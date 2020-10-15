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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de bugünkü antrenmanda sürpriz! Yeni transfer ayağının tozuyla...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 14:21 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de bugünkü antrenmanda sürpriz! Yeni transfer ayağının tozuyla...

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında sürpriz bir gelişme yaşandı.

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1İDMANA ÇIKMADI
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İDMANA ÇIKMADI

Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertli ekibin bugünkü antrenmanında birbirinden kritik gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

2HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
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HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Lig’in 5.haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

3ÖNCE KUVVET ÇALIŞILDI
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ÖNCE KUVVET ÇALIŞILDI

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 10.00’da başladı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları yapan oyuncular, ikinci bölümde sahaya çıktı.

4ÇİFT KALE MAÇ
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ÇİFT KALE MAÇ

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı lacivertli oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçlarla tamamladı.

5GÖKHAN VE PEROTTI AYRI ÇALIŞTI
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GÖKHAN VE PEROTTI AYRI ÇALIŞTI

Üst adelesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Diego Perotti takımdan ayrı gerçekleştirdiği düz koşularla antrenmanı tamamladı.

6GARRY RODRIGUES İDMANDA YOK
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GARRY RODRIGUES İDMANDA YOK

Takımdan ayrılması gündemde olan ancak transferi konusunda henüz resmi bir gelişme yaşanmayan Garry Rodrigues ise kasık ağrısı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

7YENİ TRANSFER SİFTAH YAPTI
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YENİ TRANSFER SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'de yeni transferi Dimitris Pelkas, milli takım kampından döndü ve sarı lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

8HERKES ALKIŞLADI
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HERKES ALKIŞLADI

Teknik Direktör Erol Bulut, Yunan oyuncuyu takım arkadaşlarıyla klasikleşen şekilde tanıştırdı ve teknik ekip dahil olmak üzere takımdaki herkese alkışlattı.

9TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
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TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Yetenekli oyuncu, tanışma merasiminin ardından topbaşı yaptı ve antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

10BASIN TOPLANTISI YARIN
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BASIN TOPLANTISI YARIN

Dimitris Pelkas, 16 Ekim tarihinde (yarın) Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde saat 14.00'da düzenleyeceği basın toplantısıyla gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

11İLK PAYLAŞIM GELDİ
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İLK PAYLAŞIM GELDİ

Sarı lacivertli kulüp ayrıca yeni transferin ilk antrenman fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı ve bu kare taraftarlardan büyük beğeni topladı.

12MİLLİLER DÖNDÜ
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MİLLİLER DÖNDÜ

Dimitris Pelkas'ın yanı sıra milli takımlarından dönen Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam da antrenmanda yer aldı.

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