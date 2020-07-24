Emre Belözoğlu'ndan 4 bomba birden!

İRFAN CAN VE VISCA İÇİN YENİ TEKLİF Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için birçok kez kapısını çaldığı Başakşehir'e sezonun tamamlanmasının ardından yeni bir teklifle gitmeyi planlıyor. Emre Belözoğlu, Başakşehir'den takım arkadaşları olan bu iki isim için yönetimden tüm şartların zorlanmasını istiyor.