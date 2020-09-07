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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bilmecesi! O fotoğrafta neden yok?
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 08:03 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bilmecesi! O fotoğrafta neden yok?

Erol Bulut’u öneren, Mert Hakan’ın rotasını F.Bahçe’ye çeviren, Sinan’dan Sosa’ya, Gökhan’dan Caner’e kadar tüm transferlerde emeği ve dahli olan Emre Belözoğlu’nun hamleleri hep bir adım geriden yapması, bir türlü ön plana çıkmaması merak konusu oldu.

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1Spor Arena - Süleyman Arat
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Spor Arena - Süleyman Arat

Fenerbahçe cephesinde günlerdir gündemde olan Emre Belözoğlu bilmecesi giderek derinleşiyor.

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Fenerbahçe'de takımın iskeletinin oluşmasında ve transferlerde büyük emeği olduğu bilinen Emre Belözoğlu’nun neden hâlâ resmi bir sıfatının olmadığı, neden hiçbir fotoğraf karesine girmediği, takım içinde neden hâlâ ‘Emre Ağabey’ konumunda beklediği merak konusu oldu.

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Takımın başına Erol Bulut’u öneren, Mert Hakan Yandaş’ın rotasını Fenerbahçe’ye çeviren, Sinan Gümüş’ten Sosa’ya, Gökhan Gönül’den Caner Erkin’e kadar tüm transferlerde emeği ve dahli olan Emre Belözoğlu’nun tüm hamleleri hep bir adım geriden yapması, bir türlü ön plana çıkmaması, beraberinde akla bir takım soruları getiriyor.

4Yönetime mesaj mı veriyor
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Yönetime mesaj mı veriyor?

Yönetimden tam yetkili sportif direktör olma talebinin karşılık bulmadığı, görev sınırlarının çizildiği öne sürüldü, Belözoğlu da buna kızıp görevini kusursuzca yapmasına rağmen geride durarak mesaj mı veriyor?

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Kendi ağzından “Ailem bir yıl daha oynamamı istiyor” dedikten sonra bu fikre başkan Ali Koç’un sıcak bakmadığı iddia edilmiş, yıldız futbolcu aktif sporculuğu bıraktığını uzun bir aradan sonra açıklamıştı.

6Neden hiçbir karede yok
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Neden hiçbir karede yok?

Emre Belözoğlu’nun ne bizzat görüşerek gerçekleştirdiği transferlerle ne yan yana ne de Samandıra’da yapılan antrenmanlarda tek kare fotoğrafının olmaması dikkat çekerken, önceki gün oynanan The Land of Legends Cup’ın soyunma odasında verilen hatıra pozunda da bulunmaması şaşırttı.

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Oysa bu karede basın danışmanından yardımcı antrenörlere, idari menajerden kondisyonere, Erol Bulut’un medya danışmanından kaleci antrenörüne kadar herkes vardı.

8Sportif direktör koltuğu boş
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Sportif direktör koltuğu boş

Transferlerin büyük ölçüde tamamlanmasına, sezonun başlamasına 4 gün kalmasına rağmen büyük umutlarla kurulan bu kadronun içinde sportif direktörlük koltuğunun neden hala boş tutulduğu, neden Emre Belözoğlu’nun açıklanmadığı, ne zaman açıklanacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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Kulübün hiçbir yetkili isminin de konu hakkında bilgisinin olmaması soruların daha da artmasına neden oluyor.

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