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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül rüzgarı! Derbide...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 08:01 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül rüzgarı! Derbide...

Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve kritik bir virajı kayıpsız geçmiş oldu. Sarı lacivertli ekipte Caner Erkin ve Gökhan Gönül geceye damga vurdu.

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1DERBİ SONRASI ORTAYA ÇIKTI
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DERBİ SONRASI ORTAYA ÇIKTI

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gündem Caner Erkin ve Gökhan Gönül ikilisi. Derbi sonrasında ortaya çıktı ve herkes bunu konuşuyor. İşte detaylar...

2FENERBAHÇE SERİYİ BİTİRDİ
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FENERBAHÇE SERİYİ BİTİRDİ

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üst 3. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli takım, resmi maçlarda Trabzonspor karşısında 9 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu. Bordo-mavili takımı 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamamıştı.

3İKİNCİ YARIDA GELEN GALİBİYET
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İKİNCİ YARIDA GELEN GALİBİYET

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Trabzonspor, Afobe'nin 23. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Serkan Asan'ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertli takım, 55. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 2-1 öne geçti. Maçın 72. dakikasında ağları havalandıran Cisse, farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

4GOLLE TANIŞTILAR
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GOLLE TANIŞTILAR

Fenerbahçe'de Papiss Cisse ile Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini attı. Ekvadorlu futbolcu Valencia, maçın 55. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Senegalli golcü Cisse ise 72. dakikada fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

5KEMAL ADEMİ İLK KEZ
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KEMAL ADEMİ İLK KEZ

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Kemal Ademi, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Sezon başında ülkesinin Basel takımından kadroya dahil edilen Ademi, 88. dakikada Samatta'nın yerine oyuna dahil oldu.

6GOLLE DURAN TOPLARDAN
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GOLLE DURAN TOPLARDAN

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 6 haftasında duran toplardan 6 gol buldu. Sarı-lacivertli takımın duran toplardan bulduğu golleri Jose Sosa (2), Gökhan Gönül, Mbwana Samatta, Serdar Aziz ve Serkan Asan (kendi kalesine) kaydetti. Sosa, gollerini penaltı vuruşundan kaydetti, Gökhan, Serdar, Samatta ve Serkan Asan'ın (kendi kalesine) golleri ise Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşlarının sonucunda geldi.

7GÖKHAN GÖNÜL & CANER ERKİN DURDURULAMIYOR
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GÖKHAN GÖNÜL & CANER ERKİN DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül ikili fark yaratmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı iki futbolcu ofansif anlamda katkı vermeyi sürdürüyor.

8LİGİN EN İYİLERİ
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LİGİN EN İYİLERİ

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığıTrabzonspor maçında Caner Erkin'in kullandığı kornerlerde duran top organizasyonunda skor üreten sarı lacivertlilerde bu iki futbolcu, bek performansı olarak ligin en iyileri arasında yer alıyor.

9SKOR MAKİNESİ GİBİLER
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SKOR MAKİNESİ GİBİLER

Caner Erkin, Fenerbahçe formasıyla ligde 6 maçta 3 asist yaparken, Gökhan Gönül ise 5 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergilemeyi başardı.

10EN FAZLA İSABETLİ ORTA
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EN FAZLA İSABETLİ ORTA

Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin, ligin en fazla isabetli orta açan bek futbolcusu konumunda. Başarılı futbolcu Süper Lig'de 6 haftada 15 isabetli ortayla bu alanda lider durumda.

11EN FAZLA İSABETLİ KORNER
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EN FAZLA İSABETLİ KORNER

Caner Erkin, toplamda ise 58 orta denemesinde bulundu. 6 haftada aynı zamanda 13 kornerle en fazla isabetli korner kullanan oyuncu olan Caner Erkin'in 8 isabetli frikiği bulunuyor.

12GÖKHAN GÖNÜLÜN SAVUNMACI KİMLİĞİ
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GÖKHAN GÖNÜL'ÜN SAVUNMACI KİMLİĞİ

Gökhan Gönül ise hücum dışında savunma anlamında da başarılı bir performans sergiliyor.

13EN FAZLA TOP KAPAN
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EN FAZLA TOP KAPAN

Tecrübeli futbolcu oynadığı 5 maçta 16 kez top kaptı ve bu alanda ligin en başarılı bek oyuncusu durumunda. Caner Erkin ise 9 top kapma başarısıyla ilk 10 arasında 7. sırada bulunuyor.

14İŞTE ENLER
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İŞTE EN'LER

Ligin en fazla isabetli orta açan sol beki: Caner Erkin
Ligin en fazla isabetli korner kullanan sol beki: Caner Erkin
Ligin en fazla top kapan sağ beki: Gökhan Gönül

15TUNCAY ŞANLI
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TUNCAY ŞANLI

"10 yıldan fazladır Caner Erkin ön direğe kesip, Gökhan Gönül ön direkten vuruyor ve kimse önlem alamıyor."

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