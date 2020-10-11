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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Ekim 2020 - 13:37 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Teklifi reddetti...

Tarihi bir transfer sezonu geçiren ve kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı!

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Bu sezon Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda yaz transfer dönemine damga vurmuştu.

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Emre Belözoğlu ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas kadroya katılmıştı.

3KULÜP REKORU KIRILDI
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KULÜP REKORU KIRILDI

En son 1993-94 sezonunda 17 oyuncu ile en çok transferi yapan kulüp olan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda kendi rekorunu kırdı.

4BÜYÜK DEĞİŞİM
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BÜYÜK DEĞİŞİM

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 oyuncuyla da yollarını ayırarak büyük bir değişime gitmişti.

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Fenerbahçe'den ayrılan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan şeklinde olmuştu.

6BOL ALTERNATİFLİ KADRO KURULDU
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BOL ALTERNATİFLİ KADRO KURULDU

Tarihi bir transfer çalışmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un elinde her mevkide bol alternatifi olan bir kadro bulunuyor.

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Öte yandan iç transferde de yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'ye, beklediği haber ise bir türlü gelmedi...

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Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin gelecek adına büyük umut beslediği genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, sözleşme uzatma teklifine yanaşmadı.

9SCHALKE İLGİLENİYOR
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SCHALKE İLGİLENİYOR

Kulüple mukavelesinin son senesini yaşayan potansiyelli genç yıldıza, Avrupa'dan tekliflerin olduğu ifade edildi. Özellikle Bundesliga ekibi Schalke'nin 17 yaşındaki Ömer Faruk ile yakından ilgilendiği belirtiliyor.

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29 Ağustos 2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ömer Faruk Beyaz, kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı.

11FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMİŞTİ
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FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Süper Lig'de geçen sezonun 34 haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçıyla birlikte futbol kariyerinin son maçına çıkan Emre Belözoğlu, mücadelenin ikinci yarısında oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını o gün 16 yaşında olan Ömer Faruk Beyaz'a vermişti. Genç futbolcu böylelikle Fenerbahçe tarihindeki en genç kaptan olarak tarihe geçmişti.

122. MERİH DEMİRAL VAKASI OLUR MU
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2. MERİH DEMİRAL VAKASI OLUR MU?

13 yaşında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Merih Demiral, forma şansı bulamadığı için 5 yıl sonunda ayrılık kararı almış ve Portekiz'in Alcanenense takımına transfer olmuş ve sonrasında kariyeri çıkışa geçmişti.

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Alcanenense'den Sporting'a transfer olan Merih, Alanyaspor'da kiralık geçirdiği dönemde yıldızını parlatıp 8 milyon Euro'ya Sassuolo'ya, oradan da 18 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.

14GALATASARAYDAN MUSTAFA KAPI AYRILDI
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GALATASARAY'DAN MUSTAFA KAPI AYRILDI

Aynı durum Galatasaray'da Mustafa Kapı için yaşanmıştı. Ocak ayında Sarı-kırmızılı kulübün sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen 18 yaşındaki Mustafa Kapı, kadro dışı bırakılmasının ardından yaz transfer döneminde Fransa'nın Lille kulübüne imza attı.

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