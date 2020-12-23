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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 14:45 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan transfer çıkarması! Bayern Münih...

Sezon başında yaptığı transferlerle gündem olan Fenerbahçe'de, son zamanlarda gösterilen performans gözleri yeniden transfere çevirdi.

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1TRANSFER LİSTESİ SIZDI
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TRANSFER LİSTESİ SIZDI

Süper Lig'de son dönemlerde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu Avrupa'ya çıkartma yaptı.

2YENİ İSİMLER GÜNDEMDE
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YENİ İSİMLER GÜNDEMDE

Stoper arayışlarına başlayan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin ihtiyaçları doğrultusunda İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerde oynayan deneyimli yıldızlara yöneldi. Teknik direktör Erol Bulut'un da raporu doğrultusunda ara transferde Fenerbahçe'de takıma 2-3 takviye yapılması bekleniyor.

3BASİT GOLLERDEN SONRA HAMLE
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BASİT GOLLERDEN SONRA HAMLE

Sadık Çiftpınar'ın performansı yeterli bulunmadı. Serdar Aziz ise sık sakatlanması sebebiyle iyi bir alternatif olarak kadroda yer alacak. Fenerbahçe özellikle savunma futbolcularının yaptığı hatalar sebebiyle oldukça basit goller yedi.

4HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
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HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Yaz transfer döneminde takıma katılan isimlerden yeterli verimi alamayan Erol Bulut'un kulübede alternatif isimler istediği belirtildi. Lemos'un sık sık hata yapması da yönetim ve teknik heyeti transfer yapmaya iten sebepler arasında yer alıyor.

5İŞTE O 9 İSİM
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İŞTE O 9 İSİM

İşte Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü isimler...

6JEROME BOATENG
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JEROME BOATENG

Fenerbahçe'nin hedefinde yer alan yıldız isimlerden biri de Bayern Münih forması giyen Jerome Boateng oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jerome Boateng'in takıma katılması için bütün kozlar oynanacak. Fenerbahçe savunmasının aradığı tecrübeli isim listesinde ilk sırada yer alan Boateng, Bayern Münih ile sözleşme uzatma şansına bağlı olarak teklifleri değerlendirecek. Jerome Boateng bu sezon 17 karşılaşmada Bayern Münih forması giydi. 32 yaşındaki tecrübeli isim bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

7SOKRATIS
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SOKRATIS

Stoper pozisyonuna acil olarak takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Arsenal'in stoperlerinden Sokartis ile ilgileniyor. Sokartis kariyerinde AEK, Genoa, Milan, Dortmund ve Arsenal formaları giydi. Yunanistan Milli Takımı'nda da vazgeçilmezler arasında yer alıyor. 32 yaşındaki stoper bu sezon Arsenal'de sadece 2 maça çıkabildi.

8SHKODRAN MUSTAFI
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SHKODRAN MUSTAFI

Galatasaray ile de adı anılan yıldız isim Sokartis ile birlikte görüşülen isimlerden biri. Forma şansı bulamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mustafi ara transferde takıma katılması muhtemel isimler arasında yer alıyor. 17 Nis 1992 yılında dünyaya gelen Arnavut asıllı Alman futbolcu stoper pozisyonunda oynuyor. Valencia'da gösterdiği başarılı performans ile Arsenal'e transfer edilen Mustafi, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor.

9JUAN JESUS
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JUAN JESUS

Transferde bir diğer hedef ise Roma forması giyen Juan Jesus oldu. Yıldız futbolcu ile yaz transfer döneminde de ilgilenen Fenerbahçe bu sefer işi bitirmek istiyor. İtalya Serie A'nın Roma takımında forma giyen Juan Jesus, bu sezon 9 maçta forma giyebildi. Jesus takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

10OMAR COLLEY
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OMAR COLLEY

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen Omar Colley, Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler arasında yer alıyor. 28 yaşındaki Omar Colley, stoper pozisyonunda bu sezon 6 maça çıkarak 1 gol kaydetti.

11LEO DUARTE
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LEO DUARTE

Milan'da yeterli forma şansı yakalayamayan Leo Duarte de ara transfer döneminde kadroda düşünülen alternatif isimler arasında yer alıyor. Leo Duarte bu sezon Milan formasıyla 3 resmi karşılaşmada 117 dakika forma giyebildi.

12WALTER KANNEMANN
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WALTER KANNEMANN

Walter Kannemann da Juan Jesus gibi öncelikli transfer adayları arasında yer alıyor. Walter Kannemann hazırlık maçlarında 6 kez Arjantin Milli Takımı formasını giydi. 1.84 boyundaki Kannemann savunma merkezindeki iki pozisyonda da oynayabiliyor, ayrıca sol bek mevkiinde de görev yapabiliyor.

13LUIS ABRAM
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LUIS ABRAM

Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Velez Sarsfieldlı stoper Luis Abram ile de ilgileniyor. Perulu oyuncu için temaslar başladı.

14AUTONNE KOUAME
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AUTONNE KOUAME

BAE takımlarından Khor Fakkan forması giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Autonne Kouame, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin radarına girdi. (Fotomaç)

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