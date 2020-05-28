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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 10:31,

Son dakika! Fenerbahçe'de Christoph Daum gerçeği ortaya çıktı!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Christoph Daum gerçeği ortaya çıktı!

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertli yöneticiler bu çalışmalar doğrultusunda birçok isimle görüştü ve bu isimlerden biri de daha önce Süper Lig'de pek çok takım çalıştıran Christoph Daum.

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Ancak Alman teknik adam sarı lacivertli takımın kötü bir sürprizi ile karşılaştı. İşte detaylar...

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Ersun Yanal'ın gidişinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında ismi yer alan Cristoph Daum, 3 ay önce Almanya'nın Köln kentindeki bir organizasyonda Sarı-Lacivertli yöneticilerle buluşmuştu.

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F.Bahçeli yöneticilerin burada Daum'dan irtibata geçmek üzere telefon numarasını aldığı ancak 3 aydır Alman teknik adamı Sarı-Lacivertli kulüpten kimsenin aramadığı ortaya çıktı.

5HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ
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HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de bir kez daha teknik adamlık yapma umudu doğan Daum'un, kendisiyle uzun süredir temasa geçilmemesiyle hayalleri suya düşmüş oldu.

62 KEZ ŞAMPİYON YAPTI
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2 KEZ ŞAMPİYON YAPTI

Şu an takım çalıştırmayan Cristoph Daum, Fenerbahçe'nin başında 2003-04 ve 2004-05 yıllarında iki kez şampiyonluk yaşamıştı.

7Daum daha önce 2 kez F.Bahçeyi çalıştırmıştı.
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Daum daha önce 2 kez F.Bahçe'yi çalıştırmıştı.

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