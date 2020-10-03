Son Dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin, Karagümrük maçında çıldırdı! Hakem kararı sonrası...

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Karagümrük maçında Caner Erkin damgasını vurdu.Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, kaleyi bulan ilk şutunda ilk golünü attıİngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’dan transfer edilen Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, kaleyi bulan ilk şutunda golünü attıGeçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde forma giydiği 24 dakikada kaleye isabetli şut çekemeyen Samatta, Fatih Karagümrük müsabakasında attığı ilk isabetli şutta golü buldu24. dakikada Caner’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa hareketlenen Tanzanyalı futbolcu, yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdiFenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile tartışma yaşadıSüper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan müsabakanın 16. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile bir tartışma yaşadıAlt dudağında olan kanamadan dolayı tedavi olması ve formasını değiştirmesi gerektiğini söyleyen hakem Uğurlu’ya tepki veren Erkin, daha sonra saha kenarına gelerek tedavisini tamamladıFormasını da değiştiren Caner daha sonra oyuna dahil oldu.Caner Erkin'in hakemle yaşadığı bu tartışma, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.