MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin Antalyaspor karşısındaki performansı sosyal medyada olay oldu!
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin Antalyaspor karşısındaki performansı sosyal medyada olay oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 09:56 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin Antalyaspor karşısındaki performansı sosyal medyada olay oldu!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında aldığı kritik galibiyetin ardından en çok konuşulan isim Diego Perotti oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1KAZANAN FENERBAHÇE
Abone Olgoogle-news

KAZANAN FENERBAHÇE

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan takım, 2-1'lik skorla sarı lacivertliler oldu.

2PEROTTI SİFTAH YAPTI
Abone Olgoogle-news

PEROTTI SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ozan Tufan ile 84. dakikada penaltıdan yeni transfer Diego Perotti kaydetti. Arjantinli oyuncu böylece, sarı lacivertli formayla çıktığı ilk maçta kendi yaptırdığı penaltıyla ilk golünü atmış oldu.

3PENALTIDA TEREDDÜT ETMEDİ
Abone Olgoogle-news

PENALTIDA TEREDDÜT ETMEDİ

Fenerbahçe'nin 90 dakika boyunca 10 tanesi isabetli olmak üzere toplam 28 şut çektiği geceye damga vuran Diego Perotti, özellikle penaltı pozisyonuyla çok konuşuldu. 62. dakikada takımın penaltıcısı Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olan Perotti, kazandığı penaltıda topun başına geçmekte tereddüt etmedi.

4HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM
Abone Olgoogle-news

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu tayin eden Diego Perotti, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada bu golün önemine dikkati çekti. Perotti, "Her oyuncunun hayalidir, takımla çıktığı ilk maçında golünü atmak. Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Çok mutluyum. Her geçen gün daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

5TAKIM ARKADAŞLARIM BANA BIRAKTI
Abone Olgoogle-news

"TAKIM ARKADAŞLARIM BANA BIRAKTI"

"Pozisyon olduğunda atabileceğimi hissettim. Özgüvenle geldim. Takıma yeni gelen biriyim. Arkadaşlarım da penaltıyı atmam için kenara çekildiler. Teşekkür ediyorum. Bana bıraktılar. Bunu hissettiğim için özgüvenliydim"

6DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK
Abone Olgoogle-news

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

"Bizim için önemli bir maçtı. Pozisyonlara baktığımız zaman daha farklı bir skor olabilirdi. Karşı takım kaleye çok yaslandı. Kilidi açmakta zorlandık ama daha fazla gol pozisyonumuz vardı. Önemli olan kazanmaktı."

7SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAĞMURU
Abone Olgoogle-news

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAĞMURU

Fenerbahçeli taraftarlar, sakatlıktan yeni çıkmış olmasına ve yeni takımında ilk maçında boy gösteriyor olmasına rağmen Diego Perotti'nin performansına tam not verdi. Sosyal medyada Arjantinli oyuncuyu öven yüzlerce mesaj paylaşıldı.

8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
17
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi