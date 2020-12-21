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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın olay görüntüsü! Caner Erkin, Ferdi, Gökhan Gönül...
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Hürriyet
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Futbol
Süleyman Arat
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 13:16 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın olay görüntüsü! Caner Erkin, Ferdi, Gökhan Gönül...

Yılan hikayesine dönen transfer savaşının ardından Fenerbahçe'ye imza atan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK maçı esnasında yaptığı hareketle sarı lacivertlilerin tepkisini çekti. Yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan sözlerin kime söylendiği de ortaya çıktı...

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Sezona 18 transferle başlayan Fenerbahçe, son haftalarda inanılmaz bir düşüş yaşıyor. Son 6 maçın 4’ünü kaybedildi. Daha da kötüsü takımın ortaya koyduğu futbol hiç umut verici değil. Hal böyle olunca camiada herkes bu tablonun sorumlularını aramaya başladı. 

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3-1 kaybedilen son Gaziantep FK maçı dahil bu sezon birçok karşılaşmada yaşanan olaylar sarı lacivertli takımın genelinde ciddi sıkıntılar yaşandığını gösteriyor.

3AMATÖR MAÇLARDA RASTLANMAYACAK HATA
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AMATÖR MAÇLARDA RASTLANMAYACAK HATA

Fenerbahçeli futbolcularda konsantrasyon sorunu yaşandığının en önemli kanıtı Gaziantep FK maçının 90+5. dakikasında yenen frikik golü idi. Kenan Özer’in attığı frikik golünde kurulan baraj için ‘hatalıydı’ tanımlaması çok hafif kalır. Amatör küme maçlarında bile rastlanmayacak bir baraj kuruldu.

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Kenan da bu fırsatı kaçırmadı ve topu filelere gönderdi. Tecrübeli oyuncu maçtan sonra, “Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi. Güray vuracak diye herhalde öyle durdular. Benim vuracağım taraftaki oyuncu kısaydı” diyerek, Fenerbahçelilerin büyük yanlışını ifade etti.

5HER ŞEYE BiR CEVABINIZ VAR
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HER ŞEYE BiR CEVABINIZ VAR!

Gaziantepli Kenan’ın gol attığı frikikten önce Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan tartışma ekranlardan bile duyuldu... Ozan, Oytun’a, “Nerede duruyorsun be kardeşim!” diye çıkıştı. Oytun’un “Nerede durayım?” sorusu üzerine Caner araya girdi; “Çıksan alacaksın.” Oytun’un bu kez “Nereye alıyorsun ağabey!” demesine sinirlenen Ozan “Her şeye bir cevabınız var” diye bağırdı.

6MERT HAKAN BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
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MERT HAKAN BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Mert Hakan Yandaş Gaziantep maçı oynanırken saha kenarına gelip sahadaki takım arkadaşlarından birini şikayet etti. Ama nasıl?

7YARIM SAATTİR ÖLDÜM YA
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YARIM SAATTİR ÖLDÜM YA

Galatasaray ile girilen büyük bir transfer savaşının ardından sarı lacivertli ekibe imza atan Mert Hakan, Erol Bulut'un kendisini çağırdığı esnada tribüne dönerek 'Yarım saattir öldüm ya' şeklinde bir çıkış yaptı.

8SÖZLER GÖKHAN VE CANERE
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SÖZLER GÖKHAN VE CANER'E

Önce yedek kulübesinin arkasındaki tribünde oturan takımın ağabeyleri Gökhan Gönül ve Caner Erkin’e baktı, ardından teknik direktör Erol Bulut’a döndü.

9FERDİYİ İLE YAŞADIĞI SORUNU ANLATMAK İÇİN
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FERDİ'Yİ İLE YAŞADIĞI SORUNU ANLATMAK İÇİN

El kol hareketleriyle bir şeyler anlatan Mert Hakan’ın saha içinde Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı sorunu anlatmak için bu yola başvurduğu öğrenilirken, devre arasında Ferdi’nin oyundan çıkarılması dikkat çekti.

10SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ
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SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Sosyal medyada bu görüntülere büyük tepki geldi ve Mert Hakan sarı lacivertli taraftarlar tarafından da ciddi şekilde eleştirildi.

11EROL BULUT VE EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞTÜ
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EROL BULUT VE EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞTÜ

Erol Bulut'un yanına gitmesine karşı tribündekilerle iletişim kuran oyuncu için farklı bir iddia daha ortaya atıldı.

12EROL BULUTTAN MERT HAKANA UYARI
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EROL BULUT'TAN MERT HAKAN'A UYARI

Fanatik'in haberine göre; Erol Bulut, öğrencisini önce saha içinde daha sakin olması konusunda uyardı. Karşılaşmanın ardından hem Erol Bulut'un hem de Emre Belözoğlu’nun Mert Hakan’ı bu konuda uyardıkları öğrenildi.

13Futbolcular neden sevinç pozu verip paylaşmıyor
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Futbolcular neden sevinç pozu verip paylaşmıyor?

Hemen her takım kazandığı maçlardan sonra soyunma odasında topluca sevinç fotoğrafı çektirip sosyal medyada paylaşıyor. Bu tür paylaşımlar futbolcular ve teknik adamların tek yürek halinde hareket ettiğinin en güzel kanıtı olarak değerlendiriyor.

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Fenerbahçeliler böyle bir pozu sadece 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçında verdi. O günden sonra kazanılan hiçbir karşılaşmadan sonra futbolcular ve teknik ekibin bir arada olduğu bir sevinç fotoğrafı görülmedi.

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Paylaşılan tek şey; teknik direktör Erol Bulut’un, ekibiyle birlikte çektirdiği fotoğraflar oldu.

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