"
"Verona ile anlaşmıştım. Trabzon maçından sonra Fenerbahçe ile görüştüm. Fenerbahçe’den teklif gelince her şey geri plana atıldı."
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Erol Bulut: 'Milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğiz'