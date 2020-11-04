Ãœlke futbolunun en kariyerli isimlerinden biri olan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, sarÄ±-lacivertli formayla son maÃ§Ä±nda oyundan Ã§Ä±karken kaptanlÄ±k bandÄ±nÄ± yine genÃ§ isim olan Ã–mer Faruk Beyaz'a vermiÅŸti. SarÄ±-lacivertliler bu sezon baÅŸÄ±nda genÃ§ oyuncular Ä°smail YÃ¼ksek ve BarÄ±ÅŸ Sungur'u kadrosuna katmÄ±ÅŸtÄ±.