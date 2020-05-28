Son dakika! Fenerbahçe'de Christoph Daum gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertli yöneticiler bu çalışmalar doğrultusunda birçok isimle görüştü ve bu isimlerden biri de daha önce Süper Lig'de pek çok takım çalıştıran Christoph Daum.
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Ancak Alman teknik adam sarı lacivertli takımın kötü bir sürprizi ile karşılaştı. İşte detaylar...
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Ersun Yanal'ın gidişinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında ismi yer alan Cristoph Daum, 3 ay önce Almanya'nın Köln kentindeki bir organizasyonda Sarı-Lacivertli yöneticilerle buluşmuştu.
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F.Bahçeli yöneticilerin burada Daum'dan irtibata geçmek üzere telefon numarasını aldığı ancak 3 aydır Alman teknik adamı Sarı-Lacivertli kulüpten kimsenin aramadığı ortaya çıktı.
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HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de bir kez daha teknik adamlık yapma umudu doğan Daum'un, kendisiyle uzun süredir temasa geçilmemesiyle hayalleri suya düşmüş oldu.
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2 KEZ ŞAMPİYON YAPTI
Şu an takım çalıştırmayan Cristoph Daum, Fenerbahçe'nin başında 2003-04 ve 2004-05 yıllarında iki kez şampiyonluk yaşamıştı.