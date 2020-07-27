Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 1 yıl daha! Zorlu'da açıkladı: 'Vazgeçti...'

BÖYLE BİR İHTİMAL KÜÇÜK DE OLSA VAR “Ben kararımı vermiştim ama ailem futbola devam etmem için çok baskı yapıyor. Evet, küçük de olsa böyle bir ihtimal var ama netleşen bir şey yok. Her şey 1-2 gün içinde belli olacak.”