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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin, Karagümrük maçında çıldırdı! Hakem kararı sonrası...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 20:08 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin, Karagümrük maçında çıldırdı! Hakem kararı sonrası...

Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynadığı maçta tecrübeli sol bek Caner Erkin'in hakemle yaptığı tartışma dikkat çekti.

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Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Karagümrük maçında Caner Erkin damgasını vurdu.

2İLK ŞUTUNDA GOL ATTI
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İLK ŞUTUNDA GOL ATTI

Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, kaleyi bulan ilk şutunda ilk golünü attı

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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’dan transfer edilen Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, kaleyi bulan ilk şutunda golünü attı

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Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde forma giydiği 24 dakikada kaleye isabetli şut çekemeyen Samatta, Fatih Karagümrük müsabakasında attığı ilk isabetli şutta golü buldu

5ASİST CANER ERKİNDEN GELDİ
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ASİST CANER ERKİN'DEN GELDİ

24. dakikada Caner’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa hareketlenen Tanzanyalı futbolcu, yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi

6YAŞAR KEMAL UĞURLU İLE TARIŞTI
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YAŞAR KEMAL UĞURLU İLE TARIŞTI

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile tartışma yaşadı

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Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan müsabakanın 16. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile bir tartışma yaşadı

8ALT DUDAĞI KANADI
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ALT DUDAĞI KANADI

Alt dudağında olan kanamadan dolayı tedavi olması ve formasını değiştirmesi gerektiğini söyleyen hakem Uğurlu’ya tepki veren Erkin, daha sonra saha kenarına gelerek tedavisini tamamladı

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Formasını da değiştiren Caner daha sonra oyuna dahil oldu.

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Caner Erkin'in hakemle yaşadığı bu tartışma, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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