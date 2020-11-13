MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de beklenen oldu! 4.8 milyon euro...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de beklenen oldu! 4.8 milyon euro...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 08:50 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de beklenen oldu! 4.8 milyon euro...

Fenerbahçe'den ara transfer dönemine büyük bir bomba geliyor. Sarı lacivertliler transfer planını hazırladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1FENERBAHÇE HIZ KESMİYOR
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE HIZ KESMİYOR

Süper Lig'de yaz transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe olmuştu.

2TAM 18 YENİ İSİM
Abone Olgoogle-news

TAM 18 YENİ İSİM

Sarı-Lacivertliler, ikisi altyapıya olmak üzere toplam 18 isme imza attırarak rekor sayıda transfer gerçekleştirmişti.

3YENİ HEDEF DORUKHAN TOKÖZ
Abone Olgoogle-news

YENİ HEDEF DORUKHAN TOKÖZ

Kanarya şimdi gözünü ocak ayına çevirdi. Ara transfer döneminde 1 numaralı hedef Dorukhan Toköz.

4SEZON SONU SERBEST
Abone Olgoogle-news

SEZON SONU SERBEST

Yıldız orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

5UZLAŞMA SAĞLANAMADI
Abone Olgoogle-news

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Dorukhan ile Siyah-Beyazlılar arasında yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı.

6NİKAH TAZELEMEYEBİLİR
Abone Olgoogle-news

NİKAH TAZELEMEYEBİLİR

Milli yıldızın, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalaması pek mümkün görünmüyor.

7FENERBAHÇE BEKLİYOR
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE BEKLİYOR

Fenerbahçe, bu transfer için başka takımlar devreye girmeden, kısa süre içerisinde Kara Kartal’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

8TEKLİFLER HAZIR
Abone Olgoogle-news

TEKLİFLER HAZIR

Sarı-Lacivertliler, paranın yanı sıra oyuncu takası teklifinde bulunmayı planlıyor.

9B PLANI
Abone Olgoogle-news

B PLANI

Eğer pazarlıklarda Beşiktaş ile orta yol bulunamazsa, Fenerbahçe bu transfer için B planını devreye sokacak.

10DORUKHAN İLE MASAYA OTURULACAK
Abone Olgoogle-news

DORUKHAN İLE MASAYA OTURULACAK

Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile masaya oturacak.

11SENELİK 1.2 MİLYON EURO
Abone Olgoogle-news

SENELİK 1.2 MİLYON EURO

Başarılı futbolcuya senelik 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme teklif edilecek.

12YENİ SEZONDA FENERBAHÇEDE
Abone Olgoogle-news

YENİ SEZONDA FENERBAHÇE'DE

Eğer 24 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanırsa, Dorukhan önümüzdeki sezondan itibaren Çubuklu formayı giyecek. (Fanatik)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi