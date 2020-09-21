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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin çok öfkelendi! Sessiz maçta herkes duydu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 21:22 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin çok öfkelendi! Sessiz maçta herkes duydu...

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de ilkler yaşanırken, Caner Erkin ve maçın hakemi Ümit Öztürk arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

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Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

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Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

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Bulut, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Serdar Aziz, Deniz Türüç ve Michael Frey'i yedeğe çekti. Sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı, bu oyuncuların yerine Mauricio Lemos, Ozan Tufan ve Enner Valencia'ya ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Thiam, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia ilk 11'i ile çıktı.

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Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sadık Çiftpınar, Michael Frey, Deniz Türünç, Marcel Tisserand ve Filip Novak yer aldı.

5MAURİCİO LEMOS İLK KEZ
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MAURİCİO LEMOS İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı.

İspanya'nın Las Palmas takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.

6DİRAR VE RODRİGUES KADRODA YOK
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DİRAR VE RODRİGUES KADRODA YOK

Fenerbahçe'de bu sezon takımda düşünülmeyen Nabil Dirar ile Garry Rodrigues, Atakaş Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Erol Bulut, takımdan ayrılması beklenen 2 oyuncuya da maç kadrosunda yer vermedi.

7FENERBAHÇE, 58 GÜN SONRA ÜLKER STADINDA
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FENERBAHÇE, 58 GÜN SONRA ÜLKER STADI'NDA

Sarı-lacivertli takım, 58 gün sonra Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.

Fenerbahçe, iç sahada son resmi müsabakasını 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile yapmıştı. Geçen sezonun 34. ve son haftasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.

8SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN PANKARTLI MESAJ
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SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN PANKARTLI MESAJ

Fenerbahçe taraftarı, Atakaş Hatayspor maçında hazırladıkları pankartlarla takımlarına destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında stada alınmayan taraftarlar, "Okul Açık" tribününe pankart astı

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Üzerinde "Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef" yazılı pankartta kulüp başkanı Ali Koç, teknik direktör Erol Bulut, eski futbolcu Emre Belözoğlu ve oyuncuların resimleri yer aldı.

10CANER İLE GÖKHAN, FENERBAHÇE FORMASIYLA UZUN ZAMAN SONRA ÜLKER STADINDA
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CANER İLE GÖKHAN, FENERBAHÇE FORMASIYLA UZUN ZAMAN SONRA ÜLKER STADI'NDA

Fenerbahçe'den 2016'da ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli formayla Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.

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Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Inter ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin, 1666 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.

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Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül ise 1590 gün sonra Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli formayı giydi.

13CANER ERKİN ÖFKELENDİ
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CANER ERKİN ÖFKELENDİ

Bir pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesi sonrası kramponu ayağından çıkan Caner Erkin, hakem Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

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Hakem Ümit Öztürk'ün oyunu başlatmak istediği esnada kramponunu giymeye çalışan Erkin, "1 dakika 1 dakika! Ayakkabım çıktı, oynatıyorsun." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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