Son Dakika | Fenerbahçe'de derbinin faturası ona kesildi! Formayı kaybetti...

"BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK" Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun ise büyük üzüntü yaşayan takımı teselli ederek, "Bu maç bitti, önümüzde yeni bir maç var, kazanmamız gerekiyor. Hatalarımızı görüp, bu psikolojiden hemen çıkmalı ve bu haftaki Denizlispor maçına hep birlikte tüm camiamızla konsantre olmalıyız. Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.