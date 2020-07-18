Emre Belözoğlu ile Dirar arasında yaşananları Hürriyet açıklıyor

ÖYLE KONUŞAMAZ 3- Dirar Emre’ye ‘Sen futbolcu musun, teknik direktör mü’ dedi mi?Böyle bir diyaloğun yaşanmadığını söyleyen sarı lacivertli yöneticiler, "Emre zaten takımın kaptanı. Bu tür olaylara sezon başından bu yana müdahale ediyor. Kaldı ki kaptanlığının yanı sıra aynı zaman teknik sorumlu gibi davranacağı takıma iletildi. Dolasıyla Dirar’ın böyle bir ifade kullanması mümkün değil" dedi.