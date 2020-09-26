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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak saatler! Rest çekti ve 3 ayrılık...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 07:57 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak saatler! Rest çekti ve 3 ayrılık...

Süper Lig'de pazar akşamı Galatasaray'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kritik maça saatler kala yıldız oyuncu yönetime rest çekti. İşte 3 ayrılık...

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Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de derbi öncesinde sıcak saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Mbwana Samatta transferinin ardından büyük operasyon için düğmeye resmen basıldı.

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Sarı-lacivertliler, Hatayspor beraberliği sonrasında çalışmaları hızlandırmış ve Mbwana Samatta'yı 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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Hatayspor maçı sonrasında "Hücumda sıkıntılarımız var" diyen Erol Bulut'un santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce bitirilmesini talep ettiği bildirilmişti.

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Mbawana Samatta transferiyle forvet krizine son veren Fenerbahçe dur durak bilmiyor...

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Fenerbahçe yönetimi iki yıldız ismi daha kadrosuna katmak için kollarını sıvasa da transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. İşte detaylar...

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Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda kadroya 1 forvet ve 1 kanat oyuncusu daha takviye etmek isteyen Sarı-Lacivertliler listesindeki isimler arasında hedefi belirledi.

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Alınan bilgilere göre Erol Bulut'un Aytemiz Alanyaspor'dan öğrencisi olan Papiss Cisse ön plana çıkmış durumda.

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Yönetim maliyeti ve ligi tanıması nedeniyle Senegalli yıldıza yöneldi.

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Golcü oyuncu dün kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe almıştı.

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Daha önce Arjantinli yıldızla anlaşan yönetim, Roma ile de kısa süre içinde ortak noktada buluşmak istiyor.

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Roma formasını giyen Diego Perotti, Erol Bulut'un en büyük gözdelerinden birisi...

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Yönetim bu transferi kısa süre içinde bitirmek istiyor.

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Fenerbahçe'nin hedefi gelecek hafta iki isme de imza attırmak.

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Eğer pürüz çıkarsa listedeki diğer isimler Ze Luis, Maxim Choupo-Moting ve Kalu...

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Yeni sezonda takımda düşünülmeyen Garry Rodrigues direniyor.

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Yönetimin kiralık sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğü yıldız futbolcu, yeni takımında yıllık maaşının tamamının karşılaşmasını istiyor.

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Garry Rodrigues aksi bir durumda Fenerbahçe'deki sözleşmesini tamamlayacağını belirtti.

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Bu nedenle transfer görüşmeleri şu anda tıkandı. (Takvim)

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Sarı lacivertli ekipte Garry Rodrigues'in dışında Nabil Dirar ve Michael Frey de kadro düşünülmüyor.

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