MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Ocak'ta transfer bombası patlayabilir! Astronomik teklif...
GeriFutbol Son Dakika | Ocak'ta transfer bombası patlayabilir! Astronomik teklif...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 07:53 | 

Son Dakika | Ocak'ta transfer bombası patlayabilir! Astronomik teklif...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçeceğe benziyor. Son iddia gündeme bomba gibi düştü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1OCAKTA BOMBA PATLIYOR
Abone Olgoogle-news

OCAK'TA BOMBA PATLIYOR

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u devirdiği derbinin ardından Ocak'ta transfer bombası patlıyor. İşte astronomik teklif detayı ve çok konuşulan transfer iddiası...

2SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR
Abone Olgoogle-news

SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Sportif Direktör Emre Belözoğlu liderliğinde yaz transfer döneminde şov yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

3TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BİTMİYOR
Abone Olgoogle-news

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BİTMİYOR

Sarı lacivertliler transfer hareketliliği dur durak bilmiyor. 18 yeni transferle bu sezona giren sarı lacivertli ekip, gelecek sezon planlamasını ve ligin ikinci yarısının planlamasını bugünden yapıyor.

4AYRILIK KAPIDA
Abone Olgoogle-news

AYRILIK KAPIDA

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe gelmesiyle birlikte transferde çok atak bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, kısa ve uzun vadeli transfer operasyonlarını birlikte yönetiyor ve kısa vadede bir ayrılık gözüküyor.

5GELEN OLDU...
Abone Olgoogle-news

GELEN OLDU...

Fenerbahçe; Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da transfer etmeyi başardı.

6GİDENLER OLDU VE...
Abone Olgoogle-news

GİDENLER OLDU VE...

Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Garry Rodrigues, Jailson ve Vedat Muriqi gibi isimlerle de yollarını ayırdı.

7OZAN TUFAN İDDİASI
Abone Olgoogle-news

OZAN TUFAN İDDİASI

Bu isimlerin ardından bir ayrılığın daha kapıda olduğu ve Fransız devinin, Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ı beğendiği öne sürüldü. İşte Ozan Tufan için astronomik rakamların konuşulduğu transferin detayları...

8LYON TAKİP ETTİ
Abone Olgoogle-news

LYON TAKİP ETTİ

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Kadıköy'de oynanan maçı Lyon'un gözlemcisi takip etmişti.

9DEVRE ARASINDA TEKLİF
Abone Olgoogle-news

DEVRE ARASINDA TEKLİF

Takvim'de yer alan habere göre; Uzun süredir milli oyuncuyu yakından takip eden Lyon'un devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

10ASTRONOMİK TEKLİF İDDİASI
Abone Olgoogle-news

ASTRONOMİK TEKLİF İDDİASI

Takvim'in haberine göre, Fransız ekibinin astronomik bir ücretle sarı-lacivertlilere teklif götüreceği bildirildi.

11HERKESİN TAKDİRİNİ TOPLADI
Abone Olgoogle-news

HERKESİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Ozan Tufan geçtiğimiz sezondan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

12CEVAP MERAK EDİLİYOR
Abone Olgoogle-news

CEVAP MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe Yönetimi'nin Lyon'a Ozan Tufan vereceği cevap ise merakla bekleniyor.

13RAKAMA BAĞLI
Abone Olgoogle-news

RAKAMA BAĞLI

Sarı-lacivertliler astronomik bir teklif gelmesi halinde transfere izin verecek.

14RAKİP OLACAKLAR
Abone Olgoogle-news

RAKİP OLACAKLAR

Ozan Tufan, Lyon'a transfer olması halinde Lille forması giyen Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı ile rakip olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi