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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre BelözoÄŸlu veliahtÄ±nÄ± transfer ediyor!
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Futbol
Haber GiriÅŸ: 04 KasÄ±m 2020 - 10:36 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre BelözoÄŸlu veliahtÄ±nÄ± transfer ediyor!

Son dakika... FenerbahÃ§e'de sportif direktÃ¶r Emre BelÃ¶zoÄŸlu, sezon Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± transferlerle dikkat Ã§ekmiÅŸti. YÄ±ldÄ±z isimlerin yanÄ±nda takÄ±ma genÃ§ isimleri de dahil eden BelÃ¶zoÄŸlu, veliahtÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ismi de FenerbahÃ§e'ye kazandÄ±racak. Ä°ÅŸte FenerbahÃ§e'den son dakika haberi...

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SÃ¼per Lig'e fÄ±rtÄ±na gibi giren FenerbahÃ§e geride kalan 7 haftada topladÄ±ÄŸÄ± 17 puanla maÃ§ fazlasÄ±yla liderlik koltuÄŸunda bulunuyor.

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Sezon baÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen 18 transferin ardÄ±ndan en Ã§ok merak edilen konu olan uyum sorununun yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± sarÄ±-lacivertlilerde bu sezon hedef mutlak ÅŸampiyonlukÂ

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FenerbahÃ§e'de futbolu bÄ±rakmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sportif direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine getirilen Emre BelÃ¶zoÄŸlu transferlerde baÅŸrolde oynadÄ±. TecrÃ¼beli isim, sportif direktÃ¶r olduktan sonra ise yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak eski takÄ±m arkadaÅŸÄ± olan SelÃ§uk Åžahin ile birlikte gÃ¶rev yapacak.

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Transferde doÄŸru hamleler yapmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ÅŸimdiden baÅŸlayan sarÄ±-lacivertlilerde gÃ¼ndeme flaÅŸ bir isim geldi.

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Sportif direktÃ¶r Emre BelÃ¶zoÄŸlu, genÃ§ oyunculara dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bu hamlesinde de gÃ¶sterecek gibi duruyor.

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Ãœlke futbolunun en kariyerli isimlerinden biri olan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, sarÄ±-lacivertli formayla son maÃ§Ä±nda oyundan Ã§Ä±karken kaptanlÄ±k bandÄ±nÄ± yine genÃ§ isim olan Ã–mer Faruk Beyaz'a vermiÅŸti. SarÄ±-lacivertliler bu sezon baÅŸÄ±nda genÃ§ oyuncular Ä°smail YÃ¼ksek ve BarÄ±ÅŸ Sungur'u kadrosuna katmÄ±ÅŸtÄ±.

7ALÄ° AKMAN LÄ°STEDE AMA
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ALÄ° AKMAN LÄ°STEDE AMA

FenerbahÃ§e adÄ±na gecesini gÃ¼ndÃ¼zÃ¼ne katan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, radarÄ±na Ali Akman'Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda veliahtÄ±m dediÄŸi genÃ§ ismi aldÄ±.

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Ayhan Akman'Ä±n yeÄŸeni olan Ali Akman sarÄ± lacivertlilerin listesinde fakat amca detayÄ± bu transferin Ã¶nÃ¼nÃ¼ tÄ±kayabilir. BelÃ¶zoÄŸlu bu sebeple alternatif isimlere de yÃ¶neldi.

9O Ä°SÄ°M BURAK Ä°NCE
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O Ä°SÄ°M BURAK Ä°NCE

Sabah'ta yer alan habere gÃ¶re; SarÄ±-lacivertlilerin gÃ¼ndeminde yer alan isim AltÄ±nordu formasÄ± giyen Burak Ä°nce.

10DAHA 16 YAÅžINDA
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DAHA 16 YAÅžINDA

Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun, TÃ¼rkiye standartlarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde futbolcu dediÄŸi genÃ§ futbolcu iÃ§in ÅŸimdiden AltÄ±nordu KulÃ¼bÃ¼ ile iletiÅŸime geÃ§tiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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16 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu bu sezon AltÄ±nordu formasÄ±yla 5 karÅŸÄ±laÅŸmada 2 gol kaydetti

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Emre BelÃ¶zoÄŸlu: SÄ±fÄ±r kilometre bir sportif direktÃ¶r var sabrÄ±n sÃ¼rekli olmasÄ± gerekiyor

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