Son Dakika | Fenerbahçe'de derbinin faturası ona kesildi! Formayı kaybetti...
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve en çok konuşulan isimlerden olan yıldız oyuncu, Beşiktaş derbisindeki performansıyla sınıfta kaldı.
FATURA ONA KESİLDİ
Yaz transfer döneminde 18 yeni transferle şampiyonluk yoluna iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Büyük umutlarla transfer edilen ancak Beşiktaş karşısında hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcu hakkında teknik direktör Erol Bulut kararını verdi. İşte detaylar...
TAM 7 GOL ATILDI
Konuk takımın gollerini 4. ile 20. dakikalarda Vincent Aboubakar, 53. dakikada Necip Uysal ve 88. dakikada Fabrice N'Sakala kaydetti. Ev sahibi ekibin sayıları ise 34. dakikada Papiss Cissé ve 68. ile 90+7. dakikalarda Ozan Tufan'dan geldi.
YENİLGİNİN YANKILARI SÜRÜYOR
Yaz transfer döneminde 18 yeni transferin yapıldığı ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkılan sezonda kaybedilen bu kritik 3 puanın ardından sarı lacivertli camiada derbi mağlubiyetinin yankıları sürüyor.
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