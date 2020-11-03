Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin Antalyaspor karşısındaki performansı sosyal medyada olay oldu!

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan takım, 2-1'lik skorla sarı lacivertliler oldu.
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PEROTTI SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ozan Tufan ile 84. dakikada penaltıdan yeni transfer Diego Perotti kaydetti. Arjantinli oyuncu böylece, sarı lacivertli formayla çıktığı ilk maçta kendi yaptırdığı penaltıyla ilk golünü atmış oldu.
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PENALTIDA TEREDDÜT ETMEDİ
Fenerbahçe'nin 90 dakika boyunca 10 tanesi isabetli olmak üzere toplam 28 şut çektiği geceye damga vuran Diego Perotti, özellikle penaltı pozisyonuyla çok konuşuldu. 62. dakikada takımın penaltıcısı Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olan Perotti, kazandığı penaltıda topun başına geçmekte tereddüt etmedi.
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"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"
Penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu tayin eden Diego Perotti, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada bu golün önemine dikkati çekti. Perotti, "Her oyuncunun hayalidir, takımla çıktığı ilk maçında golünü atmak. Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Çok mutluyum. Her geçen gün daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.
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"TAKIM ARKADAŞLARIM BANA BIRAKTI"
"Pozisyon olduğunda atabileceğimi hissettim. Özgüvenle geldim. Takıma yeni gelen biriyim. Arkadaşlarım da penaltıyı atmam için kenara çekildiler. Teşekkür ediyorum. Bana bıraktılar. Bunu hissettiğim için özgüvenliydim"
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"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"
"Bizim için önemli bir maçtı. Pozisyonlara baktığımız zaman daha farklı bir skor olabilirdi. Karşı takım kaleye çok yaslandı. Kilidi açmakta zorlandık ama daha fazla gol pozisyonumuz vardı. Önemli olan kazanmaktı."
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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAĞMURU
Fenerbahçeli taraftarlar, sakatlıktan yeni çıkmış olmasına ve yeni takımında ilk maçında boy gösteriyor olmasına rağmen Diego Perotti'nin performansına tam not verdi. Sosyal medyada Arjantinli oyuncuyu öven yüzlerce mesaj paylaşıldı.