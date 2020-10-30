Son Dakika | Ocak'ta transfer bombası patlayabilir! Astronomik teklif...

GELEN OLDU... Fenerbahçe; Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da transfer etmeyi başardı.