Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut açıkladı! Ozan Tufan, Bakasetas, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu...

"Ama ben ona dedim ki, 'Ben sana oynama sözü vermiyorum. Ama şunu bil ki, benim gözümde senin Ozan Tufan’dan hiçbir farkın yok. Çalış, kendini göster, ben de gerekeni yapayım. Bir teknik adam olarak ta Avrupa’ya erken gitmeni doğru bulmuyorum. Önce burada kendini göster ondan sonra bu durum gelişimini daha iyi etkiler."