Son Dakika | Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak saatler! Rest çekti ve 3 ayrılık...

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de derbi öncesinde sıcak saatler yaşanıyor.Fenerbahçe'de Mbwana Samatta transferinin ardından büyük operasyon için düğmeye resmen basıldı.Sarı-lacivertliler, Hatayspor beraberliği sonrasında çalışmaları hızlandırmış ve Mbwana Samatta'yı 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.Hatayspor maçı sonrasında Hücumda sıkıntılarımız var diyen Erol Bulut'un santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce bitirilmesini talep ettiği bildirilmişti.Mbawana Samatta transferiyle forvet krizine son veren Fenerbahçe dur durak bilmiyor...Fenerbahçe yönetimi iki yıldız ismi daha kadrosuna katmak için kollarını sıvasa da transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. İşte detaylar...Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda kadroya 1 forvet ve 1 kanat oyuncusu daha takviye etmek isteyen Sarı-Lacivertliler listesindeki isimler arasında hedefi belirledi.Alınan bilgilere göre Erol Bulut'un Aytemiz Alanyaspor'dan öğrencisi olan Papiss Cisse ön plana çıkmış durumda.Yönetim maliyeti ve ligi tanıması nedeniyle Senegalli yıldıza yöneldi.Golcü oyuncu dün kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe almıştı.Daha önce Arjantinli yıldızla anlaşan yönetim, Roma ile de kısa süre içinde ortak noktada buluşmak istiyor.Roma formasını giyen Diego Perotti, Erol Bulut'un en büyük gözdelerinden birisi... Yönetim bu transferi kısa süre içinde bitirmek istiyor.Fenerbahçe'nin hedefi gelecek hafta iki isme de imza attırmak. Eğer pürüz çıkarsa listedeki diğer isimler Ze Luis, Maxim Choupo-Moting ve Kalu...Yeni sezonda takımda düşünülmeyen Garry Rodrigues direniyor.Yönetimin kiralık sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğü yıldız futbolcu, yeni takımında yıllık maaşının tamamının karşılaşmasını istiyor. Garry Rodrigues aksi bir durumda Fenerbahçe'deki sözleşmesini tamamlayacağını belirtti.Bu nedenle transfer görüşmeleri şu anda tıkandı. (Takvim)Sarı lacivertli ekipte Garry Rodrigues'in dışında Nabil Dirar ve Michael Frey de kadro düşünülmüyor.