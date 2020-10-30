Son Dakika | Ocak'ta transfer bombası patlayabilir! Astronomik teklif...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçeceğe benziyor. Son iddia gündeme bomba gibi düştü...
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OCAK'TA BOMBA PATLIYOR
Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u devirdiği derbinin ardından Ocak'ta transfer bombası patlıyor. İşte astronomik teklif detayı ve çok konuşulan transfer iddiası...
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SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR
Sportif Direktör Emre Belözoğlu liderliğinde yaz transfer döneminde şov yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BİTMİYOR
Sarı lacivertliler transfer hareketliliği dur durak bilmiyor. 18 yeni transferle bu sezona giren sarı lacivertli ekip, gelecek sezon planlamasını ve ligin ikinci yarısının planlamasını bugünden yapıyor.
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AYRILIK KAPIDA
Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe gelmesiyle birlikte transferde çok atak bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, kısa ve uzun vadeli transfer operasyonlarını birlikte yönetiyor ve kısa vadede bir ayrılık gözüküyor.
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GELEN OLDU...
Fenerbahçe; Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da transfer etmeyi başardı.
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GİDENLER OLDU VE...
Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Garry Rodrigues, Jailson ve Vedat Muriqi gibi isimlerle de yollarını ayırdı.
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OZAN TUFAN İDDİASI
Bu isimlerin ardından bir ayrılığın daha kapıda olduğu ve Fransız devinin, Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ı beğendiği öne sürüldü. İşte Ozan Tufan için astronomik rakamların konuşulduğu transferin detayları...
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LYON TAKİP ETTİ
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Kadıköy'de oynanan maçı Lyon'un gözlemcisi takip etmişti.
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DEVRE ARASINDA TEKLİF
Takvim'de yer alan habere göre; Uzun süredir milli oyuncuyu yakından takip eden Lyon'un devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.
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ASTRONOMİK TEKLİF İDDİASI
Takvim'in haberine göre, Fransız ekibinin astronomik bir ücretle sarı-lacivertlilere teklif götüreceği bildirildi.
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HERKESİN TAKDİRİNİ TOPLADI
Ozan Tufan geçtiğimiz sezondan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
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CEVAP MERAK EDİLİYOR
Fenerbahçe Yönetimi'nin Lyon'a Ozan Tufan vereceği cevap ise merakla bekleniyor.
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RAKAMA BAĞLI
Sarı-lacivertliler astronomik bir teklif gelmesi halinde transfere izin verecek.
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RAKİP OLACAKLAR
Ozan Tufan, Lyon'a transfer olması halinde Lille forması giyen Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı ile rakip olacak.