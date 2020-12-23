Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan transfer çıkarması! Bayern Münih...

JEROME BOATENG Fenerbahçe'nin hedefinde yer alan yıldız isimlerden biri de Bayern Münih forması giyen Jerome Boateng oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jerome Boateng'in takıma katılması için bütün kozlar oynanacak. Fenerbahçe savunmasının aradığı tecrübeli isim listesinde ilk sırada yer alan Boateng, Bayern Münih ile sözleşme uzatma şansına bağlı olarak teklifleri değerlendirecek. Jerome Boateng bu sezon 17 karşılaşmada Bayern Münih forması giydi. 32 yaşındaki tecrübeli isim bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.