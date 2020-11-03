Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin Antalyaspor karşısındaki performansı sosyal medyada olay oldu!

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK" "Bizim için önemli bir maçtı. Pozisyonlara baktığımız zaman daha farklı bir skor olabilirdi. Karşı takım kaleye çok yaslandı. Kilidi açmakta zorlandık ama daha fazla gol pozisyonumuz vardı. Önemli olan kazanmaktı."