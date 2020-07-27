Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 1 yıl daha! Zorlu'da açıkladı: 'Vazgeçti...'
Futbol dünyasının önemli bir ismi de Emre’nin oynamak istediğini iddia etti.
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Tahir Kum yazdı
Süper Lig’in 27.haftasıydı... Fenerbahçe’nin emektar futbolcusu Emre Belözoğlu sürpriz bir açıklama yaparak, “Büyük ihtimalle 7 hafta sonra futbol benim için bitecek” ifadesini kullanmıştı. Ve o 7 hafta bitti...
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VEDA ETTİ
Çaykur Rizespor karşısında son kez sahaya çıkan Emre, maçın 63. dakikasında kaptanlık pazubendini 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz’ın koluna takarak, hem sahadaki hem kenardaki hem de tribündekilerin alkışları arasında yeşil sahalara veda etti.
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GÖREVİ BELİRLENMİŞTİ
Emre, maç sonrası yaptığı açıklamada iki gün içinde basın toplantısı düzenleyerek bundan sonraki yol haritası hakkında bilgi vereceğini duyurdu.
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Öyle ki, Fenerbahçe’deki yeni görevi de belirlenmişti. Kendisi de yeşil sahalara veda etmeden transfer çalışmalarına start vermişti. Yeni sezonda Fenerbahçe’nin sportif direktörü olacaktı.
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ZORLU'DA AÇIKLADI: 1 YIL DAHA
Derken, önceki gün Zorlu’da karşılaşıp sohbet ettiğimiz önemli bir isim konu Emre’ye geldiğinde, futbolu bırakma kararından vazgeçerek 1 yıl daha oynayacağını söyledi.
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“Bence doğrusu da bu zaten” diye de ekledi.
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MAŞALLAHI VAR, OYNAR DA
Şaşırdım. “Evet, Emre bir yıl daha oynamak istiyor. Maşallahı var, oynar da” dedi.
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EMRE'Yİ TELEFONLA ARADIK
Emre’yi dün telefonla arayarak hem duygularını sorduk hem de bu önemli ismin kendisiyle ilgili sözlerini aktardık. Cevap olarak şunları söyledi:
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BÖYLE BİR İHTİMAL KÜÇÜK DE OLSA VAR
“Ben kararımı vermiştim ama ailem futbola devam etmem için çok baskı yapıyor. Evet, küçük de olsa böyle bir ihtimal var ama netleşen bir şey yok. Her şey 1-2 gün içinde belli olacak.”
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Bu sözlerin ışığında Emre, iki gün sonra düzenleyeceği basın toplantısında, “1 yıl daha futbol oynayacağım” derse şaşırmayın. Benden söylemesi...
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EROL BULUT'U İSTEDİ
Bilindiği gibi yeni sezon öncesi sazı eline alan ve transferlerde aktif rol oynayan Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un takımın başına geçmesinde aktif rol oynamıştı.
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ÇARŞAMBA GÜNÜ SON MAÇI
Çarşamba günü oynanacak kupa finali sonrası Erol Bulut resmen Fenerbahçe'nin hocası olacak.
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Benden daha iyi futbolcuydu
Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'un Hürriyet'e verdiği ve çok ses getiren röportajın ardından bu kez Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.