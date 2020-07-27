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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 1 yıl daha! Zorlu'da açıkladı: 'Vazgeçti...'
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Hürriyet
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Futbol
Spor Servisi
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 08:08,

Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 1 yıl daha! Zorlu'da açıkladı: 'Vazgeçti...'

Futbol dünyasının önemli bir ismi de Emre’nin oynamak istediğini iddia etti.

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1Tahir Kum yazdı
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Tahir Kum yazdı

Süper Lig’in 27.haftasıydı... Fenerbahçe’nin emektar futbolcusu Emre Belözoğlu sürpriz bir açıklama yaparak, “Büyük ihtimalle 7 hafta sonra futbol benim için bitecek” ifadesini kullanmıştı. Ve o 7 hafta bitti...

2VEDA ETTİ
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VEDA ETTİ

Çaykur Rizespor karşısında son kez sahaya çıkan Emre, maçın 63. dakikasında kaptanlık pazubendini 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz’ın koluna takarak, hem sahadaki hem kenardaki hem de tribündekilerin alkışları arasında yeşil sahalara veda etti.

3GÖREVİ BELİRLENMİŞTİ
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GÖREVİ BELİRLENMİŞTİ

Emre, maç sonrası yaptığı açıklamada iki gün içinde basın toplantısı düzenleyerek bundan sonraki yol haritası hakkında bilgi vereceğini duyurdu.

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Öyle ki, Fenerbahçe’deki yeni görevi de belirlenmişti. Kendisi de yeşil sahalara veda etmeden transfer çalışmalarına start vermişti. Yeni sezonda Fenerbahçe’nin sportif direktörü olacaktı.

5ZORLUDA AÇIKLADI: 1 YIL DAHA
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ZORLU'DA AÇIKLADI: 1 YIL DAHA

Derken, önceki gün Zorlu’da karşılaşıp sohbet ettiğimiz önemli bir isim konu Emre’ye geldiğinde, futbolu bırakma kararından vazgeçerek 1 yıl daha oynayacağını söyledi.

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“Bence doğrusu da bu zaten” diye de ekledi.

7MAŞALLAHI VAR, OYNAR DA
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MAŞALLAHI VAR, OYNAR DA

Şaşırdım. “Evet, Emre bir yıl daha oynamak istiyor. Maşallahı var, oynar da” dedi.

8EMREYİ TELEFONLA ARADIK
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EMRE'Yİ TELEFONLA ARADIK

Emre’yi dün telefonla arayarak hem duygularını sorduk hem de bu önemli ismin kendisiyle ilgili sözlerini aktardık. Cevap olarak şunları söyledi:

9BÖYLE BİR İHTİMAL KÜÇÜK DE OLSA VAR
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BÖYLE BİR İHTİMAL KÜÇÜK DE OLSA VAR

“Ben kararımı vermiştim ama ailem futbola devam etmem için çok baskı yapıyor. Evet, küçük de olsa böyle bir ihtimal var ama netleşen bir şey yok. Her şey 1-2 gün içinde belli olacak.”

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Bu sözlerin ışığında Emre, iki gün sonra düzenleyeceği basın toplantısında, “1 yıl daha futbol oynayacağım” derse şaşırmayın. Benden söylemesi...

11EROL BULUTU İSTEDİ
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EROL BULUT'U İSTEDİ

Bilindiği gibi yeni sezon öncesi sazı eline alan ve transferlerde aktif rol oynayan Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un takımın başına geçmesinde aktif rol oynamıştı.

12ÇARŞAMBA GÜNÜ SON MAÇI
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ÇARŞAMBA GÜNÜ SON MAÇI

Çarşamba günü oynanacak kupa finali sonrası Erol Bulut resmen Fenerbahçe'nin hocası olacak.

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Benden daha iyi futbolcuydu

Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'un Hürriyet'e verdiği ve çok ses getiren röportajın ardından bu kez Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

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