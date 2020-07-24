Emre Belözoğlu'ndan 4 bomba birden!

Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın önceliği ise yeni teknik direktörü bir an önce takımın başına getirmek...
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EROL BULUT'LA ANLAŞILDI
Ersun Yanal'ın istifasının ardından yerli ve yabancı birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe, Erol Bulut'la prensip anlaşmasına vardı. Kanarya'nın sezon sonunda Bulut'u resmen açıklaması bekleniyor.
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EMRE'DEN 4 TRANSFER
Genç teknik adamı takımın başına getirdikten sonra takviye çalışmalarına hız verecek sarı-lacivertlilerde yeni sezonda sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.
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Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş'ı ikna ederek oyuncuyu takıma kazandıran Belözoğlu, 4 ismi daha kadroya katmak için harekete geçti.
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İRFAN CAN VE VISCA İÇİN YENİ TEKLİF
Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için birçok kez kapısını çaldığı Başakşehir'e sezonun tamamlanmasının ardından yeni bir teklifle gitmeyi planlıyor. Emre Belözoğlu, Başakşehir'den takım arkadaşları olan bu iki isim için yönetimden tüm şartların zorlanmasını istiyor.
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ÇUBUKLUYU GİYMEK İSTİYOR
Ligin en istikrarlı isimlerinden olan Visca, Başakşehir'de 9. sezonunu tamamladı. Bu süreçte takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan Boşnak futbolcu, özellikle yaptığı asistlerde öne çıktı.
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Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun da Başakşehir yönetimine Fenerbahçe'ye gitmek istediğini net bir dille ifade ettiği iddia edildi.
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Visca, bu sezon 45 resmi karşılaşmada Başakşehir forması giydi. Yıldız futbolcu, bu maçlarda 32 gole direkt katkı sağladı, 18 gol attı, 14 de asist yaptı.
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DEVLERİN DE LİSTESİNDE
Başakşehir ile 4. sezonunu tamamlayan İrfan Can Kahveci, performansıyla Avrupa kulüplerinin de listesine girdi. Bonservisi yüksek olmasına rağmen Fenerbahçe, 25 yaşındaki orta sahaya forma giydirmek istiyor.
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Kanarya bu transferde 5 milyon euro'yu gözden çıkarırken, iki oyuncusunu da takas olarak kullanmayı planlıyor. İrfan Can, bu sezon oynadığı 38 resmi maçta 11 gole direkt katkı sağladı. 6 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 5 de asist yaptı.
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SAĞ BEKE OĞUZ CEYLAN
Mert Hakan Yandaş' alarak ilk transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, sağ bek Oğuz Ceylan ve sol bek Dario Melnjak için de temaslarını sürdürüyor.
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BEŞİKTAŞ DA DEVREDE
Bu sezonki performansıyla Beşiktaş'ın da transfer listesine giren Oğuz Ceylan için ilk görüşmeyi gerçekleştiren Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin, kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki sağ bek, bu sezon Gaziantep'in hücumuna da katkı sağladı. Oğuz Ceylan, bu sezon 30 lig maçında 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
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SOL BEKE İLK ADAY; MELNJAK
Çaykur Rizespor ile 2022'ye kadar mukavelesi bulunan sol bek Dario Melnjak ise savunmadaki katkısının yanı sıra hücuma da destek veriyor. Ligin öne çıkan sol beklerinden olan 27 yaşındaki Hırvat futbolcu, sarı-lacivertlilerin bu bölge için 32 listesinde ilk isim olarak yer alıyor.
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BU SEZON MAÇ KAÇIRMADI
Melnjak, bu sezon Süper Lig'de maç kaçırmayan futbolcular arasına girdi. 33 lig maçında da forma giyen 27 yaşındaki sol bek, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (Sabah)