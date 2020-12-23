Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan transfer çıkarması! Bayern Münih...
Sezon başında yaptığı transferlerle gündem olan Fenerbahçe'de, son zamanlarda gösterilen performans gözleri yeniden transfere çevirdi.
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TRANSFER LİSTESİ SIZDI
Süper Lig'de son dönemlerde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu Avrupa'ya çıkartma yaptı.
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YENİ İSİMLER GÜNDEMDE
Stoper arayışlarına başlayan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin ihtiyaçları doğrultusunda İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerde oynayan deneyimli yıldızlara yöneldi. Teknik direktör Erol Bulut'un da raporu doğrultusunda ara transferde Fenerbahçe'de takıma 2-3 takviye yapılması bekleniyor.
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BASİT GOLLERDEN SONRA HAMLE
Sadık Çiftpınar'ın performansı yeterli bulunmadı. Serdar Aziz ise sık sakatlanması sebebiyle iyi bir alternatif olarak kadroda yer alacak. Fenerbahçe özellikle savunma futbolcularının yaptığı hatalar sebebiyle oldukça basit goller yedi.
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HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Yaz transfer döneminde takıma katılan isimlerden yeterli verimi alamayan Erol Bulut'un kulübede alternatif isimler istediği belirtildi. Lemos'un sık sık hata yapması da yönetim ve teknik heyeti transfer yapmaya iten sebepler arasında yer alıyor.
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İŞTE O 9 İSİM
İşte Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü isimler...
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JEROME BOATENG
Fenerbahçe'nin hedefinde yer alan yıldız isimlerden biri de Bayern Münih forması giyen Jerome Boateng oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jerome Boateng'in takıma katılması için bütün kozlar oynanacak. Fenerbahçe savunmasının aradığı tecrübeli isim listesinde ilk sırada yer alan Boateng, Bayern Münih ile sözleşme uzatma şansına bağlı olarak teklifleri değerlendirecek. Jerome Boateng bu sezon 17 karşılaşmada Bayern Münih forması giydi. 32 yaşındaki tecrübeli isim bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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SOKRATIS
Stoper pozisyonuna acil olarak takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Arsenal'in stoperlerinden Sokartis ile ilgileniyor. Sokartis kariyerinde AEK, Genoa, Milan, Dortmund ve Arsenal formaları giydi. Yunanistan Milli Takımı'nda da vazgeçilmezler arasında yer alıyor. 32 yaşındaki stoper bu sezon Arsenal'de sadece 2 maça çıkabildi.
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SHKODRAN MUSTAFI
Galatasaray ile de adı anılan yıldız isim Sokartis ile birlikte görüşülen isimlerden biri. Forma şansı bulamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mustafi ara transferde takıma katılması muhtemel isimler arasında yer alıyor. 17 Nis 1992 yılında dünyaya gelen Arnavut asıllı Alman futbolcu stoper pozisyonunda oynuyor. Valencia'da gösterdiği başarılı performans ile Arsenal'e transfer edilen Mustafi, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor.
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JUAN JESUS
Transferde bir diğer hedef ise Roma forması giyen Juan Jesus oldu. Yıldız futbolcu ile yaz transfer döneminde de ilgilenen Fenerbahçe bu sefer işi bitirmek istiyor. İtalya Serie A'nın Roma takımında forma giyen Juan Jesus, bu sezon 9 maçta forma giyebildi. Jesus takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
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OMAR COLLEY
İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen Omar Colley, Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler arasında yer alıyor. 28 yaşındaki Omar Colley, stoper pozisyonunda bu sezon 6 maça çıkarak 1 gol kaydetti.
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LEO DUARTE
Milan'da yeterli forma şansı yakalayamayan Leo Duarte de ara transfer döneminde kadroda düşünülen alternatif isimler arasında yer alıyor. Leo Duarte bu sezon Milan formasıyla 3 resmi karşılaşmada 117 dakika forma giyebildi.
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WALTER KANNEMANN
Walter Kannemann da Juan Jesus gibi öncelikli transfer adayları arasında yer alıyor. Walter Kannemann hazırlık maçlarında 6 kez Arjantin Milli Takımı formasını giydi. 1.84 boyundaki Kannemann savunma merkezindeki iki pozisyonda da oynayabiliyor, ayrıca sol bek mevkiinde de görev yapabiliyor.
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LUIS ABRAM
Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Velez Sarsfieldlı stoper Luis Abram ile de ilgileniyor. Perulu oyuncu için temaslar başladı.
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AUTONNE KOUAME
BAE takımlarından Khor Fakkan forması giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Autonne Kouame, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin radarına girdi. (Fotomaç)