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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 11:17 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de derbinin faturası ona kesildi! Formayı kaybetti...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve en çok konuşulan isimlerden olan yıldız oyuncu, Beşiktaş derbisindeki performansıyla sınıfta kaldı.

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1FATURA ONA KESİLDİ
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FATURA ONA KESİLDİ

Yaz transfer döneminde 18 yeni transferle şampiyonluk yoluna iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Büyük umutlarla transfer edilen ancak Beşiktaş karşısında hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcu hakkında teknik direktör Erol Bulut kararını verdi. İşte detaylar...

2BEŞİKTAŞ PES ETMEDİ
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BEŞİKTAŞ PES ETMEDİ

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, 50. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan siyah beyazlı rakibine 4-3 gibi tarihi bir skorla mağlup oldu.

3TAM 7 GOL ATILDI
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TAM 7 GOL ATILDI

Konuk takımın gollerini 4. ile 20. dakikalarda Vincent Aboubakar, 53. dakikada Necip Uysal ve 88. dakikada Fabrice N'Sakala kaydetti. Ev sahibi ekibin sayıları ise 34. dakikada Papiss Cissé ve 68. ile 90+7. dakikalarda Ozan Tufan'dan geldi.

415 YIL SONRA TARİHİ ZAFER
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15 YIL SONRA TARİHİ ZAFER

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005 tarihinde aldığı 4-3'lük skorla yenen Beşiktaş, 15 yıl sonra yine aynı skorla Kadıköy'den galibiyetle ayrılmış oldu.

5YENİLGİNİN YANKILARI SÜRÜYOR
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YENİLGİNİN YANKILARI SÜRÜYOR

Yaz transfer döneminde 18 yeni transferin yapıldığı ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkılan sezonda kaybedilen bu kritik 3 puanın ardından sarı lacivertli camiada derbi mağlubiyetinin yankıları sürüyor.

6SOYUNMA ODASINDA NE DEDİLER
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SOYUNMA ODASINDA NE DEDİLER?

Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Kadıköy'de 15 yıl sonra kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından soyunma odasında oyunculara yaptıkları konuşmalar ortaya çıkmıştı.

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EROL BULUT'TAN HAYALKIRIKLIĞI SÖZLERİ

Teknik Direktör Erol Bulut'un maç sonunda soyunma odasında oyuncularına yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdiği, böyle bir maçı bir daha yaşamak istemediğini hatırlattığı, takım olarak kazanıp takım olarak kaybettiklerini ve kazanan takım kimliğini de sahaya yine hep birlikte yansıtacaklarına inandığını söylediği kaydedilmişti.

8BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK
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"BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK"

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun ise büyük üzüntü yaşayan takımı teselli ederek, "Bu maç bitti, önümüzde yeni bir maç var, kazanmamız gerekiyor. Hatalarımızı görüp, bu psikolojiden hemen çıkmalı ve bu haftaki Denizlispor maçına hep birlikte tüm camiamızla konsantre olmalıyız. Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

9FORMA ŞANSINI KAYBETTİ
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FORMA ŞANSINI KAYBETTİ

Yapılan özeleştirilerin ve derbide savunma planının tutmamasının ardından harekete geçen Teknik Direktör Erol Bulut, önümüzdeki hafta oynanacak Denizlispor maçında Mauricio Lemos'a forma şansı vermemeyi düşünüyor.

10HAYALKIRIKLIĞI YARATTI
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HAYALKIRIKLIĞI YARATTI

Beşiktaş karşısındaki tartışılan performansıyla hayal kırıklığı yaratan Uruguaylı futbolcu, büyük ümitlerle transfer edilmiş olmasına rağmen henüz beklenen seviyeye ulaşamadı.

11FIRSATI İYİ KULLANAMADI
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FIRSATI İYİ KULLANAMADI

Erol Bulut'un derbide geriden oyun kurma planıyla ilk 11'de Serdar Aziz yerine tercih ettiği deneyimli savunmacı, sarı lacivertli ekip tarafından verilen bir şansı daha iyi kullanamamış oldu.

12DENİZLİ MAÇINDA YOK
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DENİZLİ MAÇINDA YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Denizlispor karşısında savunmada Marcel Tisserand - Serdar Aziz tandemine şans vermesi bekleniyor.

13CANER ERKİN YENİDEN İLK 11DE
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CANER ERKİN YENİDEN İLK 11'DE

Öte yandan 45 yaşındaki çalıştırıcının, tecrübeli sol bek Caner Erkin'i de yeniden ilk 11'e monte etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

14OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ ELEŞTİRİLDİ
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OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ ELEŞTİRİLDİ

15 yıl sonra 4-3 kaybedilen Beşiktaş derbisinde Erol Bulut'un bir diğer eleştirilen kararı ise 50. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakibi karşısında yaptığı oyuncu değişiklikleri ve devrede Papiss Cisse'yi oyundan alması olmuştu.

15EŞİNDEN TEPKİ GELDİ
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EŞİNDEN TEPKİ GELDİ

Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Papiss Cisse, ikinci yarıda yerini Kemal Ademi'ye bırakmıştı. Maçın ardından ise Cisse'nin eşi Awa Diallo'dan oyuncu değişikliği tepkisi gelmişti.

16OYUNDAN ALINMASINA KIZDI
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OYUNDAN ALINMASINA KIZDI

Diallo eşinin ilk yarı sonunda oyundan alınmasıyla ilgili olarak, "Cisse ilk yarı 1 gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi?" ifadelerini kullandı.

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