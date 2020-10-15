Son Dakika | Fenerbahçe'de bugünkü antrenmanda sürpriz! Yeni transfer ayağının tozuyla...
Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İDMANA ÇIKMADI
Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertli ekibin bugünkü antrenmanında birbirinden kritik gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
2
Abone Ol
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Süper Lig’in 5.haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3
Abone Ol
ÖNCE KUVVET ÇALIŞILDI
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 10.00’da başladı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları yapan oyuncular, ikinci bölümde sahaya çıktı.
4
Abone Ol
ÇİFT KALE MAÇ
Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı lacivertli oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçlarla tamamladı.
5
Abone Ol
GÖKHAN VE PEROTTI AYRI ÇALIŞTI
Üst adelesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Diego Perotti takımdan ayrı gerçekleştirdiği düz koşularla antrenmanı tamamladı.
6
Abone Ol
GARRY RODRIGUES İDMANDA YOK
Takımdan ayrılması gündemde olan ancak transferi konusunda henüz resmi bir gelişme yaşanmayan Garry Rodrigues ise kasık ağrısı sebebiyle antrenmanda yer almadı.
7
Abone Ol
YENİ TRANSFER SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'de yeni transferi Dimitris Pelkas, milli takım kampından döndü ve sarı lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.
8
Abone Ol
HERKES ALKIŞLADI
Teknik Direktör Erol Bulut, Yunan oyuncuyu takım arkadaşlarıyla klasikleşen şekilde tanıştırdı ve teknik ekip dahil olmak üzere takımdaki herkese alkışlattı.
9
Abone Ol
TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Yetenekli oyuncu, tanışma merasiminin ardından topbaşı yaptı ve antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
10
Abone Ol
BASIN TOPLANTISI YARIN
Dimitris Pelkas, 16 Ekim tarihinde (yarın) Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde saat 14.00'da düzenleyeceği basın toplantısıyla gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
11
Abone Ol
İLK PAYLAŞIM GELDİ
Sarı lacivertli kulüp ayrıca yeni transferin ilk antrenman fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı ve bu kare taraftarlardan büyük beğeni topladı.
12
Abone Ol
MİLLİLER DÖNDÜ
Dimitris Pelkas'ın yanı sıra milli takımlarından dönen Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam da antrenmanda yer aldı.